حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة

وطن- يعد تطبيق “واتساب” واحد من أكثر التطبيقات المستخدمة في المراسلة في العالم والأكثر شهرة.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن ميزة الكتابة في واتساب مفيدة ولكنها قد تكون أيضًا مصدر إزعاج للمستخدم في بعض المواقف، حيث قد تؤدي كتابة رسالة طويلة في بعض الأحيان إلى قلق الطرف الآخر من المحادثة في حال كان في انتظار ردك على أمر مهم.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة أن هناك حيلة ذكية على التطبيق تسمح لك بالتحكم بمؤشر الكتابة وإخفاء حالة “يكتب..”.

“وضع الطيران”

كل ما عليك فعله هو تفعيل “وضع الطيران” على هاتفك الذكي، أو “وضع الطائرة” كما تسميه شركة آبل على هواتف آيفون، ومن شأن تفعيل وضع الطيران حظر جميع الاتصالات على هاتفك، مما يعني أنه سيقوم بقطع اتصال الإنترنت على تطبيق واتساب، مما يؤدي لعدم إظهار إشعار أنك تكتب إلى الشخص الموجود على الطرف الآخر من المحادثة.

لذا، إذا أردت كتابة رسالة طويلة إلى الطرف الآخر على تطبيق واتساب، قم بتشغيل وضع الطيران على جهازك.

وقد تظهر رسالة تطلب منك إيقاف تشغيل وضع الطيران، ما عليك هنا سوى النقر على زر موافق، واكتب رسالتك دون علم أي شخص واضغط على إرسال، وما عليك بعدها سوى إيقاف تشغيل وضع الطيران، وبمجرد أن تعيد فتح بياناتك، سترسل الرسالة.