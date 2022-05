إعلان مثير للجدل في الهند لوظيفة بسلطنة عمان

وطن – كشف الصحفي والناشط ضد الإسلاموفوبيا، سي جي ويرلمان، عن عثوره على إعلان عن وظيفة عبر مواقع التواصل في الهند يفضل أن يكون غير مسلم للعمل في سلطنة عمان.

وعلق “ويرلمان” على الإعلان مستنكرا ما ورد فيه بالقول:” إعلان عن وظيفة في الهند عن فرصة عمل في عمان، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة.”

وبحسب الإعلان المنشور، فإن المعلن يبحث عن مهندس مدني، يحمل دبلومة في برنامج “الأوتوكاد”، معدد الحوافز المقدمة لمن تنطبق عليه المواصفات.

“Non-Muslim candidates preferred.”

Job advertisement in India for an employment opportunity in Oman, a Muslim majority country. pic.twitter.com/0hCDFnF8tr

— CJ Werleman (@cjwerleman) May 20, 2022