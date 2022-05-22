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حياتنا

نوال الزغبي بملابس ضيقة تكشف كل شيء وتعليقات خارجة من متابعيها (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نوال الزغبي بملابس ضيقة تكشف كل شيء وتعليقات خارجة من متابعيها (شاهد) watanserb.com
نوال الزغبي

وطن– فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها بصورة تخطت فيها جميع الخطوط الحمراء بإطلالتها.

تعليقات خادشة للحياء

وظهرت نوال الزغبي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي ببنطال أسود ضيق و”كروب توب” قصيرة ونسقت معهما جاكيت ملونة.

وكانت ملابس الفنانة اللبنانية ضيقة جداً لدرجة كشفت تفاصيل جسدها بدقة وكأنها لا ترتدي شيئاً من الأساس.

وهو ما جعل معظم التعليقات إيحائية وخادشة للحياء.

ماغي بو غصن ونوال الزغبي

وفي سياق آخر، ظهرت نوال في صورة جديدة مع صديقتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

ونشرت ماغي بو غصن الصورة عبر حسابها على “انستجرام”، مع تعليق: “مع صديقتي الجميلة”.

وبينما تغزل معظم المتابعين بجمال الفنانتين، إلا أن بعضهم لفت إلى انتفاخ وجه نوال، متسائلين ما إذا كان السبب عملية تجميل جديدة، أم أنها اكتسبت وزناً زائداً.

نوال الزغبي تشارك في الانتخابات

وكانت نوال الزغبي قد وثقت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أجريت في  15 مايو.

وكتبت “نوال” عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “إمبارح كانت الثورة الحقيقية، وهلق بلش التغيير والأيام الجاية أحلى، لبنان وبس”.

نتائج الانتخابات النيابية

وأعلن وزير الداخلية اللبناني  النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي في لبنان.

وأظهرت النتائج حصول حزب القوات اللبنانية على 20 مقعدا، والتيار الوطني الحر على 18 مقعدا.

كما حصل حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا في البرلمان اللبناني. وحصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13 مقعد. وحزب الكتائب على 4 مقاعد.

كما حصل كل من حزب الطاشناق وتيار المردة على مقعدين لكل منهما.

وبإعلان النتائج النهائية، خسر حزب الله وحلفاؤه من تيار 8 آذار الأكثرية النيابية التي حضوا بها طيلة سنوات.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين على الانتخابات النيابية.

وأكد غوتيريش أنه ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي.

وناشد غوتيريش القادة السياسيين اللبنانيين العمل سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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