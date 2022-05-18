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نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
نصرة الحربي watanserb.com
مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نصرة الحربي

وطن – فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نصرة الحربي، بخلعها الحجاب على الهواء مباشرة في بث مباشر.

وأثناء إطلالتها، الأربعاء، في بث مباشر جديد على متابعيها انتقدت نصرة الحربي بعض التعليقات التي تأتيها من الجمهور.

وقالت:”أغلب الكومنتات عندي من فترة زي كده”، وعرضت مثالا لتعليق متابع يقول فيه: “نفهم من ها الفيديو إنك بكره بتخلعي الحجاب”.

لترد عليه مشهورة مواقع التواصل السعودية: “لأ ليش أستنى لبكره”، ثم تقوم بخلع الحجاب على الهواء وإظهار شعرها بالكامل.

نصرة الحربي: لم أكن محجبة في الأساس

وبعدها نشرت نصرة الحربي عبر خاصية “الاستوري” تعليق جديد على ما حدث بقولها: “أنا إنسانة غير محجبة في الواقع لكن كنت ألبسه في سناب شات، حتى لا أستفز الرأي العام.”

مضيفة: “ويهمني إني أحترم الناس اللي تتابعني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية.”

وكانت “الحربي” قد صدمت جمهورها العام الماضي أيضا، عندما قامت بخلع النقاب.

وتعرضت نصرة لانتقادات لاذعة من قبل السعوديين على تويتر، بعد قيامها بخلع الحجاب وأمطرها النشطاء بردود قاسية.

ووجه البعض انتقاداتهم لنصرة الحربي، بسبب مواقفها المتناقضة فبعدما أعلنت ارتداءها للحجاب والنقاب العام الماضي، عادت لتخلع النقاب في ذات العام وقالت إنها اكتفت بالحجاب.

نصرة الحربي

واتهمها ناشطون وقتها بأنها ارتدت النقاب آنذاك ثم خلعته، لأجل الشهرة ليس إلا وإثارة الجدل حولها للفت الأنظار.

وعندما طلت الحربي على متابعيها بالنقاب لأول مرة قالت ما نصه: “صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع”، وبالفعل ابتعدت وقتها عن الكاميرا والظهور لفترة طويلة.

حتى عادت للظهور مرة أخرى وهي بالحجاب فقط من دون نقاب. وأطلت في عدة مناسبات بالحجاب، وها هي نصرة الحربي تعيد نفس السيناريو والمفاجأة وتصدم جمهورها بخلع الحجاب.

وربما تعود لارتدائه بعد أيام لأجل زيادة الجدل ولفت الأنظار إليها، وركوب التريند مجددا، بحسب وصف نشطاء.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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