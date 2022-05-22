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سلطنة عمان تعلن وقف جميع التدابير الخاصة بكورونا والحياة تعود لطبيعتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
سلطنة عمان وقف تدابير كورونا watanserb.com
انتهاء التدابير الاحترازية جراء فيروس كورونا في سلطنة عمان

وطن – أعلنت سلطنة عمان، الأحد، رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا في شتى الأماكن بالسلطنة ولجميع الأنشطة.

رفع جميع الإجراءات الخاصة بكورونا في سلطنة عمان

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشـار فيروس كورونا، قررت رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

ودعت اللجنة العليا في بيانها المواطنين والوافدين في السلطنة، للاستمرار في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية، وكذلك الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية.

وذلك عبر البقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

كما حثت اللجنة وبالأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وشددت على أهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وفي نهاية بيانها أشادت اللجنة العليا المكلفة بإدارة ملف جائحة كورونا في السلطنة، بالدور البناء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع التدابير والإجراءات الوقائية وما قدمته من إسهامات حدّت من انتشار الجائحة.

كيف استقبل العمانيون الخبر؟

وقوبل بيان اللجنة بفرحة واسعة من قبل العمانيين على مواقع التواصل.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى السابق، إسحاق بن سالم السيابي: “كلمة شكر وتقدير واحترام ومحبة إلى اللجنة العليا على جهودها المقدرة والرائعة في إدارة جائحة كورونا.”

وتابع: “فبفضل الله تعالى كان لها دور كبير في التقليل من حجم تبعات تلك الجائحة بالتعاون مع كافة افراد المجتمع بكل أطيافه. حفظ الله سلطنة عمان ومن عليها وجلالة السلطان.”

فيما دون ناشط باسم محمد علي: “الحمدلله على انفراج الأزمة ، ونأمل بأن تكون عودتنا مصحوبة بالثقافة الصحية والاحترازية.”

وقال ناصر الجساسي: “الحمد لله حمدا كثيرا واسعا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نسأل الله أن يجنبنا جميع الأوبئة والأسقام وأن يحفظنا من كل مكروه.”

مضيفا: “وأن يتغمد برحمته أمواتنا أحبابنا الذين غادرونا بسبب هذا الوباء بأمر الله وقضائه..ولا راد لقضاء الله. تعلمنا الكثير من هذا الوباء وكل أمر من الله لحكمة.”

وتوجه مفتاح النعيمي، بالشكر للجنة العليا وكتب:”كلمة شكر لا توفي في حق هذه اللجنة على الدور الذي قامة به أثناء جائحة كروونا.. جزاهم الله خير الجزاء الله يوفقهم في ماي سعو اليه لهذا البلد العزيز وسلطانه وشعبه الوفي الف الف شكر.”

كورونا في سلطنة عمان

وكانت سلطنة عمان مثل بقية دول العالم اتخذت خلال الفترة الماضية، عدة إجراءات احتزازية مشددة لمحاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه بين مواطني السلطنة.

إلغاء تدابير كورونا في السلطنة

وتسببت تلك الإجراءات بتعطيل الحياة العامة في السلطنة، ووقف العديد من الأنشطة ما أثر سلبا على مجالات وحرف بعينها.

وألقت جائجة كورونا طيلة الـ3 سنوات الماضية بظلالها على الاقتصاد العالمي، ودخل العالم في موجة مضطربة من التضخم وارتفاع الأسعار.

وعندما بدأت جائحة كورونا تنقشع وبدأ الاقتصاد العالمي يلتقط أنفاسه من جديد، دخل العالم في أزمة جديدة جراء الغزو الذي قرر بوتين شنه في أوكرانيا بفبراير.

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المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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