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رياضة

رغم الإقصاء .. منتخب إيطاليا يقترب من المشاركة في كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منتخب إيطاليا قريب من التأهل لمونديال قطر 2022 watanserb.com
منتخب إيطاليا قريب من التأهل لمونديال قطر 2022

وطن – يعلم جميع عشاق ومحبي كرة القدم في أرجاء المعمورة، بأن منتخب إيطاليا قد فشل في حجز بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، إلا أن قراراً قد يمنحها المشاركة من جديد في المونديال على الرغم من إقصائها.

فقد كشف فرانكو كيمنتي، عضو اللجنة الأولمبية الإيطالية السابق، بأن هناك فرصة أمام منتخب إيطاليا. في بلوغ نهائيات مونديال كأس العالم 2022.

الإكوادور والوثائق المزورة

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا“، الأربعاء، تحقيقاً في الشكوى المقدمة من جانب دولة تشيلي، حول الوثائق المزورة بحق نجم منتخب الإكوادور (باترون كاستيو)، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين. في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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كما وتم توجيه دعوة رسمية إلى الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم، من أجل توضيح موقفه أمام لجنة الانضباط. التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بشأن تلك الشكوى.

منتخب إيطاليا ومونديال كأس العالم 2022

وأوضح كيمنتي، في تصريحات صحيفة نشرتها صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية اليومية، بأن هناك إمكانية للمنتخب الإيطالي (الأتزوري)، لتأمين مقعد له في نهائيات كأس العالم 2022 بشكل أكبر من المتوقع.

كما وأردف، ” منتخب الإكوادور يبدو أنه قد أشرك لاعباً لا يحق له المشاركة، وقد يدفعوا على إثر ذلك الثمن الغالي. جراء تلك المخالفة”.

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وأضاف، ” في حال ثبت خطأ الإكوادور بتلك الشكوى المقدمة من جانب تشيلي، فإن قواعد ولوائح الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف. وهو منتخب إيطاليا”.

كما وختم حديثه، ” الآن، هذه الشكوى في صالحنا، وهذه قواعد اللعبة. كما ونحن يجب أن نؤمن بذلك”.

وكان منتخب إيطاليا قد فشل في التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022. للمرة الثانية على التوالي، بعد إقصائه أمام مقدونيا الشمالية في الدور ما قبل النهائي من التصفيات الأوروبية في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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