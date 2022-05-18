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رياضة

نهاية مأساوية .. مصرع النجم المغربي مراد لمرابط بعد قفزة غطس مميتة في إسبانيا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
وفاة النجم المغربي مراد لمرابط بعد قفزة مأساوية في إسبانيا watanserb.com
وفاة النجم المغربي مراد لمرابط بعد قفزة مأساوية في إسبانيا

وطن – لقيّ نجم كرة القدم المغربية السابق مراد لمرابط، مصرعه بمشهد مأساوي وثقته زوجته بهاتفها المحمول، بعد قيامه بتنفيذ قفزة مميتة من على ارتفاع 30 متراً، خلال قضاء عطلته برفقة عائلته داخل أحد الجزر في إسبانيا.

وكانت زوجة مرابط تصور أثناء استعداد زوجها لتنفيذ تلك القفزة المأساوية لزوجها، من أعلى قمة جبل صخرية، الذي ارتطدم رأسه في أحد الصخور. إثر انزلاق قدميه من أعلى المنحدر الجبلي، ليسقط بعدها في مياه البحر. وفق ما أفادت به التقارير الإسبانية.

مصرع مراد لمرابط

وأظهر في مقطع الفيديو الذي وثقته زوجته المتواجدة على قارب داخل المياه، والمتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه قيام اللاعب بتنفيذ قفزة الغطس المميتة من أعلى قمة جبل صخرية، ثم قفزة قبل أن يصرخ قبل اصطدامه بصخرة وصراخ زوجته عليه، ” يا إلهي”.

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وكان الراحل لمرابط قد اعتزل عالم كرة القدم في الأونة الأخيرة، والاتجاه بعدها إلى رياضة “ الكيك بوكسينغ“. أحد الفنون القتالية، كلاعب ومدرب معروف في دولة هولندا.

نعي فيتيسه الهولندي

وقد نعى نادي فيتيسه الهولندي الذي لعب النجم المغربي مراد لمرابط في صفوفه سابقاً، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” تلقينا الرسالة الحزينة بوفاة لمرابط. كما ونتمنى لعائلته وأصدقائه الكثير من القوة”.

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ولعب لمرابط خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم قبل قرار الاعتزال، مع العديد من الأندية الهولندية، فقد ارتدى قميص فيتيسه الهولندي في موسم عام 2021-2011، كما وتوج معه بكأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاماً. تحت قيادة مدرب أياكس إمستردام الحالي “جيري هامسترا”.

ورغم التألق الذي ظهر به المغربي لمرابط مع فريق فيتيسه، إلا أنه ابتعد عن رياضة كرة القدم، متجهاً بعدها إلى لرياضة “الكيك بوكسينغ” الذي لمع فيها. كما وأصبح لاعباً ومدرباً مشهوراً فيها داخل بلدة أرنهيم الهولندية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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