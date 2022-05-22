الفنان مصطفى هريدي في السجن بسبب ما فعله بـ4 شُبان.. هل المخدرات السبب؟

وطن– لا تزال النيابة العامة المصرية تحتجز الفنان مصطفى هريدي، بعد اتهامه بإصابة 4 شباب بسيارته بحادثة تصادم في مدينة الشيخ زايد.

فحص مواد مخدرة

ووفق وسائل إعلام محلية، فق قررت جهات التحقيق التحفظ على مصطفى هريدي داخل أحد المستشفيات، لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينة من دمائه. وذلك لبيان تعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المصابين كانوا يستقلون سيارة ملاكي. وأثناء عبورهم مطبا صناعيا، فوجئوا بسيارة الفنان هريدي تسير بسرعة كبيرة وتصطدم بهم.

ونتج عن الحادث المروع تهشم سيارة الشباب، وتعرضهم إلى إصابات متنوعة في أنحاء الجسد.

أقول المصابين

وقال المصابون أثناء التحقيقات، إنهم فوجئوا بسيارة هريدي من الخلف، حيث كانوا يسيرون بسرعة منخفضة لعبور مطب.

وتنوعت إصابات الشباب ما بين خطرة ومتوسطة، فأصيب عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش.

أما مصطفى هريدي، فقد أصيب بعدة إصابات متفرقة في الوجه.

وقال هريدي في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص. مردفاً: “مكنش قصدي أخبطهم”.

من هو مصطفى هريدي؟

الجدير بالذكر أن مصطفى هريدي مواليد العام 1974و تخرج في كلية الحقوق.

وكان أول من اكتشف هريدي المطرب هشام عباس وقدمه في أغنية “أمي الحبيبة”، ووعده بأن يقدمه للمشاركة في فيلم سينمائي بعد الأغنية.

عمل هريدي لاحقاً بعدة أفلام مع الفنان عادل إمام وهي “التجربة الدانماركية”. وذاع صيته بعد دوره في فيلم ”السفارة في العمارة”.

أما شهرة هريدي الحقيقية بدأت بعد فيلم “مرجان أحمد مرجان”، الذي أدى فيه دور حارس مرمى فريق الجامعة.

اختفاء هريدي في الأردن

وفي عام 2012، اختفى هريدي وكشف الأسباب في أحد اللقاءات المصورة قائلاً: “الاختفاء ده كان من 2012. من بعد آخر عمل مع الفنان أحمد السقا ابن القنصل. وبعده حصلت الأحداث اللي حصلت في 2011. وكان الوضع صعب أنا جيت في 2012 اتعرض عليا، كنت مسافر الأردن اعمل حفلة هناك، وضع البلد كان صعب. وأنا بحب البلد، ومكانش ليا دور، ومكنتش مع الناس اللي مع أو ضد. مدخلتش في الحتة دي، بعدت”.

وتابع: ” الأردن قريبة مننا وشعب قريب، قريبة كبلد وقريبة كشعب، وفيها مصريين كتير. قولت اقعد شوية هناك، لغاية ما الأمور تهدا في مصر، فالأمور طولت معايا قعدت أربع سنين”.

وأردف هريدي: “الوضع كان صعب في مصر وظروف الشغل كانت صعبة، ورجعت في 2016”.

وأشار إلى أنه أصيب بالاكتئاب بسبب هذه الظروف، لقلة العمل، معقبا: “أغلب الأعمال الفنية اللي كانت في الفترة دي، كانت بتقدم أعمال عنها. فمكنش ينفع نضحك الناس، هنضحكهم على المشاكل والمصايب والبلاوي اللي حاصلة”.