سلطنة عمان تعلن وقف جميع التدابير الخاصة بكورونا والحياة تعود لطبيعتها

وطن – أعلنت سلطنة عمان، الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا في شتى الأماكن بالسلطنة ولجميع الأنشطة.

رفع جميع الإجراءات الخاصة بكورونا في سلطنة عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشـار فيروس كورونا، قررت رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

#عاجل اللجنة العليا المكلفة ببحث آليـة التعامل مع التطورات الناتجة عـن انـتـشـار فيروس كورونـا (كوفيـد19) تقرر رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 22, 2022

ودعت اللجنة العليا في بيانها المواطنين والوافدين في السلطنة، للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، وكذلك الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية.

وذلك عبر البقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

كما حثت اللجنة وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وشددت على أهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وفي نهاية بيانها أشادت اللجنة العليا المكلفة بإدارة ملف جائحة كورونا في السلطنة، بالدور البناء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع التدابير والإجراءات الوقائية وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.

كيف استقبل العمانيون الخبر؟

وقوبل بيان اللجنة بفرحة واسعة من قبل العمانيين على مواقع التواصل.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى السابق، إسحاق بن سالم السيابي: “كلمة شكر وتقدير واحترام ومحبة إلى اللجنة العليا على جهودها المقدرة والرائعة في إدارة جائحة كورونا.”

كلمة شكر وتقدير وإحترام ومحبة إلى #اللجنة_العليا على جهودها المقدرة والرائعة في إدارة #جائحة_كورونا .فبفضل الله تعالى كان لها دور كبير في التقليل من حجم تبعات تلك الجائحة بالتعاون مع كافة افراد المجتمع بكل أطيافه. حفظ الله سلطنة عمان ومن عليها وجلالة السلطان.#اسحاق_السيابي https://t.co/VGDeQ7xx7n — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) May 22, 2022

وتابع: “فبفضل الله تعالى كان لها دور كبير في التقليل من حجم تبعات تلك الجائحة بالتعاون مع كافة افراد المجتمع بكل أطيافه. حفظ الله سلطنة عمان ومن عليها وجلالة السلطان.”

فيما دون ناشط باسم محمد علي: “الحمدلله على انفراج الأزمة ، ونأمل بأن تكون عودتنا مصحوبة بالثقافة الصحية والاحترازية.”

وقال ناصر الجساسي: “الحمد لله حمدا كثيرا واسعا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نسأل الله أن يجنبنا جميع الأوبئة والأسقام وأن يحفظنا من كل مكروه.”

مضيفا: “وأن يتغمد برحمته أمواتنا أحبابنا الذين غادرونا بسبب هذا الوباء بأمر الله وقضائه..ولا راد لقضاء الله. تعلمنا الكثير من هذا الوباء وكل أمر من الله لحكمة.”

الحمد لله حمدا كثيرا واسعا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نسأل الله أن يجنبنا جميع الأوبئة والأسقام وأن يحفظنا من كل مكروه. وأن يتغمد برحمته أمواتنا أحبابنا الذين غادرونا بسبب هذا الوباء بأمر الله وقضائه..ولا راد لقضاء الله.

تعلمنا الكثير من هذا الوباء وكل أمر من الله لحكمة — ناصر الجساسي (@NasserOmanLover) May 22, 2022

وتوجه مفتاح النعيمي، بالشكر للجنة العليا وكتب:”كلمة شكر لا توفي في حق هذه اللجنة على الدور الذي قامة به أثناء جائحة كروونا.. جزاهم الله خير الجزاء الله يوفقهم في ماي سعو اليه لهذا البلد العزيز وسلطانه وشعبه الوفي الف الف شكر.”

كورونا في سلطنة عمان

وكانت سلطنة عمان مثل بقية دول العالم اتخذت خلال الفترة الماضية، عدة إجراءات احتزازية مشددة لمحاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه بين مواطني السلطنة.

وتسببت تلك الإجراءات بتعطيل الحياة العامة في السلطنة، ووقف العديد من الأنشطة ما أثر سلبا على مجالات وحرف بعينها.

وألقت جائجة كورونا طيلة الـ3 سنوات الماضية بظلالها على الاقتصاد العالمي، ودخل العالم في موجة مضطربة من التضخم وارتفاع الأسعار.

وعندما بدأت جائحة كورونا تنقشع وبدأ الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه من جديد، دخل العالم في أزمة جديدة جراء الغزو الذي قرر بوتين شنه في أوكرانيا بفبراير.

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