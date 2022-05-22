منى عراقي تثير الغضب بنشرها آخر لحظات سمير صبري (فيديو)

وطن- نشرت الإعلامية المصرية منى عراقي، فيديو يوثق آخر لحظات الفنان المصري الراحل سمير صبري، أثناء تواجده بالفندق الذي توفي به.

“حلوة الدنيا سكر”

وظهرت منى عراقي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “فيسبوك”، وهي تقنع سمير صبري بغناء أغنيته الشهيرة “حلوة الدنيا سكر“.

وبدأت عراقي بالغناء، طالبةً من الفنان الراحل الذي كان يرتدي ملابس ثقيلة، مشاركتها قائلة: “كمل”، لكنه رفض وقال: “مش عاوز أتصور يا منى”.

وعلقت المذيعة المصرية على الفيديو بالقول: ” كنت اخر شخص قابل الفنان سمير صبري، بس ما كانش شايف الدنيا سكر، لروحك السلام”.

هجوم على منى عراقي

لكن منى تعرضت لهجوم لاذع من المتابعين الذين أكدوا أن الفنان الراحل لم يكن يرغب بأن يتم تصويره وهو في هذا الحال.

وجاء في التعليقات: ” طيب طالما مكنش عاوز يتصور يامنى مكنتيش تنزلي الفيديو ، شكله كان تعبان ومش مبسوط”.

وكتب آخر: ” يعني الراجل مش عايز يتصور تقومي تنزلي الفيديو بعد ما يموت. والله عيب”.

ووافقه الرأي ثالث: ” احتراما لرغبته الله يرحمه ماكانش يجب ان حضرتك تنزلي الفيديو”.

اللقاء الأخير

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، صورة من اللقاء الأخير الذي جمعها وزوجها الفنان حسن يوسف، بالفنان الراحل سمير صبري، وأيضا الفنانة سميرة أحمد.

وعلّقت شمس كاشفةً كواليس الصورة التي نشرتها عبر “فيسبوك”: “يوم الأربعاء 18 مايو، جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض في نادي الجزيرة. جلس سمير صبري يحكي ذكريات جميلة أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام، وضحكنا كتير”.

وأضافت: “أمس اتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعي مطول، ثم صُدمنا اليوم صعدت روح سمير صبري لبارئها. رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي ابن الأصول”.

سميرة أحمد: “كنت معاه أول امبارح”

وأعربت سميرة أحمد عن حزنها خلال جنازة سمير صبري، وقالت: “طبعًا ده أعز صديق ليا. أفتقدنا فنانًا عظيمًا وقديرًا كفاية أنه كان بيرسم البسمة على وجوه الناس كلها دى كفاية”.

وحول آخر لقاء قالت سميرة أحمد: ” آخر لقاء جمعنا سوا أول أمس وكان متفق يجى معايا تكريمى في المركز الكاثوليكى. ومقتدرش أروح بعد ما قولتلوا تعالى معايا وأعتذرت وقولت أنا آسفة مش هقدر أطلع على المسرح وسمير اتوفى”.