الأهلي المصري يرد على أنباء التوقيع مع أشرف بن شرقي

وطن – ترددت في الآونة الأخيرة أنباء تؤكد توقيع النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك الزمالك، مع الغريم الأهلي، إلا أن مصدر في النادي الأخير حسم الجدل بشأن التوصل إلى اتفاق مع اللاعب.

وقال مصدر داخل نادي الأهلي المصري، في تصريح صحفي عبر صحيفة اليوم السابع، “إدارة النادي أغلقت ملف التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي تماماً، كما أن اللاعب لن يرتدي القميص الأحمر لأسباب بعيدة عن الكرة لعدم إثارة المشاكل خلال الفترة المقبلة في حال التعاقد معه”.

حقيقة توقيع الأهلي مع بن شرقي

وأردف المصدر، ” لا أعرف سبب انتشار شائعة توقيع الأهلي. مع بن شرقي، وهناك أطراف وراء ترويج تلك الأنباء من أجل تحقيق مكاسب خاصة لها”.

هل ينضم أشرف بن شرقي إلى الأهلي في الموسم الجديد؟.. إبراهيم فايق هيقولك الخلاصة 👇💥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/5863EMxgDG — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 21, 2022

كما وأضاف، ” كان أشرف بن شرقي معروض على النادي منذ فترة، ولكن لن يتم التعاقد معه، وهناك العديد من الأصوات الكثيرة في القلعة الحمراء رفضت رفضت التعاقد مع اللاعب لأسباب غير فنية”.

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أشرف بن شرقي وإخطار الزمالك

وفي ذات السياق، قال أمير توفيق مدير التعاقدات داخل نادي الأهلي المصري، إن ” النجم المغربي بن شرقي لاعب كبير وإضافة لأي فريق، لكن التفاوض بشأن ضم لاعبين جدد والتعاقد معهم من السابق لآونه”.

من جانبه، أخطر النجم المغربي بن شرقي نادي الزمالك البيضاوي، بشأن انتهاء موعد عقده الذي سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل. تمهيداً للرحيل عن صفوف الفارس الأبيض. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة دون انتظار نهاية الموسم.

أشرف بن شرقي يبلغ الزمالك بشكل رسمي برحيله في نهاية يونيو المقبل وقبل إنتهاء بطولة الدوري pic.twitter.com/eBrCWhYXAr — kora11.com (@kora11) May 22, 2022

فيما لم تكلل جهود إدارة الزمالك في إقناع اللاعب أشرف بن شرقي في البقاء. داخل القلعة البيضاء، وتجديد عقده خلال المواسم المقبلة.

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وخاض بن شرقي مهاجم فريق الزمالك في 100 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، منذ قدومه عام 2019، قادماً من صفوف الوداد البيضاوي، استطاع من خلالها تسجيل 36 هدفاً وصناعة 25 تمريرة حاسمة.

كورة بلس يكشف القصة الكاملة لرحيل أشرف بن شرقي. 👇 pic.twitter.com/gcszsVEKOe — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 22, 2022

ويتصدر حامل اللقب الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز الذي آتى في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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