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ماذا قالت أشهر الصحف الإسبانية عن زوجة أمير قطر في ظهورها الأوّل؟

خلال زيارتهما إسبانيا واستقبال الملك والملك الإسبانيين لهما

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر watanserb.com
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر

وطن – سلّطت الصحف الإسبانية، الضوء على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى إسبانيا، وظهور حرمه الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، إلى جانبه لأوّل مرّة .

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني إلى جانب زوجها في اسبانيا

وقالت صحيفة “hola” الإسبانية، إنّ هذا الظهور الأوّل لزوجة الأمير تميم، الزوجة في القصر الملكي خلال الاستقبال الرسمي مع مرتبة الشرف من قبل الملك والملكة الإسبانييْن.

ولفتت إلى انّ الشيخة القطرية تبلغ من العمر 38 عامًا ولديها أربعة أطفال. وتزوجا في قصر الوجبة في الدوحة في 8 يناير 2005.

الشيخة جواهر والأمير تميم
الشيخة جواهر والأمير تميم

وتنتمي الشيخة جواهو إلى أسرة “آل ثاني” الحاكمة في قطر، وزوجها هو ابن عمها الثاني.

الشيخة جواهر، هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وزير الدولة، وعم الرئيس الحالي، وزوجته الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني.

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة أمير قطر

في ظهور الأول، كانت الشيخة ترتدي غطاء على شعرها وعباءة تقليدية، ومعطف تويد من شانيل، وحقيبة Mini Kelly من Hermés.

كما كانت تضع مجوهرات ألماس رائعة، مكونة من أقراط طويلة وخاتمين كبيرين. مع أيقونات الأزياء الراقية، في أسلوب يذكر بالشيخة موزة بن ناصر.وفق الصحيفة

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني
الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني وزوجة ملك إسبانيا

وقالت الصحيفة، إنّ الشيخة جواهر أظهرت دعمها للعديد من الرياضات النسائية. وفي عام 2010 قامت بإنشاء بطولة كرة القدم النسائية التي تحمل اسمها.

كما أشارت الصحيفة إلى امتلاك قطر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتنظيم البلاد بطولة كأس العالم هذا العام، وهو حدث رياضي كبير يتابع العالم.

وقبل ظهورها الأول في إسبانيا وعلى الساحة الدولية، حظيت الشيخة جواهر بشهرة كبيرة في يونيو 2021 عندما تخرجت من إدارة الأعمال من جامعة قطر.

ووجهت في حديثها بعض الكلمات العاطفية لزوجها الأمير تميم. وقال آنذاك: “بعد الله، الفضل لسموك في حياتي العلمية والعملية كزوجة وأم. شكرا تميم بن حمد”.

 

المصدرhola
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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