نهاية مأساوية .. مصرع النجم المغربي مراد لمرابط بعد قفزة غطس مميتة في إسبانيا (فيديو)

وطن – لقيّ نجم كرة القدم المغربية السابق مراد لمرابط، مصرعه بمشهد مأساوي وثقته زوجته بهاتفها المحمول، بعد قيامه بتنفيذ قفزة مميتة من على ارتفاع 30 متراً، خلال قضاء عطلته برفقة عائلته داخل أحد الجزر في إسبانيا.

وكانت زوجة مرابط تصور أثناء استعداد زوجها لتنفيذ تلك القفزة المأساوية لزوجها، من أعلى قمة جبل صخرية، الذي ارتطدم رأسه في أحد الصخور. إثر انزلاق قدميه من أعلى المنحدر الجبلي، ليسقط بعدها في مياه البحر. وفق ما أفادت به التقارير الإسبانية.

مصرع مراد لمرابط

وأظهر في مقطع الفيديو الذي وثقته زوجته المتواجدة على قارب داخل المياه، والمتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه قيام اللاعب بتنفيذ قفزة الغطس المميتة من أعلى قمة جبل صخرية، ثم قفزة قبل أن يصرخ قبل اصطدامه بصخرة وصراخ زوجته عليه، ” يا إلهي”.

Bir dönem Hollanda Ligi Eredivisie'de forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcu Mourad Lamrabatte, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/HLENJyIL32 — Pool (@Poolhaber) May 17, 2022

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وكان الراحل لمرابط قد اعتزل عالم كرة القدم في الأونة الأخيرة، والاتجاه بعدها إلى رياضة “ الكيك بوكسينغ“. أحد الفنون القتالية، كلاعب ومدرب معروف في دولة هولندا.

➡ Ex-jogador holandês morre ao saltar de 30m e bater em rochas Mourad Lamrabatte passava as férias com a mulher e os filhos em Maiorca, na Espanha, quando tragédia aconteceu. Leia: https://t.co/m7qH3Mg4jX pic.twitter.com/SfIrD2Cyj0 — Metrópoles (@Metropoles) May 14, 2022

نعي فيتيسه الهولندي

وقد نعى نادي فيتيسه الهولندي الذي لعب النجم المغربي مراد لمرابط في صفوفه سابقاً، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” تلقينا الرسالة الحزينة بوفاة لمرابط. كما ونتمنى لعائلته وأصدقائه الكثير من القوة”.

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ولعب لمرابط خلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم قبل قرار الاعتزال، مع العديد من الأندية الهولندية، فقد ارتدى قميص فيتيسه الهولندي في موسم عام 2021-2011، كما وتوج معه بكأس هولندا مع الفريق تحت 23 عاماً. تحت قيادة مدرب أياكس إمستردام الحالي “جيري هامسترا”.

الله أكبر 😮 وفاة لاعب كرة القدم المغربي “#مراد_لمرابط” أمام عائلته بعد تنفيذه “قفزة الموت” أمام أطفاله و زوجته التي تصور لحظة قفزه عندما قرر القفز من جرف ضخم يبلغ إرتفاعه 35 مترا إلى الماء .. كان محترفا مع نادي فيتيس الهولندي.

إنا لله و إنا إليه راجعون 🤲🥺 pic.twitter.com/P58gZhKJUW — Yazid Hadjimi (@DjazairiZizou) May 17, 2022

ورغم التألق الذي ظهر به المغربي لمرابط مع فريق فيتيسه، إلا أنه ابتعد عن رياضة كرة القدم، متجهاً بعدها إلى لرياضة “الكيك بوكسينغ” الذي لمع فيها. كما وأصبح لاعباً ومدرباً مشهوراً فيها داخل بلدة أرنهيم الهولندية.

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