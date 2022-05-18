غضب شعبي يجبر السيسي على إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة

وطن- اضطرت سلطات النظام المصري لإلغاء فاعليات مهرجان إسرائيلي في سيناء، بسبب الغضب الشعبي ومطالبات للحكومة بإيقاف المهرجانات الإسرائيلية على أراضي مصر.

إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء

وتم الإعلان عن تأجيل المهرجان الإسرائيلي “WHT IF” في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة، حيث كان مقررا إقامته في نويبع من 18 مايو، إلى يوم 22 من الشهر ذاته.

شكراً لكل من شارك .. لكل مؤمن بقدرته على المقاطعة.

إلغاء المهرجان الصهيوني في سيناء Wht If pic.twitter.com/5b4aXV8Xmc — BDSEgypt (@BdsEgypt) May 18, 2022

وبحسب حسب ما ورد على صفحة المهرجان، فقد تم إلغاء الفاعلية وذكر البيان:”بقلب موجوع وعيون دامعة نعلن مضطرين أن مهرجان Wht If لن يحدث فى الموعد المحدد.”

وتابع البيان أن “سبب تأجيل الحدث هو طلب الجهات الحكومية المصرية وقفه خلال الفترة الحالية.

وأضاف:”من السابق لأوانه أن نخرج بأي تصريحات لكن هدفنا هو عقد الحدث في موعد بديل.”

وقال منظمو المهرجان الإسرائيلي أيضا “أن طرق استرداد تذاكر المهرجان ستعلن قريبًا.”

مهرجان صهيوني رابع على أرض مصر

وكانت شركة رحلات إسرائيلية حاولت تنظيم مهرجان جديد بين يومي 18 لـ22 مايو بمنتجع “سين بيتش كلوب” في نويبع .

حركة مقاطعة إسرائيل طالبت السلطات بإلغائه وقف المهرجانات الإسرائيلية في مصر.

وذكرت الحركة في بيان لها رصدتها (وطن) قبل أيام:”مهرجان صهيوني رابع جديد على أرض مصر.. ويستمر الغزو الاسرائيلي “الناعم” على أرضنا في سيناء!”

مهرجان صهيوني رابع جديد على أرض مصر … ويستمر الغزو الاسرائيلي "الناعم" على أرضنا في سيناء!!

شاركنا جميعنا في حملات المقاطعة الكبيرة للوجود الصهيوني العنصري القاتل على أرضنا والتي تعبر عن شعور ووعي الشعب المصري الأصيل الرافض لهذه المهرجانات الاسرائيلية في سيناء. pic.twitter.com/Fz0DTWQsgH — BDSEgypt (@BdsEgypt) May 12, 2022

وتابعت مطالبة النشطاء بالمشاركة في الحملة للضغط على النظام المصري:”شاركنا جميعنا في حملات المقاطعة الكبيرة للوجود الصهيوني العنصري القاتل على أرضنا والتي تعبر عن شعور ووعي الشعب المصري الأصيل الرافض لهذه المهرجانات الاسرائيلية في سيناء.”

وبعد إعلان إلغاء المهرجان الصهيوني في سيناء، تقدمت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر بالشكر لكل من شارك في حملة الضغط.

نشكر كل المشاركين والمشاركات بالنشر والتدوين حتى تحققت غايتنا.

ستجدون فى التعليقات بعض منشورات الصهاينة عن المهرجان.#المقاطعة_مقاومة #أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية#أوقفوا_المهرجانات_الصهيونية_للأبد — BDSEgypt (@BdsEgypt) May 18, 2022

وقالت:”نشكر كل المشاركين والمشاركات بالنشر والتدوين حتى تحققت غايتنا.”

مضيفة:”وكما نقول دائماً مصر تمتلك من الإمكانيات لتكون أفضل بلد سياحي في العالم. مرحبٌ بالجميع على أرضها بعيداً عن المستوطنين الصهاينة وكيان الفصل العنصري المجرم.”

حركة مقاطعة إسرائيل ذكرت أيضا:”فى بداية حملتنا قلنا لكم أننا لن نيأس ولن نمل من الاستمرار فى دعوتنا لمقاطعة هذا الكيان السرطاني وإخماد كل محاولاته لغسيل صورته أمام العالم.”

واستطردت:”انتصرت المقاطعة فى هذه الحملة ولكننا ندعوكم أن تستمروا في النشر والتوعية والمشاركة في الحملات لنصل إلى سيناء خالية من الصهاينة العنصريين المجرمين.”

إجبار فندق توليب المملوك للجيش على رفض استضافة مهرجان إسرائيلي

ويشار إلى أنه في أبريل، أيضا نجحت حملات ضغط مصرية في إجبار فندق “توليب” المملوك للقوات المسلحة المصرية في جنوب سيناء، على التراجع عن استضافة مهرجان موسيقي إسرائيلي.

انتصار جديد لحركة المقاطعة.. لسّه مكمّلين بتصعيد الضغط!

نجحنا في الضغط على فندق "توليب"حيث تراجع عن استضافة مهرجان موسيقي صهيوني (Nabi festival)! وإذ نرحّب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية بإلغائه النشاط التطبيعي الذي أهان شعبنا، ندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلاً pic.twitter.com/Xe78lUd2gC — BDSEgypt (@BdsEgypt) April 16, 2022

وأعلنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل في بيان لها وقتها، نجاح الحملة التي قادتها في الضغط على فندق “توليب”حيث تراجع عن استضافة مهرجان موسيقي إسرائيلي (Nabi festival)، والذي كان مقررا إقامته ما بين يومي 17 و23 أبريل.

وقالت الحملة في بيانها الذي رصدته (وطن) آنذاك: “وإذ نرحّب بإصغاء الفندق لصوت الجماهير المصرية بإلغائه النشاط التطبيعي الذي أهان شعبنا، ندعوه لعدم قبول هذه الأنشطة التطبيعية مستقبلاً.”

كما توجهت الحملة بالتحية لكل من شارك وساهم في الضغط، ولكل من يؤمن بالمقاطعة ويسعى لمقاومة التطبيع.

وجدّدت أيضا النداء لجميع الفنادق والأماكن المستضيفة للمهرجان “الإسرائيلي” لسحب استضافتها وطرد المستعمرين الصهاينة من أرض مصر”