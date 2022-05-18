سيارة فنانة لبنانية تتعرض لرصاصة قاتلة احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات النيابية (شاهد)

وطن– تعرضت سيارة الفنانة اللبنانية، بريجيت ياغي، إلى رصاصة طائشة كانت لتقتلها لو كانت متواجدة في تلك اللحظة داخل مركبتها.

بريجيت ياغي غاضبة

وكشفت بريجيت ياغي أن الحادثة جاءت تزامناً مع إعلان نتائج الانتخابات النيابيّة في لبنان، وإطلاق بعض المواطنين النار للاحتفال.

وأوضحت بريجيت التي تتواجد في كندا حالياً، أن والدها الفنان عبدو ياغي أرسل صور سيارتها في لبنان لها، ويظهر الزجاج مكسوراً والرصاصة مستقرة داخل السيارة.

ونشرت الفنانة اللبنانية الصور عبر خاصية الستوري عبر حسابها على “انستجرام” معقبة بعبارات غاضبة: “مش مقبول هالشي أبداً، منيح ما كان في حدا بالسيارة. الله ستر”.

بريجيت تحذر اللبنانيين

وظهرت بريجيت بعدها بفيديو تحذر خلالها الشعب اللبناني من الرصاصات الطائشة التي قد تكلفهم حياتهم.

وقالت ياغي: “ميرسي لكل اللي اتصلوا فيي وفي بابا يطمنوا علينا. هيدا الموضوع منو لعبة، يمكن ما كان في حدا بالسيارة بس كان ممكن يكون”.

وتابعت: “في ناس بتيجيها الرصاصة الطايشة براسهن، أو بقلبهن، هيدا الشي منو مقبول”.

وختمت بريجيت: “بتمنى الناس يوعوا، بليز أوعوا”.

نتائج الانتخابات النيابية

هذا وقد أعلن وزير الداخلية اللبناني أمس الثلاثاء النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي في لبنان.

وأظهرت النتائج حصول حزب القوات اللبنانية على 20 مقعدا، والتيار الوطني الحر على 18 مقعدا.

كما حصل حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا في البرلمان اللبناني. وحصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13 مقعد. وحزب الكتائب على 4 مقاعد.

كما حصل كل من حزب الطاشناق وتيار المردة على مقعدين لكل منهما.

وبإعلان النتائج النهائية، خسر حزب الله وحلفاؤه من تيار 8 آذار الأكثرية النيابية التي حضوا بها طيلة سنوات.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين على الانتخابات النيابية.

وأكد غوتيريش أنه ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي.

وناشد غوتيريش القادة السياسيين اللبنانيين العمل سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني.