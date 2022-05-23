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ترامب عن دعم السعودية للعبة الجولف: لديهم جيوب غير محدودة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ترامب جولف دعم السعودية watanserb.com

وطن – قال موقع “essentiallysports” الأمريكي، عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أنه أصبح في دائرة الضوء حاليًا بسبب مشاركته في سلسلة LIV Golf Invitational Series (بطولة جولف استحدثتها السعودية).

وكشف الموقع بأن “ترامب” تحدث عن الجولة الجديدة في مقابلة هاتفية مع الكاتب الأمريكي الشهير ميشيل بامبيرغر، حيث تحدث عن السعوديين ومواردهم المالية الضخمة، و قارنهم بأثرياء مثله وعبر عن حبهم للجولف.

ووفقا لما ورد في المحادثة مع “بامبيرغر”، قال “ترامب”: “السعودية تحب الجولف. كبار اللاعبين هناك يحبون الجولف. إنهم يريدون فعل ذلك بشكل لا يصدق وهم على استعداد للإنفاق. الجميع محدود. كل الأغنياء الذين أعرفهم أنا وأنت محدود”.

الرئيس الأمريكي السابق يلعب الجولف

وأضاف: “نحن جميعًا محدودون، لأننا لا نريد أن نخسر 100 مليون دولار سنويًا لبقية حياتنا. حقا؟ لكن المملكة العربية السعودية لديها جيوب غير محدودة ، وهي جيدة للبلد وهي جيدة لكل شيء. أعتقد أن الكثير من الناس سيحضرون ، لنكن صادقين معك”.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن حديث “ترامب” بأن LIV Golf Invitational لديها ما يكفي من المال للحفاظ على نفسها بسهولة، ومع وجود أموال الجائزة الضخمة التي ستدفعها السعودية، فإن ذلك سيجذب الكثير من الأسماء الشهيرة في لعبة الجولف.

كما أشار إلى أن نادي “ترامب بيدمينيستر” للجولف سيستضيف الحدث الثالث من سلسلة LIV Golf Invitational التي أسستها السعودية في منتصف شهر يوليو/تموز المقبل”.

نادي ترامب للجولف سيستضيف الحدث الثالث من سلسلة LIV Golf Invitational التي أسستها السعودية

تأتي هذه التصريحات في وقت قالت فيه وكالة الأنباء الفرنسية، بأن لعبة الجولف تشهد حالة من الاضطراب حيث تستعد لبدء جولة انفصالية جديدة تدعمها السعودية ، لكن الزعيم الصوري غريغ نورمان واثق من أنها ستحقق نجاحًا على الرغم من مجموعة من المشكلات التي لم يتم حلها.

وتخطط LIV Golf Invitational Series لثمانية أحداث هذا العام ولكن لم يتم الإعلان عن أسماء اللاعبين حتى الآن.

ووفقا للوكالة، فقد تم رسم خطوط المعركة ، حيث رفضت جولة PGA (رابطة لاعبي الغولف المحترفين) الأمريكية إطلاق سراح أعضاء للحدث الافتتاحي الشهر المقبل في إنجلترا ، والذي يتعارض مع بطولة PGA الكندية المفتوحة.

واستمرت التساؤلات حول مصدر التمويل – مع استجواب نورمان بشأن مخاوف بشأن دعم السعودية للجولة الجديدة عندما واجه الصحافة في بريطانيا الأسبوع الماضي.

غريغ نورمان الرئيس التنفيذي لشركة LIV Golf Investments

واتهم نورمان المصنف الأول عالميًا سابقًا ، الرئيس التنفيذي لشركة LIV Golf Investments ، جولة PGA الأمريكية “بإدامة احتكارها غير القانوني لما يجب أن يكون سوقًا حرًا ومفتوحًا”.

لاعب الجولف المحترف فيل ميكلسون يشتم السعودية: أتجاهل جرائمهم لأجل أموالهم!

كما طلب الفائز الرئيسي ست مرات فيل ميكلسون والمصنف الأول عالميًا سابقًا لي ويستوود الإذن باللعب في حدث LIV الافتتاحي في Centurion Club في سانت ألبانز خارج لندن.

لكن آخرين رفضوا حلبة الجولف الجديدة ، بما في ذلك المصنف الثاني على العالم جون رام والبطل الرئيسي أربع مرات روري ماكلروي ، حيث يجتمع اللاعبون في تولسا ، أوكلاهوما للمشاركة في بطولة PGA.

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المصدرessentiallysports + وكالة الأنباء الفرنسية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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