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عقيد سابق في المخابرات الإسبانية: “سانشيز” استسلم للابتزاز المغربي لما يعرفونه عن زوجته

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سانشيز watanserb.com
رئيس الوزراء الغسباني بيدرو سانشيز وزوجته

وطن – فجر العقيد السابق في المخابرات الإسبانية، دييغو كاماتشو، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا بأن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز استسلم للمغرب ورضخ لمطالبهم لما يعرفونه عن زوجته بيغونيا غوميز.

وقال “كاماتشو” في تصريحات نقلتها صحيفة “بوليتيكا” الإسبانية إن “سانشيز” استسلم لابتزاز المغرب، في إشارة لموافقته على الإعلان عن ترحيب إسبانيا بخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وأوضح بأن المخابرات الإسبانية تدرس إمكانية أن يكون المغاربة قد تجسسوا على أجهزة أعضاء الحكومة الخاصة وأن يتم استخراج المعلومات الشخصية والخاصة منها، والتي ربما استخدمها الملكية العلوية لتحقيق اعتراف إسبانيا بالصحراء كأراضي مغربية.

تباطؤ السياسة الخارجية لإسبانيا نحو الجزائر

وأشار “كاماتشو” إلى أن هذا من شأنه أن يفسر أيضًا التباطؤ في السياسة الخارجية لإسبانيا، وتحويل التعاون مع الجزائر إلى الانفتاح الكبير لبلد الملك محمد السادس.

وقالت الصحيفة إنه بعد يومين فقط من رحلة بيدرو سانشيز المفاجئة التي لا يمكن تفسيرها لتكريم ملك المغرب، تعرض العلم الإسباني للإهانة من خلال وضع العلم الوطني رأسًا على عقب.

لقاء سانشيز بملك المغرب

بالإضافة إلى تداول أخبار الأنشطة المالية والخاصة لـ” غوميز” ، زوجة رئيس الحكومة ، في شكل أعمال وأنشطة جامعية، وربما سيتم الكشف عن المزيد من القضايا أكثر مما يحاول رئيس الحكومة الحالي وزعيم إخفاءه.

ودافع “كاماتشو” في جميع الأوقات عن تصرفات المدير العام لمركز المخابرات الوطنية (CNI) ، باز إستيبان ، وشرح الأساليب والإجراءات التي تعمل بها الهيئة ، التي تخضع دائمًا للرقابة القضائية ، في مجال التنصت على المكالمات الهاتفية، وأكد أن المشكلة ليست في أجهزة المخابرات بل في حقيقة أن أعداء إسبانيا داخل الحكومة أو يتعاونون معها في البرلمان.

وقبل أيام، وجه زعيم حزب الشعب الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، سؤالا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول تغيير موقفه من الصحراء الغربية وعلاقة ذلك بالتجسس على هاتفه.

وقال فيجو في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه “هل لدى رئيس الحكومة هاتفان وهل امتثل لبروتوكلات مراجعة هاتفه وما تم التجسس عليه؟.

وأضاف: “هل قضية “يبغاسوس” لها علاقة” بتغيير الموقف في الصحراء الغربية وستؤدي إلى “إضعاف” إسبانيا على المستوى الدولي؟.

وتابع قائلا إنه من الضروري معرفة ما إذا كانت البيانات المسروقة من سانشيز يمكنها أن تؤدي إلى إضعاف موقف رئيس الحكومة في علاقاته الدولية وما إذا كان الأمر مرتبطا أيضا بتغير الموقف التاريخي حول الصحراء الغربية؟.

تعرض سانشيز للتجسس

وفي 9 مايو/آيار الجاري ، علقت الحكومة الاسبانية على شكوك أثارتها أحزاب بشأن إمكانية تعرض رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لابتزاز من النظام المغربي، بعد التجسس على هاتفه، بشكل نتج عنه تغيير موقفه من نزاع الصحراء الغربية.

تعرض سانشيز للتجسس

ونقلت صحيفة “ألموندو”، عن مصادر حكومية تأكيدها إن السلطات لا تنفي ولا تؤكد تورط المغرب في مسألة التجسس. لكنها تنفي وجود علاقة بين هذه القضية وتحول موقف سانشيز من دعم استفتاء تقرير المصير إلى تأييد طرح الرباط حول الحكم الذاتي.

وكان حزب بوديموس العضو في الحكومة الاسبانية قد اكد يوم 6 مايو/آيار 2022، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قد يكون تعرض للابتزاز من طرف النظام المغربي، بعد التجسس على هاتفه لدفعه إلى تغيير موقفه من نزاع الصحراء الغربية.

حملات تجسس ممنهجة تقودها المغرب

من جهتها، كشفت صحيفة إسبانية أن بيغاسوس مجرد أداة واحدة لحملات تجسس ممنهجة قادها النظام المغربي ضد السياسيين والناشطين في الداخل وفي اسبانيا.

وأوضحت صحيفة “الاندبندنت”، في مقال لها بعنوان “هكذا تعمل خدمات التجسس المغربية: “بيغاسوس مجرد واحدة من أدواتهم”، أن الكشف عن إصابة هواتف بيدرو سانشيز ووزرائه بفيروس بيغاسوس، وكذا قضية دخول الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي إلى اسبانيا واعتداء المهاجرين على سبتة جعل المغرب المشتبه الرئيسي في التجسس.

الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي

وأضافت الصحيفة، أن الشكوك توجهت للجانب الآخر وكشفت أن مملكة محمد السادس تمارس عمليات تجسس ممنهجة ضد رعاياها وكذلك ضد المسؤولين الأجانب.

المصدربوليتيكا + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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2 تعليقات

  1. كلام مضحك
    السياسات الخارجية للدول التي يحكمها العقلاء مثل المملكة الإسبانية لا تبنى على الفضائح و أسرار زوجات المسؤولين ….
    اسبانيا تعرف مصالحها ، و قد قررت بناء على مصالحها و على المتغيرات الاعتراف بمغربية الساقية الحمراء و وادي الذهب
    الجغرافيا و التاريخ و المصالح المشتركة تحتم على المغاربة و الإسبان أن يكون هناك تعاون بينهم ، و عندما تكون هناك قضايا عالقة بين المغرب و اسبانيا يتفاوض البلدان و يجدان الحلول
    الجزائر الحسودة الحقودة هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يريد أن تكون هناك علاقات جيدة بين المملكة المغربية و المملكة الإسبانية
    المغرب كما قال الحسن الثاني رحمه الله شجرة جذورها في إفريقيا و أغصانها في أوروبا

  2. الدولة الإسبانية هي التي اعترفت بمغربية الصحراء الغربية و ليس بيدرو سانشيز.
    عندما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء الغربية ، كانوا يقولون إنها مجرد تغريدة من الرئيس دونالد ترامب
    و الآن فهم الجميع أنه قرار سيادي للولايات المتحدة الأمريكية و ليس تغريدة تويتر فقط
    و هاهي الاعترافات تتوالى
    هولاندا و دول أوروبية أخرى
    دول الخليج العربي،
    مصر ، العراق ،
    الجزائر الحسودة الحقودة تزداد عزلة

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