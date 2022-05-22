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حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إخفاء مؤشر الكتابة في واتساب watanserb.com
إخفاء مؤشر الكتابة في واتساب

وطن- يعد تطبيق “واتساب” واحد من أكثر التطبيقات المستخدمة في المراسلة في العالم والأكثر شهرة.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن ميزة الكتابة في واتساب مفيدة ولكنها قد تكون أيضًا مصدر إزعاج للمستخدم في بعض المواقف، حيث قد تؤدي كتابة رسالة طويلة في بعض الأحيان إلى قلق الطرف الآخر من المحادثة في حال كان في انتظار ردك على أمر مهم.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة أن هناك حيلة ذكية على التطبيق تسمح لك بالتحكم بمؤشر الكتابة وإخفاء حالة “يكتب..”.

هذه هي مخاطر ‘واتس اب‘ على مستخدميه

“وضع الطيران”

وضع الطيران
وضع الطيران

كل ما عليك فعله هو تفعيل “وضع الطيران” على هاتفك الذكي، أو “وضع الطائرة” كما تسميه شركة آبل على هواتف آيفون، ومن شأن تفعيل وضع الطيران حظر جميع الاتصالات على هاتفك، مما يعني أنه سيقوم بقطع اتصال الإنترنت على تطبيق واتساب، مما يؤدي لعدم إظهار إشعار أنك تكتب إلى الشخص الموجود على الطرف الآخر من المحادثة.

لذا، إذا أردت كتابة رسالة طويلة إلى الطرف الآخر على تطبيق واتساب، قم بتشغيل وضع الطيران على جهازك.

وقد تظهر رسالة تطلب منك إيقاف تشغيل وضع الطيران، ما عليك هنا سوى النقر على زر موافق، واكتب رسالتك دون علم أي شخص واضغط على إرسال، وما عليك بعدها سوى إيقاف تشغيل وضع الطيران، وبمجرد أن تعيد فتح بياناتك، سترسل الرسالة.

مكالمات الفيديو متاحة بشكل رسمي على “واتس اب” … لكنها قيد التفعيل

المصدرصحيفة "ذا صن" ، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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