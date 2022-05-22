محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي يوجه صفعة لإسرائيل على الهواء (فيديو)

وطن- رفض رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ذكر اسم دولة الاحتلال “إسرائيل” في بيان الاتحاد البرلماني العربي الذي ختم أعماله في القاهرة، الأحد.

وقال “الحلبوسي” متوجهاً بالكلام إلى رئيس المؤتمر، اسمحوا لي أن أسجل اعتراضي على ذكر اسم دولة “إسرائيل” في البيان.

وأضاف في كلمته التي تابعتها (وطن): “نحن كعرب نبحث عن حقنا في إقامة دولة عربية في فلسطين”.

واستدرك “الحلبوسي” أن “هذا الموضوع سبق طرحه في جلسات سابقة للاتحاد البرلماني العربي.

وتابع المسؤول العراقي “علينا أن نضع المسميات بشكلها الصحيح والدقيق الذي يعبر عن إرادة الشعب العربي بالكامل”.

كما دعا الحلبوسي كذلك إلى تضمين البيان الإشارة إلى قرار مجلس النواب العراقي المضي لتشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وهذا بحد ذاته رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قد أشار إلى أن انعقاد المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يتزامن مع أحداث الأرض المحتلة الأخيرة، ‏والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني.

ومنها الجريمة البشعة المسبقة الإصرار والترصّد والقصد في اغتيال الصحفية الشجاعة شيرين أبو عاقلة، والتي أصبحت أيقونة للتضحية والشرف الصحفي والإعلامي.

وكشفت ممارسات الاحتلال إجرام الكيان الصهيوني وتجاهله الفجّ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، ومخالفته الواضحة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزه السافر على حصانة الصحافة ودورها الإنساني لكشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة.

كما أشار المكتب في منشور على صفحته الرسمية إلى أن مجلس النواب العراقي اتخذ قراراً شجاعاً بالمضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل. كانعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي، الذي كان وما زال ومنذ عقود يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية.

مضيفاً أن “وضع القدس والأراضي المحتلة وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية يتطلب موقفاً عربياً يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين.