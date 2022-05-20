“رولز رويس” تكشف عن أغلى سيارة في العالم “Boat Tail” المذهلة (صور)

وطن – كشفت شركة “رولز رويس” البريطانية النقاب عن سيارتها الثانية في ثلاثية Boat Tail وهي من أغلى السيارات الجديدة في العالم بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

وفقا لتقرير نُشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفضت الشركة الإعلان عن إسم العميل الجديد. لكنها قالت إن Boat Tail الجديدة قد تم إنشاؤها بواسطة ذراع “كوتش بيلد” المصمم خصيصًا له، تكريمًا لوالده وتراث عائلته.

أغلى سيارة في العالم

كما أكدت الشركة على أن السيارة، التي تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه إسترليني، صنعت يدويًا في المقر الرئيسي للشركة في جودوود في ساسكس، والتي توظف أكثر من 2000 شخص.

كما سيتم الكشف عن السيارة ذات البابين والأربعة مقاعد في حدث كونكورسو دي إليجانزا المرموق في فيلا ديستي على ضفاف بحيرة كومو في شمال إيطاليا يوم السبت.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن أبعاد السيارة الجديدة هي نفس أبعاد أول سيارة Boat Tail التي تم الكشف عنها في عام 2021، والتي قيل أنها صممت خصيصا لثنائي ثري.

وفي ذلك الوقت، رفضت رولز رويس التكهنات التي تقول بأن المشترين الغامضين لهذه السيارة كانا مغنية البوب ​​بيونسيه ومغني الراب جاي زي مشيرة إلى أن هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة.

ما الجديد في هذه السيارة؟

يبلغ معدل سرعة السيارة حوالي 155 ميل /الساعة. وتأتي كذلك بمحرك من طراز v12 ذات سعة 6.75 لتر

يشبه الجزء الخلفي من الليموزين سطح اليخت ويفتح مثل أجنحة الفراشة ليكشف عن “جناح الاستضافة”. مع جانب واحد به أكواب وزجاجات للمشروبات الباردة والمرطبات، والآخر لتقديم المأكولات الفاخرة.

يحتوي غطاء المحرك على رقائق الميكا المصنوعة من الألومنيوم البرونزي والذهبي الناعم مع طبقة من الكريستال. وهو مصمم لإضفاء الدفء والعمق على مظهر السيارة.

كما تحتوي العتبات السفلية على خيوط منسوجة من الذهب الوردي.

في حين تتألف المقصورة الداخلية والمقاعد من جلود متطابقة بلون الكونياك مع لمسات نهائية من الذهب الوردي وصدف اللؤلؤ.