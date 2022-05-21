ذي يزن هيثم بن طارق يتولى مصير سلطنة عمان الإقتصادي .. ماذا قالت عن ذلك مجلة استخبارية!

وطن – نشرت مجلة “إنتيلجنس أونلاين” الاستخبارية تقريرا، عن ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن هيثم بن طارق، متحدثة عن إشرافه على عدد من الملفات الاقتصادية الهامة في السلطنة.

وقالت المجلة في تقريرها، إنه بعد مرور أكثر من عامين على توليه السلطة، يبدو أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، يفكر بالفعل في المسألة الحساسة للغاية المتعلقة بخلافته، من خلال تولية ابنه “ذي يزن” شيئًا فشيئًا مسؤوليات جديدة، بما في ذلك إدارة مشاريع التنمية الرئيسية في السلطنة.

وأشارت المجلة إلى تولى ولي العهد “ذي يزن بن هيثم”، رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة المنظمة لمنتدى الدقم الاقتصادي الأول في 27 أبريل/نيسان الماضي، والذي يتم تنظيمه للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تعد واحدة من السمات الرئيسية في برنامج تطوير رؤية السلطنة 2040.

وقالت إنه في إطار تحضير نجله لتوليه السلطة في نهاية المطاف، منحه السلطان”هيثم بن طارق” سيطرة أكبر على المشاريع الاقتصادية الرئيسية في البلاد على حساب وزير التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار “قيس بن محمد اليوسف”.

التنويع الاقتصادي

وعين هيثم بن طارق، الذي أصبح سلطان عمان في 11 يناير/كانون الثاني 2020 بعد 50 عامًا من حكم السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” نجله وولي عهده مسؤولاً عن أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة. ألا وهو تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة تقديرية تقترب من 30 مليار دولار.

كما أوضحت أن ولي العهد يتابع حاليًا بناء مصفاة هناك بقيمة 7 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تصدر أكثر من 230 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميًا. مشيرة في الوقت نفسه إلى ان ولي العهد غير سعيد بالتأخير في تنفيذ المشروع، حيث كان من المقرر افتتاح المصفاة عام 2021.

ولفتت المجلة إلى أنه يتطلع إلى المضي قدمًا في مشاريع أخرى تهدف إلى جعل الدقم مركزا لوجيستيا وصناعيا للسلطنة، لاسيما من خلال خطط بناء مجمع للبتروكيماويات بجانب المصفاة.

زواج ذي يزن هيثم بن طارق

وقالت المجلة إن “ذي يزن” خطب ثم تزوج في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من ابنة عمه، “ميان بنت شهاب السعيد”، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الدفاع.

ولفتت المجلة إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة بداية سعي السلطان لترسيخ شرعيته ولي العهد داخل الأوساط الحاكمة العمانية.