مصطفى كامل ممنوع من الكلام بأمر من الأطباء بعد أزمته الصحية القاتلة وهذا ما يعاني منه!

وطن- غادر الفنان المصري مصطفى كامل المستشفى بعد قضائه ليلة كاملة بها إثر تدهور حالته الصحية.

أزمة صحية

وذكرت صحيفة “صدى البلد” المحلية، إن مصطفى كامل عاد إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية.

وكان المطرب الشعبي أحمد العيسوي، قد كشف عن عن مرور مصطفى كامل، بأزمة صحية.

ونشر العيسوي، صورة للفنان المصري وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات. وعلّق: “ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، اللهم أنت الشافي المعافي. أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز الغالي الفنان مصطفى كامل”.

هلع عصبي

وكشفت زوجة مصطفى كامل تفاصيل الوعكة التي ألمت به قائلة: “هو حس إنه تعبان وهو راجع من الأستوديو،. واتصل علينا وقال أنا فوق كوبري أكتوبر وتقريبًا بموت. مش شايف الطريق وإيدي بتترعش وحاسس إني هتقلب من على الكوبري.”

وتابعت: “ابني فتحي جري عليه ووصله وراحوا المستشفى، عملوا كل الإشاعات والتحاليل. والتقارير كلها أثبتت انهيار وتوتر عصبي شديد جدًا وصل لمرحلة طبية اسمها الهلع العصبي“.

وأردفت زوجة الفنان في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “الدكاترة قالوا إن ده أخطر من الأزمة القلبية. وأصروا على وجوده ومتابعته داخل المستشفى، لكن هو رفض البقاء فيها ودي مشكلته مع الأطباء. ولكنهم كانوا يفضلوا متابعة حالته ويفضل تحت المتابعة”.

ممنوع من الكلام

وأكدت زوجة مصطفى كامل أنه حاليًا في المنزل وممنوع من الكلام نهائياً. مردفة: “أنا في اتصال مباشر بطقم الأطباء المتابعين للحالة”.

وعلى الرغم من خطورة حالته، إلا أن مصطفى كامل حرص على نعي الفنان الرحل سمير صبري.

وكتب كامل في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: ” إِنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير سمير صبري.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

عنوان الحياة

وعلى الصعيد الفني، طرح كامل مؤخرًا أغنية بعنوان “عنوان الحياة”، وهي أول أغنية من ألبوم “اتعلمت من الليالي”. وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح كامل قبلها سابع أغاني ألبومه الجديد “وجع قلبى”، والتى تحمل اسم “اسكت”. وقبلها طرح أغنية “حلوة حياتى” من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.