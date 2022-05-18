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رياضة

تقرير يكشف عن مخطط ليونيل ميسي قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تقارير تكشف عن خطوة ميسي القادمة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان watanserb.com
مخطط ميسي القادم قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

وطن – كشف تقرير نشرته قناة “Direct TV” الأمريكية، عن مخطط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي القادم، قبل الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف عام 2023.

وقالت قناة “Direct TV“، بأن ليونيل ميسي يدرس في شراء 35% من الأسهم من نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

وبينت القناة، بأن البرغوث ميسي سيقوم بإرتداء قميص النادي. عقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

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العودة إلى برشلونة

لكن تقارير أخرى، قد أشارت إلى احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى صفوف نادي برشلونة. فور انتهاء عقده مع النادي الباريسي، عقب تصريحات والده ” خورخي ميسي”، الذي تمنى عودة نجله إلى الفريق يوماً ما.

كما ورد رئيس برشلونة خوان لابورتا على تصريحات والد ميسي ووكيل أعماله، في تصريح صحفي عبر أحد البرامج الإسبانية بشأن إمكانية عودة اللاعب إلى برشلونة، قائلاً: ” نعم بالطبع”.

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ترحيب إنتر ميامي

وفي سياق متصل، فقد رحب المدير التنفيذي لنادي إنتر ميامي الأمريكي ” خورخي ماس“، بشأن انضمام ميسي إلى صفوف النادي، في تصريح له نشر في وقت سابق عبر صحيفة ” ميامي هيرالد“، قائلاً: ” لايزال ليو ميسي من أفضل اللاعبين في العالم، ومهاراته الكروية لم تتضاءل”.

ويريد نجم باريس سان جيرمان ليوينل ميسي، البقاء مع الفريق الفرنسي في الموسم القادم المتبقي له على انتهاء عقده، من أجل الاستعداد بقوة للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر القادم.

يشار إلى أن ميسي قد استعاد مستواه التهديفي مع سان جيرمان. مع قبيل ختام منافسات الموسم الحالي، فقد سجل 11 هدفاً في 27 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات المختلفة حتى يومنا هذا.

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المصدروطن + Direct TV
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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