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السيسي للمصريين: “النبي وصحابته أكلوا ورق الشجر 3 أعوام ولم يعترض أحد”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سياسة السيسي والنبي watanserb.com
رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي

وطن- استشهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بقصة من بداية انتشار الإسلام في مكة المكرمة وذلك في محاولة لحث المصريين عل الصبر والتحمل في ظل الأزمات الإقتصادية التي يعيشونها بسبب سياساته الفاشلة التي أغرقت مصر في الديون والفقر والبطالة.

السيسي يستشهد بحصار النبي في شعب أبوطالب

وقال السيسي في مداخلة له أثناء افتتاحه مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، ورصدتها (وطن) أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلمـ حوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام.

وتابع أنه “قطع عنهم الطعام والشراب لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر، مضيفا: “محدش من الصحابة قال له والنبي قول للملائكة تجبلنا ناكل ولا المياه تتفجر من تحتنا، وربنا قادر يقول كن فيكون، لكن إحنا مش كده.”

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النبي لم يبن قصوراً

وقوبلت هذه التصربحات وغيرها مما قاله السيسي في حفل افتتاح مشروع “مستقبل مصر” بالكثير من التعليقات الغاضبة.

حيث خاطب ناشط باسم محمد، السيسي قائلا: “لا أنت نبى ولا نحن صحابة”، مضيفا أنه “لم نسمع ان النبى بنى قصوراً وقال للصحابه وهم يتضورن جوعا :ده مش عشانى ده عشان الدعوة.”

كما علق الفنان المعارض “عمرو واكد” بأن السيسي يقول إن الأخوان يخلطون السياسة بالدين، مضيفا في سخرية من رئيس النظام:”ولكنه كلما “مسك الحديدة” يعطينا محاضرات عن سيدنا سليمان وسيدنا محمد والصحابة وورق الشجر وحاجة في منتهى النفاق.”

وتابع “واكد” هجومه على السيسي:””سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. ما كانش كاذب ولا بيخطف المسلمين ويعذبهم.”

واستطرد:”الكفار هم اللي كانوا بيعملو كده وآخرتهم انهزموا شر هزيمة لأنهم كانوا منافقين كاذبين ويعذبون المسلم للخروج على الحق.”

أما الدكتور محمد الجوادي فعلق قائلاً: “من أجل نشر الإسلام والدعوة الإسلامية أكل النبي عليه الصلاة والسلام ورق الشجر.”

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وأضاف ساخرا من السيسي:”والان ينصح ياسر ـ يقصد الفنان ياسر جلال الذي أدى شخصية السيسي بالاختيار3 ـ بأكل ورق الشجر من أجل القضاء على الاسلام واستئصال المسلمين وحرق المساجد.”

سياسات فاشلة وإهدار لأموال الناس

وعقب هادي عبد السلام، أن للرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ المثل الأعلى، ولكنه كان يأكل معهم في شعب أبي طالب أوراق الشجر ولم يكن يأكل أفخر الأطعمة، كما يفعل السيسي الآن بينما يطالب المصريين بالتقشف والصبر.

وأضاف أن “حصار الرسول ومن آمنوا معه كان نتيجة رفضه ترك الدعوة أي دفاعا عن دين وقضية حق، وليس نتيجة سياسات فاشلة وإهدار لأموال الناس في بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الفاخرة.”

تناقض بين الكلام والواقع

فيما أشار مغرد آخر إلى التناقض بين كلام السيسي والواقع، وقال “فلو كان كل الناس يأكلون ورق الشجر فالأمر عادي. ولكن أن يتم التضييق على المواطن الغلبان الذي يملك إلا راتبه وتزيد عليه الحكومة الأسعار بينما تترك الناس الآخرين يعيشون في رفاهية ويقضون إجازاتهم بمليون جنيه في الأسبوع فأنت ظالم.”

وأضاف:”عندما تأكل ورق شجر معانا وتنزل تعيش مع الشعب يبقي ساعتها نصبر”.

ويسعى السيسي حاليا للحصول على قرض جديد من البنك الدولي، لسد العجز الفاحش في الميزانية وسداد بعض الديون المستحقة بالدولار.

ووصل الوضع الاقتصادي المصري في عهد السيسي، إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة في مصر.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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1 تعليق

  1. يا سافل يا ابن السفله
    ليش انت وانتصار ما تاكلو من ورق الشجر
    بدل ما تقول كلو ورق الشجر بلا من البذخ في بنا الكباري والقصور يا سافل يابن السفله

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