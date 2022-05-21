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بريطاني يأوي لاجئة أوكرانية في منزله وبعد 10 أيام حدثت مفاجأة غير متوقعة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بريطاني يأوي لاجئة أوكرانية في منزله وبعد 10 أيام حدثت مفاجأة غير متوقعة! watanserb.com
كانت لورنا مع توني لمدة عشر سنوات وفي 10 أيام تمزقت عائلتها

وطن– هرب أب لشخصين مع لاجئة أوكرانية بعد عشرة أيام فقط من استقبالها هو وزوجته في منزلهما.

“نخطط لبقية حياتنا معا”

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد هجر حارس الأمن توني جارنيت ، 29 عامًا ، حبيبته لورنا ، 28 عامًا ، بعد أن وقع في حب صوفيا كركديم البالغة من العمر 22 عامًا.

لاجئة أوكرانية
ترك توني شريكته لورنا بعد الوقوع في حب اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم

يقول توني: ” “نخطط لبقية حياتنا معًا.”

وصوفيا التي فرت من مدينة لفيف في بداية الحرب. كانت قد حصلت على مأوى في المملكة المتحدة من قبل توني.

واعترفت صوفيا قائلة: “حالما رأيته أحببته”.

10 أيام فقط

وتابعت: “لقد كانت سريعة للغاية ولكن هذه قصة حبنا. أعلم أن الناس سيفكرون بي بشكل سيء لكن هذا يحدث. استطعت أن أرى كيف كان توني غير سعيد “.

و فاجأ توني زوجته لورنا، بالهروب بعد عشرة أيام فقط من استقبال صوفيا في منزل العائلة.

وقال توني لصحيفة The Sun: “نحن آسفون للألم الذي تسببنا فيه لكنني اكتشفت تواصلاً وانسجاماً مع صوفيا كما لم يحدث من قبل. ونخطط لقضاء بقية حياتنا معًا.”

لاجئة أوكرانية
صدم توني شريكته لورنا ، في الصورة ، من خلال الخروج بعد عشرة أيام فقط من استقبال صوفيا في منزل العائلة

وأضاف توني: “أعلم أن الناس يعتقدون أن هذا حدث بسرعة كبيرة ، لكن صوفيا وأنا أعلم أن هذا صحيح”.

وتابع: “بدأ الأمر برغبة بسيطة مني لفعل الشيء الصحيح وتأمين مأوى لشخص محتاج ، رجل أو امرأة. لكن صوفيا هي التي دخلت حياتي وهذا شيء سأكون ممتنًا له دائمًا.”

وكان توني قد وقع على مخطط الحكومة لإعادة اللاجئين مع اشتداد الغزو الروسي لأوكرانيا. لكنه وجد أن عملية التقديم بطيئة للغاية ، لذا لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة.

وقدم توني الذي يعمل حارس أمن في مركز استقبال تابع لـ NHS ، عرض المساعدة على صوفيا عبر فيسبوك.

وسافرت مديرة تكنولوجيا المعلومات صوفيا إلى برلين حيث انتظرت أسابيع حتى تحصل على تأشيرة دخول بريطانيا.

توترات انتهت بالطرد

في النهاية سافرت صوفيا إلى مانشستر في 4 مايو وانتقلت مع توني ولورنا في برادفورد ، ويست يورك. لكن وصولها أثار توترات سرعان ما تفاقمت.

وقام توني بنقل ابنته البالغة من العمر ستة أعوام من غرفتها إلى سرير بطابقين مع أختها البالغة من العمر ثلاث سنوات لتوفير مساحة – على الرغم من اعتراضات لورنا.

وبينما كانا يعيشان معًا ، وقع توني وصوفية في حب بعضهما البعض.

صوفيا كركاديم

انتقلت ابنتا توني ولورنا أيضًا إلى صوفيا ، لكن لورنا استاءت من الرابطة التي شكلوها على الفور.

أخيرًا ، أمرت لورنا صوفيا بالمغادرة – وتبعها توني، وقال: “أخبرت لورنا. إذا كانت ذاهبة ، فسأذهب أيضاً. كنت أعلم أنني لا أستطيع التخلي عنها وفجأة بدا الأمر وكأنه لا يحتاج إلى تفكير. فحزمنا حقائبنا وانتقلنا إلى منزل أمي وأبي معًا.”

أما صديقة لورنا، فقد قالت إن الأخيرة محطمة للغاية. مضيفة: “كانت مع توني لمدة عشر سنوات. وفي غضون عشرة أيام تمزقت عائلتها.”

المصدرذا صن - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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