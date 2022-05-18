رغم الإقصاء .. منتخب إيطاليا يقترب من المشاركة في كأس العالم 2022

وطن – يعلم جميع عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، بأن منتخب إيطاليا قد فشل في حجز بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، إلا أن قراراً قد يمنحها المشاركة من جديد في المونديال على الرغم من إقصائها.

فقد كشف فرانكو كيمنتي، عضو اللجنة الأولمبية الإيطالية السابق، بأن هناك فرصة أمام منتخب إيطاليا. في بلوغ نهائيات مونديال كأس العالم 2022.

الإكوادور والوثائق المزورة

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا“، الأربعاء، تحقيقاً في الشكوى المقدمة من جانب دولة تشيلي، حول الوثائق المزورة بحق نجم منتخب الإكوادور (باترون كاستيو)، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين. في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

اقرأ أيضاً:

كما وتم توجيه دعوة رسمية إلى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، من أجل توضيح موقفه أمام لجنة الانضباط. التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بشأن تلك الشكوى.

مفاجأة تقرب إيطاليا من مونديال قطر يعتقد فرانكو كيمنتي، العضو السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، أن فرص منتخب إيطاليا تجددت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر. وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء الماضي، تحقيقا في شكوى تشيلي حول وثائق مزورة للاعب منتخب الإكوادور بايرون pic.twitter.com/ix5hpWfcMq — صحيفة العقارية نيوز (@AlaqariayaNews) May 18, 2022

منتخب إيطاليا ومونديال كأس العالم 2022

وأوضح كيمنتي، في تصريحات صحيفة نشرتها صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية اليومية، بأن هناك إمكانية للمنتخب الإيطالي (الأتزوري)، لتأمين مقعد له في نهائيات كأس العالم 2022 بشكل أكبر من المتوقع.

كما وأردف، ” منتخب الإكوادور يبدو أنه قد أشرك لاعباً لا يحق له المشاركة، وقد يدفعوا على إثر ذلك الثمن الغالي. جراء تلك المخالفة”.

اقرأ أيضاً:

وأضاف، ” في حال ثبت خطأ الإكوادور بتلك الشكوى المقدمة من جانب تشيلي، فإن قواعد ولوائح الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف. وهو منتخب إيطاليا”.

🎙 رئيس الإتحاد الإيطالي للغولف : "هناك احتمال أن يتم إنقاذ إيطاليا من أجل كأس العالم في قطر ، يبدو أن الإكوادور استعانت بلاعب غير إكوادوري لم يكن مؤهلاً للعب وفي حال إبعادهم سيتم اختيار إيطاليا لأنها الفريق الأعلى في ترتيب الفيفا للمنتخبات" pic.twitter.com/ZuXMRlk0v4 — الكالتشيو (@Elcalcio_) May 17, 2022

كما وختم حديثه، ” الآن، هذه الشكوى في صالحنا، وهذه قواعد اللعبة. كما ونحن يجب أن نؤمن بذلك”.

وكان منتخب إيطاليا قد فشل في التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022. للمرة الثانية على التوالي، بعد إقصائه أمام مقدونيا الشمالية في الدور ما قبل النهائي من التصفيات الأوروبية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

قد يهمك أيضاً: