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الهدهد

شرطة عمان السلطانية تعلن القبض على عصابة لتهريب مخدري “الكريستال” و”المورفين”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شرطة عمان السلطانية watanserb.com
شرطة عمان السلطانية تعلن القبض على متهمين بتهريب المخدرات

وطن – في ضربة جديدة لمافيا المخدرات، أعلنت شرطة عمان السلطانية عن ضبط متهمين بتهريب وحيازة مخدري الكريستال والمورفين بمحافظة شمال الباطنة.

وقالت شرطة سلطنة عمان في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة على مقيمين من جنسيتين آسيوتين بتهمة تهريب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها”.

وأوضح البيان بأنه تم ضبط 92 كيلو جراما من مخدر الكريستال و20 كيلو جراما من مخدر المورفين.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى انه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

ويأتي هذا الإعلان، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان شرطة عمان السلطانية عن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع شرطة خفر السواحل من القبض على عصابة لتهريب المخدرات مكونة من أربعة متهمين بينهم ثلاثة متسللين ومقيم آسيوي، بأحد شواطئ محافظة مسقط .

وأوضحت انه ضبط بحوزتهم أكثر من 60 كيلوجراماً من مخدر الحشيش وكمية من مخدري المورفين والكريستال.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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