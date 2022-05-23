زفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر.. فستانها فاق التوقعات (شاهد)

وطن– نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية صورا حصرية لحفل زفاف نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان والنجم العالمي ترافيس باركر الذي أُقيم في قرية بورتوفينو الإيطالية بحضور أفراد عائلتيهما.

إطلالة العروس

ارتدت كورتني كارداشيان، البالغة من العمر 43 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض من الدانتيل أبرز جمال خصرها وقوامها الرائع.

كما أكملت المظهر بطرحة رأس ضخمة وطويلة جدا وأضافت قفازات شفافة وحذاء عالي الكعب أبيض اللون لإطلالتها المثيرة.

وشوهدت كورتني وهي تسير في الممر وهي تحمل مجموعة من الورود الحمراء والبيضاء رفقة والدتها كريس جينر التي كانت ترتدي ثوبًا ورديًا رائعًا مرصع بالألماس.

وفي المقابل، بدا العريس أنيقًا في بدلة سوداء بالكامل مع ربطة عنق بسيطة.

أطفال العريسان في الحفل

كما كان أطفال كورتني من حبيبها السابق سكوت ديسك حاضرين خلال هذا الحفل بالإضافة إلى أطفال ترافيس من زوجته السابقة.

وارتدت كل من بينيلوب، ابنة كورتني، وألاباما، إبنة ترافيس، فساتين رمادية وإكسسوارات حمراء خلال هذا الحفل.

ونشرت ألاباما في صفحتها على الإنستجرام مقطع فيديو للزوجين وهما في الجزء العلوي من الممر أثناء أداء الطقوس في حفل زفافهما.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم بث مشاهد من حفل خطوبة كورتني وترافيس في مسلسل الواقع “الكارداشيان”على منصة Hulu.

كما قالت المجلة إن هذا الحفل هو حفل زفافهما الثالث لهذا العام. حيث أشار “TMZ“، موقع يختص بنشر أخبار المشاهير، إلى أن الثنائي سيقوم أيضًا بحفل رابع بمجرد عودتهم إلى لوس أنجلوس.