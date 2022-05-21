فلورنتينو بيريز يحسم موقفه النهائي بشأن صفقة مبابي

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أخبر لاعبي الفريق الملكي بشأن موقفه النهائي من حسم صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإسباني جويليم بالاج، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” لقد تم إخباري بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد أخبر لاعبي الفريق داخل غرفة تبديل الملابس بأن مبابي لن يأتي”

وأضاف جويليم، ” دعونا ننتظر ما سيقوله مبابي قبل أن نؤكد أي شيء”.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022

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مبابي والاتفاق مع ريال مدريد

وأشارت العديد من التقارير الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قد توصل إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل. بشأن الشروط الشحصية لإتمام تلك الصفقة بنجاح.

لكن على ما يبدو وفي ظل التقارير الإسبانية والفرنسية التي تتحدث عن مستقبل مبابي.وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو رحيله في الآونة الأخيرة، إلا أنه أقرب إلى التجديد أكثر من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.

🚨 Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. 🤝 #Mbappé 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎. More to follow – Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022

كما وفي حال صدقت تلك التقارير التي تحدثت عن تجديد عقد الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان، مقابل راتب خرافي وامتيازات تحصل إلى حد اختيار المدير الفني لقيادة تدريب الفريق. وفق ما تحدثت به الصحافة الفرنسية.

تساوي العروض

وفي سياق متصل، قالت فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال مبابي، في تصريح لها، الجمعة، ” لقد انتهت كل المفاوضات، ولدينا اتفاق مع مدريد وباريس”.

كما وأضافت العماري، ” الأمر الآن متروك لكيليان مبابي لكي يختار. العرضان متساويان من ناحية صورتنا والتمويل .. كما لا يوجد فريق كبير لأن الناديين متساويان في العرض المقدم”.

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وكان فريق ريال مدريد قد تقدم بعرض في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، بعد إقصاء باريس سان جيرمان أمامه من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، للتعاقد مع مبابي بمبلغ يصل قيمته إلى 180 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافأة مالية وراتب سنوي يقدر ب 40 مليون يورو. وفق ما تحدثت به صحيفة “إل باييس” الإسبانية.

عقد كيليان مبابي

وأردفت الصحفية، ” سيحصل نجم باريس سان جيرمان مبابي على نسبة 50% من حقوق صوره على عكس زملائه داخل الفريق ( الترويج والدعاية)”. إلا أن النادي البايسي قد تقدم بعرض شبيه له، ولكن ستكون نسبة حقوق صوره 100%.

– @FabrizioRomano – اتصل كيليان مبابي برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ظهر اليوم لأنه أراد أن يخبره بشكل مباشر بقراره وهو توقيع اتفاق جديد مع باريس سان جيرمان

⭕️ لقد انتهى الأمر الآن وتم تأكيده بنسبة 100٪ pic.twitter.com/ftfw3jjPQg — محمد الكعبي (@Qatari) May 21, 2022

كما ويعتلي الفرنسي مبابي صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم. برصيد 25 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن مواطنه ذو الأصول التونسية وسام بن يدر نجم موناكو برصيد 24 هدفاً.

وينتهي عقد مبابي الذي سيحسم أمره خلال الساعات المقبلة في البقاء أو الرحيل عن باريس سان جيرمان، في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

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