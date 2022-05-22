إلهام شاهين تكشف ما حدث حقاً مع غادة ابراهيم في جنازة سمير صبري

وطن– خرجت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن صمتها، حول مشاجرتها مع الفنانة غادة ابراهيم، والتي ادعت أنه تم منعها من ركوب باص الفنانين أثناء تشييع جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

إلهام شاهين: “معرفش أساسا إنه في باص”

وقالت إلهام شاهين أثناء استضافتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “أنا خرجت من الجامع. وركبت عربية ليلى علوي وسافرت معاها للإسكندرية. أنا معرفش أساسًا إني فيه باص ولا شوفته”.

وتابعت إلهام شاهين خلال استضافتها بصحبة أبطال مسلسل “بطلوع الروح“: “أنا مشيت على طول بعد صلاة الجنازة مع الفنانة ليلى علوي”.

واتهمت إلهام، غادة ابراهيم بمحاولة لفت النظر فقط إليها. قائلة: “أي حد عايز يلفت النظر ليه يحط اسم إلهام شاهين في أي حوار أو مشكلة”.

محاولة لفت أنظار فقط

وتابعت: “هي بتتكلم على أتوبيس أنا معرفش بتتكلم على إيه..أنا ولا روحت أتوبيس ولا شوفته، ولا شوفت اللي اسمها غادة دي”.

وتساءلت شاهين كيف تم الزج باسمها في المشاجرة، مردفة: “هما زجوا باسمي من غير مناسبة وهي بتقول إن خلافها مع إعلامية. إنما أنا معرفش خالص، وبعدين وأنا مالي أمنع حد يروح دفنة، دا كلام عبيط ومحدش يهتم بيها هي مين دي؟”.

إيقاف غادة إبراهيم

وكانت أنقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت قرار عاجلا بإيقاف غادة إبراهيم عن العمل. واحالتها إلى التحقيق بسبب ما تفوهت به من عبارات مسيئة بحق إلهام شاهين. واتهامها بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بنجوم الفن.

ونشر الفنان المصري منير مكرم صورة قرار نقابة المهن التمثيلية عبر حسابه على “فيسبوك”. وتضمن التالي: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.