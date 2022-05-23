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سالي عبدالسلام توثق لحظة تعرضها للتحرش في محطة بنزين (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سالي عبدالسلام توثق لحظة تعرضها للتحرش في محطة بنزين (فيديو) watanserb.com
سالي عبدالسلام

وطن- وثقت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام، لحظة تعرضها للتحرش أثناء تواجدها في السيارة مع صديقتها.

“الناس بتقوله معلش”

ونشرت سالي عبدالسلام الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وكتبت: “ده واحد وأنا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى. جه يستظرف “معاكى شاحن؟؟” رديت بكل أدب لا، وداخل بدماغه يشوف! بعدها انتى متضايقة ليه!!؟، قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى “.

وتابعت سالي: “لا متكلمنيش كده، قولتله اتفضل من هنا، مفيش، ولسه هيقل أدبه ويستظرف تانى صورته فيديو. لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش”.

وأردفت: “السؤال هل هو العادى إن إى حد ممكن يكلم بنات و يستظرف و يدخل جوا العربية وعايزنا نسكت؟! ليه!؟ إحنا حصلنا ايه؟!”.

وتابعت سالي تساؤلاتها: “السؤال بقى هو مين ده؟ وهل ده عادى؟ فى بنات هتقبل ده عادى! مجتمعنا شايف إنه عادى؟ ولما أقوله امشى ميمشيش”.

متحرش الأتوبيس

وقبل أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو فاضح، يوثق تحرش شاب مصري بفتاة داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع وقلب مصر في عيد الفطر الحالي، فإن الشاب المتحرش ظهر في الأتوبيس العام بمنطقة “شيراتون” وهو يتحرش بالفتاة.

وكانت الفتاة تصوره على غفلة منه حتى تفضح سلوكه المشين، حيث قام بممارسة العادة السرية أمامها.

لينشر أخوها المقطع الفاضح على حساباته بمواقع التواصل لاحقا، ويكشف عن الموقف الصعب الذي تعرضت له شقيقته مطالبا السلطات بضبط الشاب المتحرش وأخذ حقها.

النيابة العامة تتفاعل

التفاعل الكبير الذي حدث مع القصة والمقطع الذي نشره “أبانوب” شقيق الفتاة، دفع السلطات للتحرك وملاحقة الشخص الذي ظهر بالمقطع.

وبالفعل أعلنت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، توصلها للشاب المتحرش الذي اشتهر بلقب “متحرش الأتوبيس” والقبض عليه.

وبحسب بيان رصدته (وطن) على صفحة النيابة العامة المصرية بفيسبوك، فقد أمرت النيابة بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه؛ بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل؛ وذلك بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها، وتقديمه إلى محاكمةٍ جنائيةٍ عاجلة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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