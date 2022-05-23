الموسيقى “حلال” على مذهب ابن سلمان وستدرس بالمناهج.. هكذا رد السعوديون

وطن– أثار قرار “هيئة الموسيقى” السعودية بتضمين نشاط الثقافة الموسيقية في مناهج الدراسة، ضمن سياسة الانفتاح المزعومة التي بدأ ابن سلمان تطبيقها في المملكة، ردود فعل متباينة ما بين مؤيد للخطوة ومعارض لها.

إدراج الموسيقى بمناهج التعليم في السعودية

وكانت هيئة الموسيقى قد أعلنت منذ أيام، عن إطلاق نشاط الثقافة الموسيقية عبر منصة”مدرستي” حيث يُعد نشاطاً لاصفّياً. ويهدف إلى إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى ومهارات كتابة النوتة الموسيقية والتعرف على أساليب فنانين عالميين.

رئيس هيئة الموسيقى يعلن رسمياً : نعمل مع وزارة التعليم على إضافة مناهج موسيقية بداية من الصفوف الأولية .. وكذلك تدريب المعلمين والمعلمات في المملكة لتدريس مادة الموسيقى .

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السعودية — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 21, 2022

وكشف رئيس هيئة الموسيقى السعودية سلطان البازعي، في حديث مع قناة “روتانا خليجية” عن توجه وزارتي الثقافة والتعليم في المملكة نحو إدراج الفنون في مناهج التعليم العام، مشيراً إلى أن “العمل جارٍ على إعداد المناهج”.

وأضاف “البازعي” أن ذلك يشمل الموسيقى والدراما والمسرح والفنون البصرية وصناعة الأفلام. مشيراً إلى أن “الخطوة القادمة تتعلق بإدراج الموسيقى في مناهج الصفوف الأولية، حتى يتعلم الطلاب من البداية الموسيقى”.

الموسيقى حرام والله العظيم حرام

كمية التساهل في وضعها وسماعها شي يعور القلب جداً 🥺💔 — نوف العتيبي صلوّا ع النبي ﷺ (@no0ufa) May 19, 2022

غضب على مواقع التواصل

الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من السعوديين على موقع التواصل، حيث علق “سعود التميمي” بقوله: “درستونا من ذو الصغر على تحريم الموسيقى والأغاني. واليوم تدرجونها في مناهجنا !!!! عجباً”

درستونا من ذو الصغر على تحريم الموسيقى والأغاني ، واليوم تدرجونها في مناهجنا !!!! عجباً — سعود التميمي ⅌. (@sll_777) May 21, 2022

وقال محمد العتيبي: “عندما كُنّا طلبة تعلمنا أن الموسيقى حرام، واليوم أبناءنا سيتعلّمونها في المدارس! لا أعلم ماهي النتائج المرجوّة خلف هذا القرار.”

وتابع متسائلا: “أليس من الأَولى إدراج مناهج تعليمية أكثر كفاءة لتنمية القدرات لدى الطلاب، مثل حفظ المتون والبحوث العلمية.. ماذا فعلت الموسيقى بالدول التي سبقتنا؟”

فيما علقت ريم :”سبحان الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور.”

سبحان الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور — Reem (@reem_aa44) May 21, 2022

ودونت ناشطة أخرى: “طيب إذا كانت مو حرام ليه إذا سمعناها تجينا ضيقة في الصدر.”

طيب اذا كانت مو حرام ليه اذا سمعناها تجينا ضيقه في الصدر 💔 — maryam 💛 (@maryam37608301) May 16, 2022

لتسارع سعودية بالرد عليها : “ما تجيب ضيقة بالعكس لكن انتي عقلك الباطني مؤدلج اذا سمعتيه تحزنين والفكرة انغرست بعقول كثير ناس لكن الواقع لا.. على حسب الاغنية وايش تذكرك”.

“نرفض تعليم الموسيقى في المدارس”

هذا وتصدر وسم بعنوان “نرفض تعليم الموسيقى في المدارس”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السعودية.

