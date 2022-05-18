تقرير يكشف عن مخطط ليونيل ميسي قبل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

وطن – كشف تقرير نشرته قناة “Direct TV” الأمريكية، عن مخطط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي القادم، قبل الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف عام 2023.

وقالت قناة “Direct TV“، بأن ليونيل ميسي يدرس في شراء 35% من الأسهم من نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي

وبينت القناة، بأن البرغوث ميسي سيقوم بإرتداء قميص النادي. عقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

ليونيل ميسي يخطط لشراء 35% من أسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي واللعب ضمن صفوفه العام المقبل 2023 | Direct TV#الديربي pic.twitter.com/a1wbMRsFlO — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 17, 2022

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فرح جفري نجمة كرة القدم السعودية تقابل ليونيل ميسي وتقدم له الهدية الثمينة (صور) كما وأردفت، ” في حال تمكن الأرجنتيني ميسي من إتمام صفقة الاستحواذ. مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، فإنه من المحتمل انتقاله إلى صفوف الفريق الأمريكي في صيف عام 2023″.

العودة إلى برشلونة

لكن تقارير أخرى، قد أشارت إلى احتمالية عودة ليونيل ميسي إلى صفوف نادي برشلونة. فور انتهاء عقده مع النادي الباريسي، عقب تصريحات والده ” خورخي ميسي”، الذي تمنى عودة نجله إلى الفريق يوماً ما.

خورخي ميسي والد ليو بعد وصوله إلى برشلونة 🗣️ "أتمنى أن يعود ليونيل إلى برشلونة، يومًا ما". 👀 pic.twitter.com/64IrniJTeu — GOAL Arabia (@GoalAR) May 15, 2022

كما ورد رئيس برشلونة خوان لابورتا على تصريحات والد ميسي ووكيل أعماله، في تصريح صحفي عبر أحد البرامج الإسبانية بشأن إمكانية عودة اللاعب إلى برشلونة، قائلاً: ” نعم بالطبع”.

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ترحيب إنتر ميامي

وفي سياق متصل، فقد رحب المدير التنفيذي لنادي إنتر ميامي الأمريكي ” خورخي ماس“، بشأن انضمام ميسي إلى صفوف النادي، في تصريح له نشر في وقت سابق عبر صحيفة ” ميامي هيرالد“، قائلاً: ” لايزال ليو ميسي من أفضل اللاعبين في العالم، ومهاراته الكروية لم تتضاءل”.

لن يعود لبرشلونة ❌ على الأقل في 2023 ليونيل ميسي سينضم لفريق انتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل 🤯🐐 pic.twitter.com/vLECLD0TzT — GOAL Arabia (@GoalAR) May 17, 2022

ويريد نجم باريس سان جيرمان ليوينل ميسي، البقاء مع الفريق الفرنسي في الموسم القادم المتبقي له على انتهاء عقده، من أجل الاستعداد بقوة للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامته مع أواخر شهر نوفمبر القادم.

يشار إلى أن ميسي قد استعاد مستواه التهديفي مع سان جيرمان. مع قبيل ختام منافسات الموسم الحالي، فقد سجل 11 هدفاً في 27 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات المختلفة حتى يومنا هذا.

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