الأربعاء, مايو 18, 2022
الرئيسيةالهدهدمفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال...
الهدهد

مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

"لن يكون تحرير الأقصى أو أي شبر من الأرض المحتلة إلا بأيد متوضئة طاهرة"

باسل النجار
كتب باسل النجار
مفتي عمان و القضية الفلسطينية watanserb.com
مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

وطن- شدد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في بيان جديد له على أن القضية الفلسطينية “ليست قضية قومية أو شعبية، وإنما هي قضية عقدية.”

مفتي عُمان يكشف سبب احتلال الأقصى

وشدد في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، على أن القضية الفلسطينية “لا تتعلق باحتلال أرض فحسب، وإنما أهم شيء فيها هو احتلال مقدسات إسلامية أصيلة لها جذور في تاريخ النبوات. وقدر عال في موازين العقيدة الإيمانية الراسخة”.

مفتي سلطنة عمان يُبشّر بعودة الأقصى وتحرير فلسطين قريباً

وأضاف الشيخ أحمد الخليلي:”وقد هتك الاحتلال حرماتها ودنس قدسها. فعلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يغار عليها ويثور لأجلها. ويجعل نفسه وماله فداء لها.”

كما كشف المفتي عما وصفه بأكبر خطأ ارتكب في التاريخ بحق القضية الفلسطينية، وتسبب باحتلال المسجد الأقصى المبارك.

وقال ما نصه:”وقد كان أكبر خطأ ارتكب في التاريخ هو جعلها قضية عربية ترتبط بالوطن والعنصر. وهذا الذي أدى إلى احتلال المسجد الأقصى المبارك”.

الشيخ الخليلي: نحن قوم أكرمنا الله بالإسلام

وتابع المفتي العام للسلطنة:”فنحن قوم أكرمنا الله بالإسلام وهو ملاذنا وفيه عزتنا. فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.”

هذا وشدد “الخليلي” على أنه “لن يكون تحرير المسجد الأقصى أو أي شبر من الأرض المحتلة إلا بأيد متوضئة طاهرة. وقلوب موصولة بالله، وعيون باكية من خشيته تغسل خطياها بدموعها” حسب وصفه.

واختتم مفتي سلطنة عمان بيانه بالقول:”فعلى هذا يجب أن تجتمع الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقيم دين الله في أرضه.”

وسبق أن أصدر الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، عدة بيانات رسمية ناصر فيها الفلسطينيين والأقصى بشكل واضح وصريح وهاجم فيها المحتل الغاشم.

مفتي سلطنة عمان يدين اغتيال شيرين أبو عاقلة

كما غرد الشيخ الخليلي في 11 مايو، مدينا جريمة الاحتلال البشعة بحق الصحفية والمراسلة الراحلة بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة:”إن ما يمارسه الاحتلال الصهيونى من التعسف والهمجية في العدوان على حياة الرجال والنساء هو دليل على الخيبة والاضطراب وعدم القدرة على ضبط التصرفات بضوابط غير شاذة.”

وتابع أن “ذلك مؤشر واضح يدعو للتفاؤل بأن النهاية المحتومة لكيانهم تتسارع مع أي تصرف همجي ولله في خلقه شؤون يهيء ما يريد كما يريد.”

الشيخ أحمد الخليلي عن المقاومة الفلسطينية:(غسلت عن جبين هذه الأمة عارا تلطخت به ردحا من الزمن)

وفي 9 مايو أيضا نشر بيانا استنكر فيه ما وصفه بتخاذل الأمة عن نصرة مقدساتها في فلسطين.

وكتب:”من أسوأ ما وقعت فيه الأمة تخاذلها عن الدفاع عن مقدساتها في أرض الإسراء والمعراج وترك تعاونها على تحريرها. فإن هذه المسؤولية هي مسؤولية الأمة جميعا لا تختص بقومية ولا بشعب دون غيره.”

وشدد في البيان الذي رصدته (وطن) وقتها “على أن المسلمين هم يد على من سواهم؛ فخذلان المسلم هو خذلان للدين، فمتى ينتبه المسلمون لذلك؟”

موقف سلطنة عمان ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وسبق أن أكدت سلطنة عمان على موقفها السياسي والعروبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، في تصريحات لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

والذي شدد على أن موقف السلطنة تجاه فلسطين واضح وثابت وداعم لحق الفلسطينيين، في إقامة دولتهم المستقلة “على حدود 67” وعاصمتها القدس الشرقية.

هل وجه مفتي سلطنة عمان بيانه الأخير شديد اللهجة للإمارات والسعودية؟!

المصدرتوتير ،رصد و تحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

صخرة فضائية في مصر قد تكون أول دليل ملموس على انفجار “المستعر الأعظم”

غضب شعبي يجبر السيسي على إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة

“انقذوا ماري مجدي” يتصدر مصر بعد انتشار فيديو مروع لمُدمن وزوجته (شاهد)

حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

السعودية وسام مونس السويملي تنجو من اغتصاب والدها لتعيش مأساة أكبر في ألمانيا (فيديو)

سيارة فنانة لبنانية تتعرض لرصاصة قاتلة احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات النيابية (شاهد)

محمد بن سلمان يستأجر شركة يهودية لابتلاع ما تبقى من مجموعة “بن لادن”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC