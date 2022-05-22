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ياسمين صبري تخطف الأنظار من النجمات العالميات في مهرجان كان بفستانها وجمالها (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين صبري تخطف الأنظار من النجمات العالميات في مهرجان كان بفستانها وجمالها (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري

وطن– تعيش الفنانة المصرية ياسمين صبري، أوج نشاطاتها الفنية عقب أسابيع فقط من انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

“شكرا كان الجميلة”

وتألقت ياسمين صبري في حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

وارتدت ياسمين صبري، فستاناً طويل لامعاً دون أكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، وطبقت ماكياجاً ناعماً أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.

ياسمين صبري ياسمين صبري ياسمين صبري

ونشرت ياسمين صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعقبت: “شكراً كان الجميلة”.

نجمات عرب في مهرجان كان

وشهدت الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي حضور عدد من النجمات العرب ليتألقن على السجادة الحمراء.

وجاء ضمن المشاركين في حفل العشاء، الفنانة الشابة تارا عماد، والممثلة السعودية عهد كامل، والممثلة السعودية ميلا الزهراني.

ريا أبي راشد
تارا عماد

ونشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر “ستوري” حسابها بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعها بياسمين وتارا من الحفل.

نجمات عالميات

كما شاركت نجمات عالميات في العشاء، على رأسهم عارضة الأزياء والنجمة العالمية ناعومي كامبل، والفنانة العالمية ناعومي هاريس. والممثلة الإسبانية روزى دى بالما، والممثلة الفرنسية كاميل رازات، وعارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو. والفنانة كيت جراهام، ، والممثل أليكس بيتفير وغيرهم.

وغابت الأفلام العربية عن المشاركة في المسابقة الرسمية في المهرجان للفوز بـ”السعفة الذهبية”.

وشهد حفل افتتاح المهرجان، العرض الأول لفيلم الزومبي “Z” للمخرج ميشيل هازانافيسيوس.

وكان فيلم “Top Gun: Maverick” للمخرج جوزيف كوسينسكي والنجم توم كروز، من بين أهم أفلام المهرجان هذا العام.

وأيضاً فيلم “Elvis” للمخرج باز لورمان وبطولة أوستن بتلر وتوم هانكس”.

وفيلم “Armageddon Time” للمخرج جيمس جراي وبطولة أنتوني هوبكنز وآن هاثاواي وجيريمي سترونج، “Thee Thousand Years of Longing” بطولة إدريس إلبا وتيلدا سوينتون، والفيلم الوثائقي “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind” للمخرج إيثان كوين عن أسطورة موسيقى الروك أند رول.

ويستمر المهرجان فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، بعد عامين من الاضطرابات الوبائية بعد إلغائه في عام 2020.  وانتقل العام الماضي إلى يوليو بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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