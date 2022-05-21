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ذي يزن هيثم بن طارق يتولى مصير سلطنة عمان الإقتصادي .. ماذا قالت عن ذلك مجلة استخبارية!

"يتولى ولي عهد السلطنة شيئًا فشيئًا مسؤوليات جديدة"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ذي يزن هيثم بن طارق watanserb.com
ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن هيثم بن طارق

وطن – نشرت مجلة “إنتيلجنس أونلاين” الاستخبارية تقريرا، عن ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن هيثم بن طارق، متحدثة عن إشرافه على عدد من الملفات الاقتصادية الهامة في السلطنة.

وقالت المجلة في تقريرها، إنه بعد مرور أكثر من عامين على توليه السلطة، يبدو أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، يفكر بالفعل في المسألة الحساسة للغاية المتعلقة بخلافته، من خلال تولية ابنه “ذي يزن” شيئًا فشيئًا مسؤوليات جديدة، بما في ذلك إدارة مشاريع التنمية الرئيسية في السلطنة.

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق استحدث منصب ولي العهد لأول مرّة منذ توليه الحكم

وأشارت المجلة إلى تولى ولي العهد “ذي يزن بن هيثم”، رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة المنظمة لمنتدى الدقم الاقتصادي الأول في 27 أبريل/نيسان الماضي، والذي يتم تنظيمه للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تعد واحدة من السمات الرئيسية في برنامج تطوير رؤية السلطنة 2040.

وقالت إنه في إطار تحضير نجله لتوليه السلطة في نهاية المطاف، منحه السلطان”هيثم بن طارق” سيطرة أكبر على المشاريع الاقتصادية الرئيسية في البلاد على حساب وزير التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار “قيس بن محمد اليوسف”.

التنويع الاقتصادي

وعين هيثم بن طارق، الذي أصبح سلطان عمان في 11 يناير/كانون الثاني 2020 بعد 50 عامًا من حكم السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” نجله وولي عهده مسؤولاً عن أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة. ألا وهو تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة تقديرية تقترب من 30 مليار دولار.

كما أوضحت أن ولي العهد يتابع حاليًا بناء مصفاة هناك بقيمة 7 مليارات دولار.

محام عُماني يكشف مزايا استحداث منصب ولي عهد watanserb.com
ذي يزن بن طارق ولي العهد في سلطنة عمان

ومن المقرر أن تصدر أكثر من 230 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميًا. مشيرة في الوقت نفسه إلى ان ولي العهد غير سعيد بالتأخير في تنفيذ المشروع، حيث كان من المقرر افتتاح المصفاة عام 2021.

ولفتت المجلة إلى أنه يتطلع إلى المضي قدمًا في مشاريع أخرى تهدف إلى جعل الدقم مركزا لوجيستيا وصناعيا للسلطنة، لاسيما من خلال خطط بناء مجمع للبتروكيماويات بجانب المصفاة.

زواج ذي يزن هيثم بن طارق

وقالت المجلة إن “ذي يزن” خطب ثم تزوج في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من ابنة عمه، “ميان بنت شهاب السعيد”، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الدفاع.

عقد قران ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم على ميان بنت شهاب watanserb.com
عقد قران ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم على ميان بنت شهاب

ولفتت المجلة إلى أن هذه الخطوة كانت بمثابة بداية سعي السلطان لترسيخ شرعيته ولي العهد داخل الأوساط الحاكمة العمانية.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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