وعبر الوسم كتب “أبو فهد”:”خسارة ليس ورائها أي فائدة.. معظم الشعب السعودي شعب محافظ ويقف أمام أوامر الله سبحانه وتعالى.”

خساره ليس وراها اي فائده .. معظم الشعب السعودي شعب محافظ ويقف أمام اوامر الله سبحانه وتعالى.الموسيقى حرام. فمن العيب فرض الغلط على الشعب.اذا كان لابد تريدون فاعملوا مدرسه خاصه لمن يرغب ذلك اما انكم تجبرون الجميع فهذا غباء . لان ماوراها الا الخساره#نرفض_تعليم_الموسيقي_في_المدارس — ابو فهد…. (@hhhhhhkol1) May 23, 2022

وأضاف: “الموسيقى حرام فمن العيب فرض الغلط على الشعب. اذا كان لابد تريدون فاعملوا مدرسة خاصة لمن يرغب ذلك اما انكم تجبرون الجميع فهذا غباء . لان ماوراها الا الخسارة.”

سارة بنت محمد كتبت: “يا وزارة التعليم خلوها مادة اختيارية. هناك ناس ربت أطفالها وأبناءها أن الموسيقى والغناء حرام سماعها.”

مضيفة: “يا ناس خلوها اختياري ولا توجعوا قلوبنا على أطفالنا.. نحن في المنزل نربي وأنتم تهدمون حسبي الله ونعم الوكيل.”

فيما طالب بند بفائدة واحدة للموسيقى قائلا: “أبي فايدة واحدة من تدريسها؟ بعيد عن أنها حرام.”

أبي فايدة وحدة من تدريسها؟

غير أنها حرام بعد اللي يبي يتعلم يروح لمعاهد تعليم الموسيقى ولا هيئة الموسيقى المفروض تفكرون بتقليص الدراسة بدل ما الواحد يدرس الين يصير عمره ٢٢ مب تزيدون المناهج وثلاث فصول وترم صيفي… — أبو بندر (@abo_bandar2020) May 21, 2022

فيما استنكرت ناشطة تحريمها قديما وجعلها حلالا الآن:”هذا دليل ان ماكان يقال في صغرنا كذب.. حرمونا زهرة طفولتنا ومراهقتنا.”

ومن جانبه رأى آخر أن هناك شيئاً عير واضح في المملكة العربية السعودية. إذ يتدخل رئيس هيئة الموسيقى بشؤون وزير التعليم.

واستدرك :”طيب ليش رئيس الهيئات ما يتدخل بشؤون التعليم ويمنع الموسيقى أصبح التعليم كل يديره!!”

فيه شيئ غير واضح!

رئيس هيئة الموسيقى يتدخل بشؤون وزير التعليم!!

طيب ليش رئيس الهيئات ما يتدخل بشؤون التعليم ويمنع الموسيقى؟؟ أصبح التعليم كل يديره!! — متى (@mtamta511) May 20, 2022

ناشطة أخرى غدرت مستنكرة:”حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أراد تعليم اولادنا الموسيقى فنحن خصمه يوم القيامة.. اللهم تولانا بولايتك ورد كيد شياطين الإنس في نحورهم.”

الموسيقى أصبحت حلال في السعودية على مذهب ابن سلمان

ويشار إلى أن الموسيقى أصبحت جزءاً من الحياة في السعودية بعدما أجازتها “رؤية 2030” التي أطلقها محمد بن سلمان.

وتم افتتاح أول معهد للموسيقى في العاصمة الرياض عام 2019 بعد سنوات طويلة من المنع والتحريم، وأصبح الالتحاق بالمعهد متاحاً للرجال والنساء.

كما تأسست بعد عام ما سميت بـ “هيئة للموسيقى” والتي عملت بدورها على طرح العديد من المبادرات.

بما في ذلك “التعليم بالموسيقى”، والتي تقوم على إعداد مناهج مرتبطة بالموسيقى لمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية.