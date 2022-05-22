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محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي يوجه صفعة لإسرائيل على الهواء (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي watanserb.com
محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي

وطن- رفض رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ذكر اسم دولة الاحتلال “إسرائيل” في بيان الاتحاد البرلماني العربي الذي ختم أعماله في القاهرة، الأحد.

وقال “الحلبوسي” متوجهاً بالكلام إلى رئيس المؤتمر، اسمحوا لي أن أسجل اعتراضي على ذكر اسم دولة “إسرائيل” في البيان.

وأضاف في كلمته التي تابعتها (وطن): “نحن كعرب نبحث عن حقنا في إقامة دولة عربية في فلسطين”.

واستدرك “الحلبوسي” أن “هذا الموضوع سبق طرحه في جلسات سابقة للاتحاد البرلماني العربي.

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وتابع المسؤول العراقي “علينا أن نضع المسميات بشكلها الصحيح والدقيق الذي يعبر عن إرادة الشعب العربي بالكامل”.

كما دعا الحلبوسي كذلك إلى تضمين البيان الإشارة إلى قرار مجلس النواب العراقي المضي لتشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وهذا بحد ذاته رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قد أشار إلى أن انعقاد المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يتزامن مع أحداث الأرض المحتلة الأخيرة، ‏والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني.

ومنها الجريمة البشعة المسبقة الإصرار والترصّد والقصد في اغتيال الصحفية الشجاعة شيرين أبو عاقلة، والتي أصبحت أيقونة للتضحية والشرف الصحفي والإعلامي.

وكشفت ممارسات الاحتلال إجرام الكيان الصهيوني وتجاهله الفجّ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، ومخالفته الواضحة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزه السافر على حصانة الصحافة ودورها الإنساني لكشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة.

كما أشار المكتب في منشور على صفحته الرسمية إلى أن مجلس النواب العراقي اتخذ قراراً شجاعاً بالمضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل. كانعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي، الذي كان وما زال ومنذ عقود يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية.

مضيفاً أن “وضع القدس والأراضي المحتلة وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية يتطلب موقفاً عربياً يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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