10 مشروبات تركية عليك تذوقها ولو مرة!

وطن– نستعرض لكم في هذا المقال أفضل المشروبات التركية، حسب صحيفة ديلي صباح التركية.

الشاي التركي

يعرف الشاي التركي بلونه الأحمر. وهو شاي أسود محضر بدون حليب. ويتم تقديمه في أكواب زجاجية مع صحن وملعقة صغيرة بالإضافة إلى كمية صغيرة من السكر.

يتم تحضيره بواسطة ابريق شاي يتكون من جزأين من نفس الحجم تقريبًا. حيث تحتوي الغلاية السفلية على الماء المغلي بينما تحتوي الغلاية العلوية على ورق الشاي التركي.

القهوة التركية

يتم تحضير القهوة المستخدمة في صنع القهوة التركية عن طريق تحميص حبوب البن ثم طحنها. ثم تمزج القهوة المطحونة بالماء وتوضع على النار حتى تغلي، ثم تسكب القهوة بعد ذلك في أكواب صغيرة.

الشربات

يصنع الشربات من عصائر الفاكهة أو مستخلصات الزهور والفواكه والأعشاب المختلفة، ممزوجة بالسكر والماء.

تقدم باردة، غالبًا ما تكون مشروبات الشربات من الورد والفواكه الموسمية مثل الكرز الحامض وخشب الصندل والليمون أو البرتقال.

إلى جانب تركيا، تحظى هذه المشروبات بشعبية كبيرة في الهند وإيران وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش.

لبن العيران

يعتبر عيران، وهو مشروب تركي مصنوع ببساطة من الزبادي والماء والملح، أحد الدعائم الأساسية للطاولات التركية خلال فصل الصيف ويُعرف بأنه أفضل طريقة لإرواء عطش الفرد.

يفضل معظم الأتراك صنعه منزليًا، مما يوفر لمسة منعشة أكثر والعديد من الفوائد الصحية.

عصير اللفت

هذا المشروب هو مصنوع من اللفت المخمر والجزر الأرجواني والملح والتوابل والقمح و البرغل، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم القمح المكسور.

عادة ما يتم شربه جنبًا إلى جنب مع الأطباق التركية الكلاسيكية، بما في ذلك الكباب وأطباق اللحوم اللذيذة.

عصير المخلل

يشرب العديد من الأتراك عصير المخلل ذلك أن له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك معالجة جفاف الجسم، وتوفير مصدر جيد لمضادات الأكسدة وتعزيز صحة الأمعاء.

البوزا

يعد مشروب البوزا التركي من أبرز المشروبات التركية التقليدية وهي غنية بالكربوهيدرات والفيتامينات، مما يجعلها مصدرًا صحيًا للعناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والنياسين والفوسفور والريبوفلافين والثيامين والزنك.

هذا المشروب مغذٍ لدرجة أنه تم استخدامه خلال الإمبراطورية العثمانية لإطعام الجيش ولإبقاء أجسامهم دافئة.

عصير الرمان

يمكن العثور على العصائر الطازجة خاصة عصير الرمان في كل زاوية شارع تقريبًا في المدن الكبيرة في تركيا، واستهلاك هذا المشروب بصفة يومية يقدم العديد من الفوائد الصحية.

يباع هذا العصير بأسعار معقولة لدى بائعي العصائر وكذلك في متاجر الوجبات السريعة التركية التقليدية.

شراب الكفير

الكفير هو حليب مخمر، على غرار عيران، مصنوع من الحليب وحبوب الكفير. وهو غني بالبروبيوتيك كما أنه يعد من المشروبات المهمة لصحة الأمعاء بفضل الإنزيمات التي يحتوي عليها.

يمكن شراؤه في معظم محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء تركيا.

سليب

هو مشروب مصنوع من الدقيق المستخرج من درنات جذور الأوركيس المجففة. وغالباً ما يتم تناول هذا المشروب خلال أشهر الشتاء، حيث يساعد على تهدئة السعال والوقاية من التهاب الشعب الهوائية.