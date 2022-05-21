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رياضة

فلورنتينو بيريز يحسم موقفه النهائي بشأن صفقة مبابي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كيليان مبابي وقرار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان watanserb.com
فلورنتينو بيريز وحسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع مبابي

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أخبر لاعبي الفريق الملكي بشأن موقفه النهائي من حسم صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه الصيف المقبل.

وقال الصحفي الإسباني جويليم بالاج، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” لقد تم إخباري بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، قد أخبر لاعبي الفريق داخل غرفة تبديل الملابس بأن مبابي لن يأتي”

وأضاف جويليم، ” دعونا ننتظر ما سيقوله مبابي قبل أن نؤكد أي شيء”.

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مبابي والاتفاق مع ريال مدريد

وأشارت العديد من التقارير الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قد توصل إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل. بشأن الشروط الشحصية لإتمام تلك الصفقة بنجاح.

لكن على ما يبدو وفي ظل التقارير الإسبانية والفرنسية التي تتحدث عن مستقبل مبابي.وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو رحيله في الآونة الأخيرة، إلا أنه أقرب إلى التجديد أكثر من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.

كما وفي حال صدقت تلك التقارير التي تحدثت عن تجديد عقد الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان، مقابل راتب خرافي وامتيازات تحصل إلى حد اختيار المدير الفني لقيادة تدريب الفريق. وفق ما تحدثت به الصحافة الفرنسية.

تساوي العروض

وفي سياق متصل، قالت فايزة العماري والدة ووكيلة أعمال مبابي، في تصريح لها، الجمعة، ” لقد انتهت كل المفاوضات، ولدينا اتفاق مع مدريد وباريس”.

كما وأضافت العماري، ” الأمر الآن متروك لكيليان مبابي لكي يختار. العرضان متساويان من ناحية صورتنا والتمويل .. كما لا يوجد فريق كبير لأن الناديين متساويان في العرض المقدم”.

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وكان فريق ريال مدريد قد تقدم بعرض في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، بعد إقصاء باريس سان جيرمان أمامه من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، للتعاقد مع مبابي بمبلغ يصل قيمته إلى 180 مليون يورو. بالإضافة إلى مكافأة مالية وراتب سنوي يقدر ب 40 مليون يورو. وفق ما تحدثت به صحيفة “إل باييس” الإسبانية.

عقد كيليان مبابي

وأردفت الصحفية، ” سيحصل نجم باريس سان جيرمان مبابي على نسبة 50% من حقوق صوره على عكس زملائه داخل الفريق ( الترويج والدعاية)”. إلا أن النادي البايسي قد تقدم بعرض شبيه له، ولكن ستكون نسبة حقوق صوره 100%.

كما ويعتلي الفرنسي مبابي صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم. برصيد 25 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن مواطنه ذو الأصول التونسية وسام بن يدر نجم موناكو برصيد 24 هدفاً.

وينتهي عقد مبابي الذي سيحسم أمره خلال الساعات المقبلة في البقاء أو الرحيل عن باريس سان جيرمان، في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

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المصدروطن + إل باييس + جويليم بالاج
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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