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زفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر.. فستانها فاق التوقعات (شاهد)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
زفاف كورتني كارداشيان و ترافيس باركر.. فستانها فاق التوقعات (شاهد) watanserb.com
زفاف كورتني كارداشيان وترافيس باركر

وطن– نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية صورا حصرية لحفل زفاف نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان والنجم العالمي ترافيس باركر الذي أُقيم في قرية بورتوفينو الإيطالية بحضور أفراد عائلتيهما.

إطلالة العروس

ارتدت كورتني كارداشيان، البالغة من العمر 43 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض من الدانتيل أبرز جمال خصرها وقوامها الرائع.

زفاف كورتني كارداشيان

كما أكملت المظهر بطرحة رأس ضخمة وطويلة جدا وأضافت قفازات شفافة وحذاء عالي الكعب أبيض اللون لإطلالتها المثيرة.

زفاف كورتني كارداشيان زفاف كورتني كارداشيان

وشوهدت كورتني وهي تسير في الممر وهي تحمل مجموعة من الورود الحمراء والبيضاء رفقة والدتها كريس جينر التي كانت ترتدي ثوبًا ورديًا رائعًا مرصع بالألماس.

وفي المقابل، بدا العريس أنيقًا في بدلة سوداء بالكامل مع ربطة عنق بسيطة.

أطفال العريسان في الحفل

كما كان أطفال كورتني من حبيبها السابق سكوت ديسك حاضرين خلال هذا الحفل بالإضافة إلى أطفال ترافيس من زوجته السابقة.

وارتدت كل من بينيلوب، ابنة كورتني، وألاباما، إبنة ترافيس، فساتين رمادية وإكسسوارات حمراء خلال هذا الحفل.

ونشرت ألاباما في صفحتها على الإنستجرام مقطع فيديو للزوجين وهما في الجزء العلوي من الممر أثناء أداء الطقوس في حفل زفافهما.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم بث مشاهد من حفل خطوبة كورتني وترافيس في مسلسل الواقع “الكارداشيان”على منصة Hulu.

كما قالت المجلة إن هذا الحفل هو حفل زفافهما الثالث لهذا العام. حيث أشار “TMZ“، موقع يختص بنشر أخبار المشاهير،  إلى أن الثنائي سيقوم أيضًا بحفل رابع بمجرد عودتهم إلى لوس أنجلوس.

المصدرديلي ستار - وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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