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رياضة

بعد رحيله عن ريال مدريد .. وكيل غاريث بيل يفجر مفاجأة مدوية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جوناثان بارنيت وكيل بيل يفجر المفاجأة بشكل مستقبل موكله خلال الفترة المقبلة watanserb.com
جوناثان بارنيت وكيل بيل يفجر المفاجأة بشكل مستقبل موكله خلال الفترة المقبلة

وطن – فجر جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل 32 عاماً، مفاجأة مدوية بعد تأكيد رحيل موكله مع نهاية هذا الموسم عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وكشف وكيل أعمال الويلزي بيل، الثلاثاء، عن احتمالية عودة موكله من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل. كما أن هذا الأمر وارد بشأن مستقبل الأخير خلال الفترة المقبلة.

انتقال غاريث بيل

وكان بيل قد لعب مع فريق توتنهام لموسم وحيد على سبيل الإعارة، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو آنذاك ، قبل قراره العودة مجدداً إلى صفوف ريال مدريد لاستكمال عقده الذي يشارف على الانتهاء مع نهاية هذا الموسم.

وأضاف بارنيت، ” بيل يدرس كذلك قرار اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وقد يحسم هذا القرار مع نهاية الموسم الحالي”.

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ولم يتوصل بيل إلى اتفاق جديد مع ريال مدريد الذي يرغب في رحيله، نظراً للمشاكل الذي أحدثها خلال فترة تواجده منذ قيادة المدرب الفرنسي السابق زين الدين زين، والذي جعلته خارج التشكيلة الأساسية مع الفريق الملكي.

المستوى الباهت

وبعد عودة غاريث بيل إلى صفوف ريال مدريد ” الميرينغي” مع بداية الموسم، لم يشارك اللاعب في أغلب المباريات سواء على الصعيد منافسات البطولات المحلية أو القارية، إلى جانب تعرضه للإصابة الذي غيبته عن التشكيلة لفترة طويلة.

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وكان فريق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، قد توج بلقب الدوري والسوبر الإسباني هذا الموسم، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة ال17 في تاريخه. حيث سيستعد لمواجهة ليفربول الإنجليزي على اللقب مع نهاية شهر مايو/ أيار الجاري.

مسيرة بيل مع ريال مدريد

وانضم الويلزي غاريث بيل إلى صفوف الريال في صيف عام 2013، بصفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو، قادماً من صفوف توتنهام الإنجليزي، حيث قدم اللاعب المستوى الملفت للأنظار والحافل بالألقاب حتى موسم عام 2020 مع الفريق الإسباني.

لكن بيل تراجع في مستواه منذ تولي زيدان مهمة تدريب الفريق الملكي في ولايته الثانية، بعد إثارة المشاكل داخل القلعة البيضاء، التي أثرت عليه وجلعته خارج حسابات تشكيلة المدرب. ليتخلص منه إدارة النادي بعودته على سبيل الإعارة إلى فريق توتنهام في صيف عام 2020. قبل العودة من جديد إلى ريال مدريد.

وشارك بيل مع الريال هذا الموسم في 7 مباريات بمختلف المسابقات، أي بمعدل 290 دقيقة. استطاع من خلالها تسجيل هدف وحيد فقط دون صناعة أي تمريرة حاسمة.

أما على صعيد الألقاب الذي حققها الويلزي بيل مع الفريق منذ قدومه إلى الفريق الملكي، فقد توج 3 مرات بلقب الدوري الإسباني، و4 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، كما ومرتين بكأس السوبر الإسباني، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي. و4 مرات بكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

ويستعد بيل لقيادة منتخب بلاده ويلز، في المواجهة الحاسمة أمام الفائز من اسكتلندا وأوكرانيا، من أجل حجز بطاقة العبور إلى مونديال كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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