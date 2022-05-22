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المطربة بوسي تفاجئ الجميع بزواجها ولهذا أخفت الخبر حتى عن والدها (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بوسي تفاجئ الجميع بزواجها ولهذا أخفت الخبر حتى عن والدها (شاهد) watanserb.com
المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع

وطن- فاجأت المطربة المصرية بوسي، الجميع بإعلان زواجها دون سابق إنذار، من أحد أشهر مصففي الشعر.

صور زفاف بوسي

ونشرت بوسي عبر حسابها على “فيسبوك”، صورتها مع زوجها هشام ربيع، وهي بفستان الزفاف الأبيض.

ثم نشرت الفنانة الشعبية جلسة التصوير كاملة التي خضعت لها كاملةً بالفستان الأبيض.

وارتدت أحدث عروس بالوسط الفني، فستانًا أبيض من تصميم هاني البحيري، ويتميز الفستان بكونه طويلا ذا ذيل وطرحة طويلة ومطرز. واعتمدت الفنانة تسريحة الشعر المنسدل على الظهر، ومكياجا بسيطا.

زفاف بوسي زفاف بوسي

نجوم في حفل الزفاف

واحتفلت المطربة بوسي بحفل الزفاف داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد من أصدقائها المُقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

واختارت بوسي وزوجها هشام ربيع، أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف.

وتداول ناشطون عدداً من الفيديوهات من حفل زفاف بوسي وهشام اللذان رقصا سوياً بصحبة الفنان محمد فؤاد، والراقصة دينا.

وحضر الحفل عدداً من النجوم المقربين من بوسي، مثل حمادة هلال ومحمد نور وخالد سليم ومصطفى حجاج، كاريكا. ووهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، ومحمد رحيم، ووفاء عامر، وريم البارودي، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، وغيرهم.

زفاف بوسي زفاف بوسي زفاف بوسي

والد بوسي لا يعلم

وفي سياق متصل، أكد محمد شعبان والد بوسي أنه لم يعلم بزواج ابنته.

وقال شعبان في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: ” لم تُبلغني بزواجها، ولكني علمت بالأمر، وعقدت قرانها بالأمس. فهي ليست قاصرًا”.

وأشار والد بوسي إلى أنها لم تدعُه لحضور حفل الزفاف ولا خالها ولا شقيقها. مردفاً: “ماعزمتش حد فينا، وهي ملهاش أهل تاني، يعتبر مفيش حد من أهلها في الفرح دلوقتي. ولكن عايز أقولها ألف مبروك يا بنتي وفرحان لك؛ لأن الجواز سترة”.

وأضاف: “لو كلمتني دلوقتي وطلبت حضوري هحضر فورا دون تردد”.

عدد زيجات بوسي

ويعد هذا الزواج الثاني لبوسي بعد انفصالها عن زوجها ومدير أعمالها فطين سعيد.

أما هشام ربيع، صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة ، فقد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة. ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

هذا وقد تكتمت الفنانة الشعبية على تلك الزيجة كي تأمن أي أزمة مع طليقها فطين ووالد ابنها الوحيد.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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