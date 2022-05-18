ماذا قالت أشهر الصحف الإسبانية عن زوجة أمير قطر في ظهورها الأوّل؟

وطن – سلّطت الصحف الإسبانية، الضوء على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى إسبانيا، وظهور حرمه الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، إلى جانبه لأوّل مرّة .

وقالت صحيفة “hola” الإسبانية، إنّ هذا الظهور الأوّل لزوجة الأمير تميم، الزوجة في القصر الملكي خلال الاستقبال الرسمي مع مرتبة الشرف من قبل الملك والملكة الإسبانييْن.

ولفتت إلى انّ الشيخة القطرية تبلغ من العمر 38 عامًا ولديها أربعة أطفال. وتزوجا في قصر الوجبة في الدوحة في 8 يناير 2005.

وتنتمي الشيخة جواهو إلى أسرة “آل ثاني” الحاكمة في قطر، وزوجها هو ابن عمها الثاني.

الشيخة جواهر، هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وزير الدولة، وعم الرئيس الحالي، وزوجته الشيخة حصة بنت أحمد آل ثاني.

في ظهور الأول، كانت الشيخة ترتدي غطاء على شعرها وعباءة تقليدية، ومعطف تويد من شانيل، وحقيبة Mini Kelly من Hermés.

كما كانت تضع مجوهرات ألماس رائعة، مكونة من أقراط طويلة وخاتمين كبيرين. مع أيقونات الأزياء الراقية، في أسلوب يذكر بالشيخة موزة بن ناصر.وفق الصحيفة

وقالت الصحيفة، إنّ الشيخة جواهر أظهرت دعمها للعديد من الرياضات النسائية. وفي عام 2010 قامت بإنشاء بطولة كرة القدم النسائية التي تحمل اسمها.

كما أشارت الصحيفة إلى امتلاك قطر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتنظيم البلاد بطولة كأس العالم هذا العام، وهو حدث رياضي كبير يتابع العالم.

وقبل ظهورها الأول في إسبانيا وعلى الساحة الدولية، حظيت الشيخة جواهر بشهرة كبيرة في يونيو 2021 عندما تخرجت من إدارة الأعمال من جامعة قطر.

ووجهت في حديثها بعض الكلمات العاطفية لزوجها الأمير تميم. وقال آنذاك: “بعد الله، الفضل لسموك في حياتي العلمية والعملية كزوجة وأم. شكرا تميم بن حمد”.