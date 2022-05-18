شرطة عمان السلطانية تعلن القبض على عصابة لتهريب مخدري “الكريستال” و”المورفين”

وطن – في ضربة جديدة لمافيا المخدرات، أعلنت شرطة عمان السلطانية عن ضبط متهمين بتهريب وحيازة مخدري الكريستال والمورفين بمحافظة شمال الباطنة.

وقالت شرطة سلطنة عمان في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة على مقيمين من جنسيتين آسيوتين بتهمة تهريب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها”.

وأوضح البيان بأنه تم ضبط 92 كيلو جراما من مخدر الكريستال و20 كيلو جراما من مخدر المورفين.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى انه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تضبط متهمين بتهريب وحيازة مخدري الكريستال والمورفين..#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Upk8N9l6xO — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 18, 2022

ويأتي هذا الإعلان، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان شرطة عمان السلطانية عن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع شرطة خفر السواحل من القبض على عصابة لتهريب المخدرات مكونة من أربعة متهمين بينهم ثلاثة متسللين ومقيم آسيوي، بأحد شواطئ محافظة مسقط .

وأوضحت انه ضبط بحوزتهم أكثر من 60 كيلوجراماً من مخدر الحشيش وكمية من مخدري المورفين والكريستال.

القبض على عصابة لتهريب المخدرات مكونه من ثلاثة متسللين ومقيم آسيوي..#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/VTSkYmtrJi — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 17, 2022

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