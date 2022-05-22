زوجة محمد صلاح تصدم الجمهور بملابسها ووزنها!

وطن – لفتت ماجي صادق زوجة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأنظار، خلال احتفالها مع زوجها بحصوله على عقب جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ولاحظ الجمهور أن زوجة محمد صلاح قد خسرت كثيراً من وزنها، وظهرت وهي ترتدي بنطال “شارليستون”، وقد بدت سعيدة بما حصل عليه زوجها، فيما شاركا ابنتيهما في الاحتفال على أرضية الملعب وأمام الالاف من الجماهير في أعقاب انتهاء مباراة ليفربول ووولفرهامبتون، الأحد، والتي فاز فيها “الريدز”، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعليقاً على ظهور زوجة صلاح، كتب أحد المغردين: “ما شاء الله زوجة محمد صلاح نحفت كثير عن أول”.

ما شاء الله زوجة محمد صلاح نحفت كثير عن أول pic.twitter.com/0CmCtX9kpD — عُقاب 𓃓 (@Eqabalnaimi99) May 22, 2022

كما قالت مغردة: “زوجة محمد صلاح مثال ممتاز للإرادة والتصميم والبعد عن الإحباط والابتعاد .. انتقدت كثيرا فى وزنها السابق وفى ملابسها واستطاعت الآن ان ترد بأناقتها ووزنها المثالى .. اسره مصريه جميله مثال للكفاح والاراده للوصول للقمه”.

زوجة محمد صلاح مثال ممتاز للإرادة والتصميم والبعد عن الإحباط والابتعاد .. انتقدت كثيرا فى وزنها السابق وفى ملابسها واستطاعت الآن ان ترد بأناقتها ووزنها المثالى .. اسره مصريه جميله مثال للكفاح والاراده للوصول للقمه . 💐 pic.twitter.com/WewoMNEu1a — soher (@soher92469286) May 22, 2022

بينما خسر ليفربول لقب البريمرليج هذا الموسم، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي توج باللقب.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يحقق فيها الفرعون المصري، جائزة هداف البريميرليج، بعد موسمي 2017/2018 و2018/2019.وفق “كورة”

في حين واحتفى ليفربول بنجمه المصري، الذي حصد جائزتي الهداف وأفضل صانع أهداف في البريميرليج هذا الموسم.

وكتب حساب “ليفربول” على تويتر: “الفوز بذلك يحتاج إلى مجهود استثنائي.. أحسنت صُنعًا يا صلاح”.

الفوز بذلك يحتاج إلى مجهود استثنائي.. أحسنت صُنعًا يا صلاح 👌👏 pic.twitter.com/FBYKf5EJ3k — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022

بينما أضاف الحساب في تغريدة أخرى: “لا يتوقف عن حصد الجوائز . 13 تمريرة حاسمة جعلت محمـد صلاح أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز “.

لا يتوقف عن حصد الجوائز 👏 13 تمريرة حاسمة جعلت محمد صلاح أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز 👑 pic.twitter.com/Deol2L7k51 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022

كما قال أيضاً: “موسم آخر كبير لـصلاح ..23 هدفًا تُوّج بهم محمد صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز “.