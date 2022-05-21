بسبب تسهيلات الإمارات لـِ”أسرة مبارك”.. كواليس غضب السيسي!

وطن – في تطور جديد وكما كان متوقعا، كشفت مصادر مصرية عن وجود حالة من الاستياء والغضب الشديد لدى النظام المصري الحاكم، من الإمارات بسبب الترتيبات الخاصة التي قامت بها الرئاسة الإمارتية من أجل سفر أسرة “مبارك” للإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، في أكدت المصادر نفسها عن عزم جمال مبارك الإقامة في الإمارات لإدارة اعماله من هناك حتى يغادر للإقامة في لندن.

وفي التفاصيل، كشفت قالت المصادر إنه حين تم الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد، طلب “جمال وعلاء”، نجلا “مبارك” من النظام المصري السماح لهما للسفر لتقديم واجب العزاء إلا أن طلبهما قوبل بالرفض، مما دفعهما إلى مخاطبة مكتب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وإبداء رغبتهما بتقديم واجب العزاء.

ونتيجة لذلك -بحسب المصادر- التي تحدثت لموقع “العربي الجديد“، تواصل مكتب الرئيس الإماراتي مع القيادة المصرية، وأبلغوها بطلب شخصي من الرئيس محمد بن زايد شخصياً بالسماح لعلاء وجمال مبارك بالسفر.

تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك

وأوضحت المصادر بأن التدخل الإماراتي بهذا المستوى من أجل نجلي “مبارك”، أزعج القيادة المصرية التي رفضت في بادئ الأمر، لكنها رضخت في النهاية للطلب الإماراتي. ليعقب ذلك استياء رسمي من النظام عقب نشر مكتب محمد بن زايد شخصيا صور علاء وجمال مبارك خلال تقديمهما العزاء.

وأشارت المصادر إلى ان النظام المصري أبدى استيائه من البروتوكول الرسمي الذي استقبل به نجلي مبارك، بنفس البروتوكول الذي جرى فيه استقبال الرئيس “السيسي”.

وكشفت المصادر عن واقعة سابقة تمثلت في رفض النظام لأسرة “مبارك” عام 2020 للسفر للكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي كانت تربطه علاقات شخصية قوية بمبارك.

جمال مبارك سيبقى في الإمارات

وأوضحت المصادر، أن جمال مبارك قد يقيم في الإمارات لفترة، ليدير أعماله من هناك، أو ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، لمباشرة استثماراته وأمواله الموجودة بالخارج، والموزعة على شركات أوف شور حول العالم، في الوقت الذي تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية ومالية عنيفة.

في هذا السياق، كشف مصدر آخر أن البيان الذي ألقاه جمال مبارك قبل أيام من لتوضيح موقف الأسرة بشأن الإجراءات القضائية، جاء أيضاً بضغوط إماراتية على الجانب المصري للسماح له بنشره.

واكد المصدر بأن البيان كان مسجلاً قبل إذاعته بـ5 أيام، ولم ينشر إلا بتدخل مباشر من حكّام أبوظبي الذين طلبوا من المسؤولين في مصر السماح بتلك الخطوة، من أجل توضيح موقف أسرة الرئيس المخلوع بشأن عدد من التقارير الأجنبية التي نشرت أخيراً، مشيرا إلى أن إذاعة البيان جرت خلال وجود نجلي الرئيس المخلوع في أبوظبي.

ووفقاً للمصدر، فإن “هناك ضيقاً لدى الدائرة المقربة من السيسي بشأن الظهور المتكرر لنجلي مبارك”.

مشيراً إلى أن “هناك اقتناعاً راسخاً لدى السيسي ودائرته بأن أحلام رئاسة الدولة المصرية لا تزال تراود النجل الأصغر للرئيس المخلوع. والذي لا تزال أسرته تحظى بدعم وتقدير كبيرين في الدوائر لدى حكام الخليج، الذين يعدون داعمين رئيسيين للدولة المصرية في هذه الأثناء”.

أبو ظبي منعت معاقبة علاء مبارك بسبب تغريدات مزعجة له على تويتر

وذكر المصدر أن “مسؤولين بارزين في دولة الإمارات على وجه الخصوص، تدخلوا خلال مناسبات متعددة، لمنع إجراءات عقابية من جانب القيادة المصرية، بحق أسرة مبارك. بسبب آراء لنجل الرئيس الأكبر علاء مبارك، نشرها في عدة مناسبات على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

ووفقاً للمصدر، فإن “نشاط جمال مبارك الأخير، ولقاءاته التي تبدو ودية بمسؤولين غربيين وسفراء أخيراً، تتسبب في إزعاج لدائرة الرئيس من دون أن يكون بمقدورهم اتخاذ إجراء بحقه، بسبب الضغوط الخليجية”.