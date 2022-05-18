نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

وطن – فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نصرة الحربي، بخلعها الحجاب على الهواء مباشرة في بث مباشر.

وأثناء إطلالتها، الأربعاء، في بث مباشر جديد على متابعيها انتقدت نصرة الحربي بعض التعليقات التي تأتيها من الجمهور.

حسبي الله ونعم الوكيل لازم يكون في حل لمشاهير الفلس هذولا تمادوا كثير مهووسين الشهرة وصاروا يتمادون حتى على قيمه الحجاب الاسلامي #نصره_الحربي_تخلع_الحجاب pic.twitter.com/oXqO51rGCg — هديل عرعر 🎥. (@hadeel_Alenzi57) May 18, 2022

وقالت:”أغلب الكومنتات عندي من فترة زي كده”، وعرضت مثالا لتعليق متابع يقول فيه: “نفهم من ها الفيديو إنك بكره بتخلعي الحجاب”.

لترد عليه مشهورة مواقع التواصل السعودية: “لأ ليش أستنى لبكره”، ثم تقوم بخلع الحجاب على الهواء وإظهار شعرها بالكامل.

نصرة الحربي: لم أكن محجبة في الأساس

وبعدها نشرت نصرة الحربي عبر خاصية “الاستوري” تعليق جديد على ما حدث بقولها: “أنا إنسانة غير محجبة في الواقع لكن كنت ألبسه في سناب شات، حتى لا أستفز الرأي العام.”

نصرة الحربي تعلن خلع حجابها: أنا إنسانة غير محجبة! pic.twitter.com/rjDL4cSsgW — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 18, 2022

مضيفة: “ويهمني إني أحترم الناس اللي تتابعني، لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية.”

وكانت “الحربي” قد صدمت جمهورها العام الماضي أيضا، عندما قامت بخلع النقاب.

وتعرضت نصرة لانتقادات لاذعة من قبل السعوديين على تويتر، بعد قيامها بخلع الحجاب وأمطرها النشطاء بردود قاسية.

معليش يا نصره الحربي لكن هذه مو حرية شخصية، هذا لعب واستهزاء بالدين !! pic.twitter.com/2DgIO4QXuG — رامّ | RAM 🌿 (@i_0a0i) May 18, 2022

ووجه البعض انتقاداتهم لنصرة الحربي، بسبب مواقفها المتناقضة فبعدما أعلنت ارتداءها للحجاب والنقاب العام الماضي، عادت لتخلع النقاب في ذات العام وقالت إنها اكتفت بالحجاب.

واتهمها ناشطون وقتها بأنها ارتدت النقاب آنذاك ثم خلعته، لأجل الشهرة ليس إلا وإثارة الجدل حولها للفت الأنظار.

وعندما طلت الحربي على متابعيها بالنقاب لأول مرة قالت ما نصه: “صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع”، وبالفعل ابتعدت وقتها عن الكاميرا والظهور لفترة طويلة.

من #السناب

نصرة الحربي

تغييرت تغير جذري ولبست النقاب الله يثبتها #تزوجها_اجنبيه_وريح_راسك pic.twitter.com/2mKKSzGw60 — A (@ll8llr) May 24, 2021

حتى عادت للظهور مرة أخرى وهي بالحجاب فقط من دون نقاب. وأطلت في عدة مناسبات بالحجاب، وها هي نصرة الحربي تعيد نفس السيناريو والمفاجأة وتصدم جمهورها بخلع الحجاب.

وربما تعود لارتدائه بعد أيام لأجل زيادة الجدل ولفت الأنظار إليها، وركوب التريند مجددا، بحسب وصف نشطاء.

اقرأ ايضا: