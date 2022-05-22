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زوجة محمد صلاح تصدم الجمهور بملابسها ووزنها!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
زوجة محمد صلاح watanserb.com
زوجة محمد صلاح ماجي الصادق

وطن – لفتت ماجي صادق زوجة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأنظار، خلال احتفالها مع زوجها بحصوله على عقب جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ماجي الصادق زوجة محمد صلاح
ماجي الصادق زوجة محمد صلاح

ولاحظ الجمهور أن زوجة محمد صلاح قد خسرت كثيراً من وزنها، وظهرت وهي ترتدي بنطال “شارليستون”، وقد بدت سعيدة بما حصل عليه زوجها، فيما شاركا ابنتيهما في الاحتفال على أرضية الملعب وأمام الالاف من الجماهير في أعقاب انتهاء مباراة ليفربول ووولفرهامبتون، الأحد، والتي فاز فيها “الريدز”، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

زوجة محمد صلاح تشاركه الاحتفال بحصوله على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي
زوجـة محمد صلاح تشاركه الاحتفال بحصوله على جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي

وتعليقاً على ظهور زوجة صلاح، كتب أحد المغردين: “ما شاء الله زوجة محمد صلاح نحفت كثير عن أول”.

كما قالت مغردة: “زوجة محمد صلاح مثال ممتاز للإرادة والتصميم والبعد عن الإحباط والابتعاد .. انتقدت كثيرا فى وزنها السابق وفى ملابسها واستطاعت الآن ان ترد بأناقتها ووزنها المثالى .. اسره مصريه جميله مثال للكفاح والاراده للوصول للقمه”.

بينما خسر ليفربول لقب البريمرليج هذا الموسم، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي توج باللقب.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يحقق فيها الفرعون المصري، جائزة هداف البريميرليج، بعد موسمي 2017/2018 و2018/2019.وفق “كورة

في حين واحتفى ليفربول بنجمه المصري، الذي حصد جائزتي الهداف وأفضل صانع أهداف في البريميرليج هذا الموسم.

وكتب حساب “ليفربول” على تويتر: “الفوز بذلك يحتاج إلى مجهود استثنائي.. أحسنت صُنعًا يا صلاح”.

بينما أضاف الحساب في تغريدة أخرى: “لا يتوقف عن حصد الجوائز . 13 تمريرة حاسمة جعلت محمـد صلاح أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز “.

كما قال أيضاً: “موسم آخر كبير لـصلاح ..23 هدفًا تُوّج بهم محمد صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز “.

المصدروطن + مواقع الكترونية + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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