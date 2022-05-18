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“لم يُدع لإلقاء كلمة”.. البرلمان البريطاني يكذب بيانا لمفتي مصر

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مفتي مصر watanserb.com
مفتي مصر شوقي علام

وطن – كذبت المملكة المتحدة مزاعم دار الإفتاء المصرية عن دعوة البرلمان البريطاني لمفتي مصر شوقي علام لإلقاء كلمة أمامه.

وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إنه ليس لديهم معلومات عن زيارة شوقي علام على الرغم من تصوير وسائل الإعلام المصرية والاحتفاء الكبير بزيارته إلى لندن.

وأكد المتحدث باسم البرلمان البريطاني، الثلاثاء إن مفتي الديار المصرية لم يُدع لإلقاء كلمة في البرلمان البريطاني على الرغم من التقارير الواردة في وسائل الإعلام الحكومية المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، الأحد ، أن شوقي علام تلقى ترحيبًا رسميًا عند وصوله إلى المملكة المتحدة، حيث استقبله وفد من وزارة الداخلية وتم تكليفه بمراقبة أمنية. كما نشرت وسائل إعلام مصرية لقطات لموكب صغير يرافق علام إلى لندن.

البرلمان البريطاني ينفي علمه بالزيارة

ومع ذلك ، قالت مديرة العلاقات الإعلامية في مجلس العموم ، هانا أوليسون، إن البرلمان “ليس لديه مزيد من المعلومات حول زيارة” علام إلى المملكة المتحدة.

البرلمان البريطاني

وعلم موقع “ميدل إيست آي” من مصدر مصري أن علام تلقى دعوة من المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب بشأن مصر، وهي مجموعة غير رسمية ومتعددة الأحزاب شكلها نواب وأعضاء مجلس اللوردات المهتمين بمصر، وليس لها وضع رسمي داخل البرلمان.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات وبيان من مكتب علام أن زيارة المفتي جاءت بعد “دعوة رسمية من برلمان المملكة المتحدة” وأنه “من المقرر أن يلقي كلمة رئيسية أمام مجلس النواب الذي يضم “مجلسي العموم واللوردات “.

صفحة دار الإفتاء تروج للكذبة

وذكر منشور على صفحة المفتي الرسمية على فيسبوك ، الثلاثاء ، أنه ألقى كلمة في البرلمان ، وأظهر عددا من أنصار الحكومة المصرية وهم يلوحون بالأعلام والملصقات التي ترحب بعلام.

كما زعمت الهيئة العامة للاستعلامات أنه من المتوقع أن يلتقي شوقي أيضًا بـ “كبار المسؤولين في المملكة المتحدة ورئيس بلدية لندن”.

وبحسب منظمة العفو الدولية الحقوقية، فقد صادق علام على مئات أحكام الإعدام منذ تعيينه مفتيًا عامًا لمصر في 2013 ، وهو العام الذي أطاح فيه عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري.

زيارة “غير مقبولة”

وقالت رابطة مسلمي بريطانيا في بيان إنها “شعرت بالفزع” عندما علمت أن علام دعي للتحدث إلى البرلمان.

وقال المتحدث مصطفى الدباغ: “هذه الدعوة غير مقبولة حقًا. علينا أن نفترض أن كل من دعاه إلى المملكة المتحدة ببساطة لا يعرف عدد الوفيات الأبرياء التي سهلها شخصيًا”. دعواته يجب ان تلغى ويجب الا يتم الترحيب به في مؤسساتنا “.

مفتي مصر في بريطانيا

وقال محمد السودان ، الناشط المصري المقيم في لندن والعضو البارز السابق في حزب الحرية والعدالة الذي يتزعمه مرسي ، إن الزيارة استندت إلى دعوة من APPG ( مجموعات غير رسمية عبر الأحزاب من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات وليس لها وضع رسمي داخل البرلمان) بشأن مصر.

دعوة لرفض زيارة “علام” لـ “لندن”

وفي رسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى النائب عن حزب المحافظين جوناثان لورد ، الذي يترأس “APPG” ، ندد السودان بالزيارة ، متهما علام بارتكاب “أفعال ضد المواطنين المصريين تصل إلى حد حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان ، الحق في الحياة”.

وكتب السوداني “لا ينبغي لأي منظمة أو جماعة تتمسك بقيم الحرية واحترام حقوق الإنسان أن تقدم لرجل مثل شوقي علام منصة”.

وتابع “إنه رجل يجب أن يحاكم أمام القضاء الدولي بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم ضد الإنسانية”.

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المصدرميدل إيست آي
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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