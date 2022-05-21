السيسي للمصريين: “النبي وصحابته أكلوا ورق الشجر 3 أعوام ولم يعترض أحد”

وطن- استشهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بقصة من بداية انتشار الإسلام في مكة المكرمة وذلك في محاولة لحث المصريين عل الصبر والتحمل في ظل الأزمات الإقتصادية التي يعيشونها بسبب سياساته الفاشلة التي أغرقت مصر في الديون والفقر والبطالة.

السيسي يستشهد بحصار النبي في شعب أبوطالب

وقال السيسي في مداخلة له أثناء افتتاحه مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، ورصدتها (وطن) أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلمـ حوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام.

وتابع أنه “قطع عنهم الطعام والشراب لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر، مضيفا: “محدش من الصحابة قال له والنبي قول للملائكة تجبلنا ناكل ولا المياه تتفجر من تحتنا، وربنا قادر يقول كن فيكون، لكن إحنا مش كده.”

النبي لم يبن قصوراً

وقوبلت هذه التصربحات وغيرها مما قاله السيسي في حفل افتتاح مشروع “مستقبل مصر” بالكثير من التعليقات الغاضبة.

حيث خاطب ناشط باسم محمد، السيسي قائلا: “لا أنت نبى ولا نحن صحابة”، مضيفا أنه “لم نسمع ان النبى بنى قصوراً وقال للصحابه وهم يتضورن جوعا :ده مش عشانى ده عشان الدعوة.”

كما علق الفنان المعارض “عمرو واكد” بأن السيسي يقول إن الأخوان يخلطون السياسة بالدين، مضيفا في سخرية من رئيس النظام:”ولكنه كلما “مسك الحديدة” يعطينا محاضرات عن سيدنا سليمان وسيدنا محمد والصحابة وورق الشجر وحاجة في منتهى النفاق.”

بيقول الاخوان بيخلطو السياسة بالدين، وكل ما يمسك الحديدة يقعد يدينا محاضرات عن سيدنا سليمان وسيدنا محمد والصحابة وورق الشجر وحاجة في منتهى النفاق. — Amr Waked (@amrwaked) May 21, 2022

وتابع “واكد” هجومه على السيسي:””سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. ما كانش كاذب ولا بيخطف المسلمين ويعذبهم.”

واستطرد:”الكفار هم اللي كانوا بيعملو كده وآخرتهم انهزموا شر هزيمة لأنهم كانوا منافقين كاذبين ويعذبون المسلم للخروج على الحق.”

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. ما كانش كاذب ولا بيخطف المسلمين ويعذبهم. الكفار هم اللي كانوا بيعملو كده وآخرتهم انهزموا شر هزيمة لأنهم كانوا منافقين كاذبين ويعذبون المسلم للخروج على الحق.

عقبال يومك يا نحس الأمة وابتلائها. قريبا بإذن الله وبمجهود الشعب اللي طحنته. — Amr Waked (@amrwaked) May 21, 2022

أما الدكتور محمد الجوادي فعلق قائلاً: “من أجل نشر الإسلام والدعوة الإسلامية أكل النبي عليه الصلاة والسلام ورق الشجر.”

وأضاف ساخرا من السيسي:”والان ينصح ياسر ـ يقصد الفنان ياسر جلال الذي أدى شخصية السيسي بالاختيار3 ـ بأكل ورق الشجر من أجل القضاء على الاسلام واستئصال المسلمين وحرق المساجد.”

سلاح ذو حدين

من أجل نشر الاسلام والدعوة الاسلامية اكل النبي عليه الصلاة والسلام ورق الشجر

والان

ينصح ياسر بأكل ورق الشجر من اجل القضاء على الاسلام واستئصال المسلمين وحرق المساجد

صلوا على الرسول

#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) May 21, 2022

سياسات فاشلة وإهدار لأموال الناس

وعقب هادي عبد السلام، أن للرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ المثل الأعلى، ولكنه كان يأكل معهم في شعب أبي طالب أوراق الشجر ولم يكن يأكل أفخر الأطعمة، كما يفعل السيسي الآن بينما يطالب المصريين بالتقشف والصبر.

ولرسول الله المثل الاعلي ، ولكنه كان ﷺ ياكل معهم في شعب ابي طالب اوراق الشجر ولم يكن ياكل افخر الاطعمة

كذلك كان حصاره ومن امنوا به نتيجة رفضه ترك الدعوة ، اي كان دفاعا عن دين وقضية حق ، وليس نتيجة سياسات فاشلة واهدار لاموال الناس في بناء القصور الرئاسية و شراء الطائرات الفاخرة — أقصانا ينادينا (@Hady_Abdelsalam) May 21, 2022

وأضاف أن “حصار الرسول ومن آمنوا معه كان نتيجة رفضه ترك الدعوة أي دفاعا عن دين وقضية حق، وليس نتيجة سياسات فاشلة وإهدار لأموال الناس في بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الفاخرة.”

تناقض بين الكلام والواقع

فيما أشار مغرد آخر إلى التناقض بين كلام السيسي والواقع، وقال “فلو كان كل الناس يأكلون ورق الشجر فالأمر عادي. ولكن أن يتم التضييق على المواطن الغلبان الذي يملك إلا راتبه وتزيد عليه الحكومة الأسعار بينما تترك الناس الآخرين يعيشون في رفاهية ويقضون إجازاتهم بمليون جنيه في الأسبوع فأنت ظالم.”

وأضاف:”عندما تأكل ورق شجر معانا وتنزل تعيش مع الشعب يبقي ساعتها نصبر”.

ويسعى السيسي حاليا للحصول على قرض جديد من البنك الدولي، لسد العجز الفاحش في الميزانية وسداد بعض الديون المستحقة بالدولار.

ووصل الوضع الاقتصادي المصري في عهد السيسي، إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة في مصر.