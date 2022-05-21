رانيا يوسف بكاش مايوه جريء بعد يوم فقط من وفاة سمير صبري! (شاهد)

وطن– فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة صيفية جريئة، غير مكترثة بوفاة زميلها ومواطنها الفنان الكبير سمير صبري.

كاش مايوه رانيا يوسف

ونشرت رانيا يوسف صور جديدة لها عبر “انستجرام”، من عطلتها الصيفية التي بدأت مبكراً.

وارتدت رانيا فستاناً مورداً يغلب عليه اللون الزهري، والأزرق، أشبه بالكاش مايوه، حيث كان عاري الأكمام وبفتحة كبيرة تكشف ساقيها كاملة.

ونسقت الفنانة المصرية إطلالتها بسليبر بسيط، وتركت شعرها الأسود منسدلاً، مع مساحيق تجميل بألوان غامقة.

وعلقت رانيا على الصور: “تنشق البحر، اشعر بالسماء، دع روحك تطير”.

رانيا يوسف تغيب عن جنازة سمير صبري

وعدا جرأتها المعهودة، استنكر متابعو رانيا استمرارها بنشاطها عبر حساباتها على مواقع التواصل، دون أن تنعى الفنان سمير صبري، أو تشارك في جنازته.

وجاء في التعليقات: “هاذ ما بتعرف ان في موت وعتمة قبر لا حول ولا قوة الا بالله الله يهديها”.

وكتبت متابعة: “ياختي روحي عزي في الراجل اللي مات وكفياكي تعري بقي”.

وعلقت ناشطة: “ولله عرفنا ان جسمكِ حلو بس لازم تفهمين ان الحياه مو تعري ومتع وملذات فيها آخره وحساب ولله الحاكم الملك”.

وذكرها آخر بالموت أيضاً معقبا: “من لم يأخذ الموت واعظا فليس له من واعظ في موت في دفنه”.

وفاة سمير صبري

وتوفي أمس الجمعة سمير صبري في أحد فنادق القاهرة، عن (86 عاماً)؛ وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث تصادفت وفاته مع الذكرى السنوية الأولى لوفاة النجم المصري سمير غانم.

وفي منتصف فبراير الماضي، دخل سمير صبري الى أحد مستشفيات المصرية وأكد مقربون منه أنه يعاني من مشكلة في الصمام “الميترالي”.

كما أجرى الراحل وقتها عملية قسطرة في القلب.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الراحل مسلسل “فلانتينو” مع الزعيم عادل إمام. والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي.