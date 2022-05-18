عقيد سابق في المخابرات الإسبانية: “سانشيز” استسلم للابتزاز المغربي لما يعرفونه عن زوجته

وطن – فجر العقيد السابق في المخابرات الإسبانية، دييغو كاماتشو، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا بأن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز استسلم للمغرب ورضخ لمطالبهم لما يعرفونه عن زوجته بيغونيا غوميز.

وقال “كاماتشو” في تصريحات نقلتها صحيفة “بوليتيكا” الإسبانية إن “سانشيز” استسلم لابتزاز المغرب، في إشارة لموافقته على الإعلان عن ترحيب إسبانيا بخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وأوضح بأن المخابرات الإسبانية تدرس إمكانية أن يكون المغاربة قد تجسسوا على أجهزة أعضاء الحكومة الخاصة وأن يتم استخراج المعلومات الشخصية والخاصة منها، والتي ربما استخدمها الملكية العلوية لتحقيق اعتراف إسبانيا بالصحراء كأراضي مغربية.

تباطؤ السياسة الخارجية لإسبانيا نحو الجزائر

وأشار “كاماتشو” إلى أن هذا من شأنه أن يفسر أيضًا التباطؤ في السياسة الخارجية لإسبانيا، وتحويل التعاون مع الجزائر إلى الانفتاح الكبير لبلد الملك محمد السادس.

وقالت الصحيفة إنه بعد يومين فقط من رحلة بيدرو سانشيز المفاجئة التي لا يمكن تفسيرها لتكريم ملك المغرب، تعرض العلم الإسباني للإهانة من خلال وضع العلم الوطني رأسًا على عقب.

بالإضافة إلى تداول أخبار الأنشطة المالية والخاصة لـ” غوميز” ، زوجة رئيس الحكومة ، في شكل أعمال وأنشطة جامعية، وربما سيتم الكشف عن المزيد من القضايا أكثر مما يحاول رئيس الحكومة الحالي وزعيم إخفاءه.

ودافع “كاماتشو” في جميع الأوقات عن تصرفات المدير العام لمركز المخابرات الوطنية (CNI) ، باز إستيبان ، وشرح الأساليب والإجراءات التي تعمل بها الهيئة ، التي تخضع دائمًا للرقابة القضائية ، في مجال التنصت على المكالمات الهاتفية، وأكد أن المشكلة ليست في أجهزة المخابرات بل في حقيقة أن أعداء إسبانيا داخل الحكومة أو يتعاونون معها في البرلمان.

وقبل أيام، وجه زعيم حزب الشعب الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، سؤالا لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز حول تغيير موقفه من الصحراء الغربية وعلاقة ذلك بالتجسس على هاتفه.

وقال فيجو في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه “هل لدى رئيس الحكومة هاتفان وهل امتثل لبروتوكلات مراجعة هاتفه وما تم التجسس عليه؟.

Feijóo acusa a Sánchez de "engañarles" con el CNI y pide saber si el espionaje "tiene que ver" con el giro en el Sáharahttps://t.co/rEPIIB8jtt — Europa Press (@europapress) May 13, 2022

وأضاف: “هل قضية “يبغاسوس” لها علاقة” بتغيير الموقف في الصحراء الغربية وستؤدي إلى “إضعاف” إسبانيا على المستوى الدولي؟.

وتابع قائلا إنه من الضروري معرفة ما إذا كانت البيانات المسروقة من سانشيز يمكنها أن تؤدي إلى إضعاف موقف رئيس الحكومة في علاقاته الدولية وما إذا كان الأمر مرتبطا أيضا بتغير الموقف التاريخي حول الصحراء الغربية؟.

🗞️ SETROI #NEWS #ULTIMAHORA Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" sobre el espionaje de Pegasus: "¿Está comprometida la seguridad de España?". https://t.co/zCXDHrs56O Entrevista Las mañanas de RNE Exige que aclare ya en el Congreso lo ocurrido antes de reunirse con Aragonès — GDNOTICIAS – Última hora de noticias y novedades (@GDWEB3) May 13, 2022

تعرض سانشيز للتجسس

وفي 9 مايو/آيار الجاري ، علقت الحكومة الاسبانية على شكوك أثارتها أحزاب بشأن إمكانية تعرض رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لابتزاز من النظام المغربي، بعد التجسس على هاتفه، بشكل نتج عنه تغيير موقفه من نزاع الصحراء الغربية.

ونقلت صحيفة “ألموندو”، عن مصادر حكومية تأكيدها إن السلطات لا تنفي ولا تؤكد تورط المغرب في مسألة التجسس. لكنها تنفي وجود علاقة بين هذه القضية وتحول موقف سانشيز من دعم استفتاء تقرير المصير إلى تأييد طرح الرباط حول الحكم الذاتي.

El Gobierno niega coacción de Marruecos a Sánchez con su móvil: "No es así y la historia lo demostrará". Preocupación en la élite económica por las consecuencias de los escándalos de espionaje . Vía @elmundoes https://t.co/5m8qXYJTmK — Carlos Segovia (@carlossegovia_) May 9, 2022

وكان حزب بوديموس العضو في الحكومة الاسبانية قد اكد يوم 6 مايو/آيار 2022، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، قد يكون تعرض للابتزاز من طرف النظام المغربي، بعد التجسس على هاتفه لدفعه إلى تغيير موقفه من نزاع الصحراء الغربية.

حملات تجسس ممنهجة تقودها المغرب

من جهتها، كشفت صحيفة إسبانية أن بيغاسوس مجرد أداة واحدة لحملات تجسس ممنهجة قادها النظام المغربي ضد السياسيين والناشطين في الداخل وفي اسبانيا.

وأوضحت صحيفة “الاندبندنت”، في مقال لها بعنوان “هكذا تعمل خدمات التجسس المغربية: “بيغاسوس مجرد واحدة من أدواتهم”، أن الكشف عن إصابة هواتف بيدرو سانشيز ووزرائه بفيروس بيغاسوس، وكذا قضية دخول الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي إلى اسبانيا واعتداء المهاجرين على سبتة جعل المغرب المشتبه الرئيسي في التجسس.

وأضافت الصحيفة، أن الشكوك توجهت للجانب الآخر وكشفت أن مملكة محمد السادس تمارس عمليات تجسس ممنهجة ضد رعاياها وكذلك ضد المسؤولين الأجانب.