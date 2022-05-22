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رياضة

ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب ل11 عاماً (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ميلان يتوج بالدوري الإيطالي بعد غياب ل11 عاماً watanserb.com
ميلان يتوج بالدوري الإيطالي بعد غياب ل11 عاماً

وطن – توج ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى بعد غياب 11 عاماً، الأحد، عقب تحقيق الفوز النظيف على منافسه ساسولو بثلاثية دون رد، في الجولة الأخيرة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “تريكولوري”.

وتساوى ميلان مع وصيفه الإنتر بعدد ألقاب دوري ” الكالتشيو” الإيطالي، برصيد 19 لقباً في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية، خلف يوفنتوس المتربع على الصدارة برصيد 36 لقباً.

ميلان ضد ساسولو

وافتتح فريق “الروسونيري” أولى أهداف المباراة داخل شباك ساسولو في الدقيقة ال17 عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو، ليعود ذات اللاعب ويتمكن في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ال32.

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كما وعزز الإيفواري فرانك كيسي التقدم في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة ال36، ليحسم ميلان المباراة في الشوط الأول من المباراة.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين الميلان وساسولو على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 46%.

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بينما وصل عدد تسديدات ساسولو في المباراة إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 54%.

إنتر ميلان وسامبدوريا

وحقق الوصيف إنتر الفوز النظيف على سامبدوريا، في الجولة ال38 والأخيرة بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

كما وسجل أهداف الإنتر إيفان بيريشيتش في الدقيقة ال49، وهدفي من توقيع اللاعب خواكين كوريا في الدقيقتين ال55 وال57.

وكان الإنتر الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة الختامية أمام نظيره سامبدوريا، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 28 تسديدة والاستحوذ على الكرة بنسبة 59%، على عكس الأخير الذي وصلت إلى 8 تسديدات فقط والاستحوذ بنسبة 41%.

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وتصدر فريق الميلان المتوج بهذا اللقب بصدراة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز. برصيد 86 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق والوصيف الإنتر الذي جاء في المركز الثاني برصيد 84 نقطة.

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المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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