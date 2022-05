فلورنتينو بيريز يحسم موقفه النهائي بشأن صفقة مبابي

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أخبر لاعبي الفريق الملكي بشأن موقفه النهائي من حسم صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإسباني جويليم بالاج، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” لقد تم إخباري بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد أخبر لاعبي الفريق داخل غرفة تبديل الملابس بأن مبابي لن يأتي”

وأضاف جويليم، ” دعونا ننتظر ما سيقوله مبابي قبل أن نؤكد أي شيء”.

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT coming

Let's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything

— Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022