موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، الأحد، في منافسات الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ” إستاد الاتحاد” في العاصمة البريطانية لندن.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وستكون عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون عند الساعة الرابعة مساءً.

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كما ويتزامن مباراة ليفربول وولفرهامبتون الفاصلة كذلك، بنفس التوقيت مع مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الصراع حتى اللحظات الأخيرة على لقب دوري “البريميرليج” الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة المستضيف مانشستر سيتي أمام نظيره أستون فيلا، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports“، الرياضية القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق التونسي عصام الشوالي.

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تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق السيتي الفوز في آخر 9 مباريات من أصل 10 مباريات في الدوري الممتاز ” البريميرليج”، أمام منافسه أستون فيلا. وكان الهزيمة الوحيدة أمام الأخير على ميدان ملعب ” فيلا بارك” في سبتمبر عام 2013.

لوكاس دين 💬 نريد الثلاث نقاط ولا شيء أخر. سنذهب إلى ملعب الاتحاد من أجل إظهار جودتنا وأسلوبنا وسنرى ما الذي سيحدث.#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/1w60cQNZM7 — أستون فيلا (@AVFCArabia) May 21, 2022

كما وتلقى أستون فيلا الخسارة في 15 مباراة من أصل 16 مباراة خارج ميدانه أمام مانشستر سيتي، حيث هزم في 11 مباراة على التوالي. وهي أطول سلسلة بالنسبة له في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي قائمة ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم برصيد 90 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن وصيفه ليفربول. كما وآتى منافسه أستون فيلا في المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

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