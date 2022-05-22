هل قصد يوسف بن علوي السعودية والإمارات في تصريحاته الأخيرة عن اليمن؟

وطن- أثارت تصريحات حديثة لوزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي، بشأن حرب اليمن جدلا بين النشطاء لما جاء فيها من تلميحات غير صريحة ورسائل موجهة لدول بعينها.

وضمن حديثه بجلسة الحوار التي نظمها “مركز الجزيرة للدراسات” و”المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني” كشف “بن علوي” عن سبب الحرب على اليمن من وجهة نظره.

#يوسف_بن_علوي خلال ندوة العرب وإيران: تطورات الحرب في #اليمن ودخول أطراف فيه خلقت هذه التعقيدات.

البعض يعتقد بأن #اليمن تملك ثروات دفينة وهم يسعون لكي يكون لديهم حصة منها.

السلام في #اليمن ممكن وله كلفة وعلى الجميع المساهمة فيه.#اللجنة_العليا #قروب_دار_قابوس pic.twitter.com/EmIzlyeS1n — Hawra Al Wahaibi حوراء الوهيبي 🇬🇧🇴🇲 (@hawra_wahaibi) May 22, 2022

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه:”البعض يعتقد أن اليمن لديها ثروات دفينة ويسعى لأن تكون له حصة في هذه الثروات.”

ورأى الوزير العماني السابق أيضا أن تطور الحرب ودخول أطراف خارجية، سبب المزيد من التعقيدات التي نراها الآن في اليمن.

التصريحات التي فسرها ناشطون على أنها “إشارة إلى السعودية والإمارات، حيث ينصح هذه الدول بالخروج من اليمن لحل هذه التعقيدات.

يوسف بن علوي الوزير وزير الخارجية السابق في #عُمان: المصالح بين دول الإقليم في حدودها الأدنى والسياسات التي تتبناها الدول في المنطقة العربية والمرتبطة بالمصالح ليست مستقيمة – الجزيرة pic.twitter.com/BaB7lVJwFB — تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) May 22, 2022

ويشار إلى أن السعودية تقود ما يعرف بالتحالف العربي في اليمن، والذي تم تدشينه عام 2015 لمحاربة الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي.

كان هذا هو الهدف المعلن في البداية، ولكن مع تطورات الموقف واستعار الحرب اتضح أن للسعودية أهداف ومآرب أخرى، وكذلك الإمارات التي اضطرت لإعلان انسحاب قواتها من اليمن مؤخرا، بعد تهديدات الحوثي لأبوظبي.

ورغم ذلك لا تزال الإمارات تشارك في المشهد العبثي في اليمن، من خلال أذرعها هناك والمتمثلة في “ألوية العمالقة” وعيدروس الزبيدي ورجاله، حيث تعتبر الإمارات حاليا هي المتحكمة في الجنوب كما تسيطر على أرخبيل سقطرى وتسير له الرحلات.

عاجل/عمان:وزيرخارجيتها السابق يكشف عن سبب الحرب التي يقودها التحالف في اليمن

قال يوسف بن علوي في كلمته خلال مؤتمر حول أزمات المنطقة، نظمته قناة الجزيرة: "البعض يعتقد أن اليمن لديها ثروات دفينة ويسعى لأن تكون له حصة في هذه الثروات"، في اشارة للسعودية والإمارات.

وحذر وزير الخارجية — المحنبيYosef2016 Aas (@AasYosef2016) May 22, 2022

كما صرح يوسف بن علوي، خلال الحوار بأن المصالح بين دول الإقليم في حدودها الأدنى.

مشددا على أن السياسات التي تتبناها الدول في المنطقة العربية والمرتبطة بالمصالح ليست مستقيمة.

وقال “بن علوي” إن جميع الأطراف أخطأت في تقديرها للأزمة اليمنية، مشددا في الوقت ذاته على أن السلام في اليمن “ممكن وله كلفة وعلى الجميع المساهمة فيه.”

ولفت الوزير العماني السابق وعميد الدبلوماسية العمانية ـ ذراع السلطان الراحل قابوس بن سعيد الخارجية ـ إلى أن اليمن بلد أهله أهل كلمة وقدرات قبلية، وأن تاريخ الحروب في اليمن ليس جديدا وهذه ليست الحرب الوحيدة.

أحب الانسان صاحب المبادئ والثوابت التي لا تتغير مهما تغير الزمان أو المكان أو الشخوص#يوسف_بن_علوي pic.twitter.com/PbWbdWbUEB — أم الحارث (@the_empreeess) May 22, 2022

فاليمن خاض حروبا كثيرة، يقول “بن علوي” الذي أضاف:”فأنا أعتقد أنه مع هذا الجهد المتواضع الذي يبذل بيصير فيه سلام، لكن سلام في اليمن له كلفته والكل ينبغي أن يساهم فيه.”

واستطرد:”الكل أخطأ في فهمه للصراع في اليمن والكل لا يلام، المواقف حدثت نتيجة للتطورات وليست مبنية على قاعدة متفق عليها وتم الاختلاف عليها فيما بعد.”

ورأى وزير الخارجية العماني السابق، أن اليمنيون عَلِقوا في أزمتهم ولم يعد بإمكانهم الخروج منها دون مساعدة من المجتمع الدولي.

كما تحدث “بن علوي” عن جهود سلطنة عمان المستمرة حتى الآن في دعم الجهود لحل أزمات المنطقة بشكل دبلوماسي سلمي.

وشارك في مؤتمر “العرب وإيران” مع الوزير بن علوي، الدكتور كمال خرازي وزير الخارجية السابق و رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران.