ترامب عن دعم السعودية للعبة الجولف: لديهم جيوب غير محدودة!

وطن – قال موقع “essentiallysports” الأمريكي، عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أنه أصبح في دائرة الضوء حاليًا بسبب مشاركته في سلسلة LIV Golf Invitational Series (بطولة جولف استحدثتها السعودية).

وكشف الموقع بأن “ترامب” تحدث عن الجولة الجديدة في مقابلة هاتفية مع الكاتب الأمريكي الشهير ميشيل بامبيرغر، حيث تحدث عن السعوديين ومواردهم المالية الضخمة، و قارنهم بأثرياء مثله وعبر عن حبهم للجولف.

ووفقا لما ورد في المحادثة مع “بامبيرغر”، قال “ترامب”: “السعودية تحب الجولف. كبار اللاعبين هناك يحبون الجولف. إنهم يريدون فعل ذلك بشكل لا يصدق وهم على استعداد للإنفاق. الجميع محدود. كل الأغنياء الذين أعرفهم أنا وأنت محدود”.

وأضاف: “نحن جميعًا محدودون، لأننا لا نريد أن نخسر 100 مليون دولار سنويًا لبقية حياتنا. حقا؟ لكن المملكة العربية السعودية لديها جيوب غير محدودة ، وهي جيدة للبلد وهي جيدة لكل شيء. أعتقد أن الكثير من الناس سيحضرون ، لنكن صادقين معك”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن حديث “ترامب” بأن LIV Golf Invitational لديها ما يكفي من المال للحفاظ على نفسها بسهولة، ومع وجود أموال الجائزة الضخمة التي ستدفعها السعودية، فإن ذلك سيجذب الكثير من الأسماء الشهيرة في لعبة الجولف.

كما أشار إلى أن نادي “ترامب بيدمينيستر” للجولف سيستضيف الحدث الثالث من سلسلة LIV Golf Invitational التي أسستها السعودية في منتصف شهر يوليو/تموز المقبل”.

تأتي هذه التصريحات في وقت قالت فيه وكالة الأنباء الفرنسية، بأن لعبة الجولف تشهد حالة من الاضطراب حيث تستعد لبدء جولة انفصالية جديدة تدعمها السعودية ، لكن الزعيم الصوري غريغ نورمان واثق من أنها ستحقق نجاحًا على الرغم من مجموعة من المشكلات التي لم يتم حلها.

وتخطط LIV Golf Invitational Series لثمانية أحداث هذا العام ولكن لم يتم الإعلان عن أسماء اللاعبين حتى الآن.

ووفقا للوكالة، فقد تم رسم خطوط المعركة ، حيث رفضت جولة PGA (رابطة لاعبي الغولف المحترفين) الأمريكية إطلاق سراح أعضاء للحدث الافتتاحي الشهر المقبل في إنجلترا ، والذي يتعارض مع بطولة PGA الكندية المفتوحة.

واستمرت التساؤلات حول مصدر التمويل – مع استجواب نورمان بشأن مخاوف بشأن دعم السعودية للجولة الجديدة عندما واجه الصحافة في بريطانيا الأسبوع الماضي.

واتهم نورمان المصنف الأول عالميًا سابقًا ، الرئيس التنفيذي لشركة LIV Golf Investments ، جولة PGA الأمريكية “بإدامة احتكارها غير القانوني لما يجب أن يكون سوقًا حرًا ومفتوحًا”.

كما طلب الفائز الرئيسي ست مرات فيل ميكلسون والمصنف الأول عالميًا سابقًا لي ويستوود الإذن باللعب في حدث LIV الافتتاحي في Centurion Club في سانت ألبانز خارج لندن.

لكن آخرين رفضوا حلبة الجولف الجديدة ، بما في ذلك المصنف الثاني على العالم جون رام والبطل الرئيسي أربع مرات روري ماكلروي ، حيث يجتمع اللاعبون في تولسا ، أوكلاهوما للمشاركة في بطولة PGA.

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