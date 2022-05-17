الرئيسيةحياتنايعقوب بوشهري يروي موقفاً حدث معه أثناء تواجده بالسجن الانفرادي أرعب الحارس...
حياتنا

يعقوب بوشهري يروي موقفاً حدث معه أثناء تواجده بالسجن الانفرادي أرعب الحارس (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
يعقوب بوشهري يروي موقفاً حدث معه أثناء تواجده بالسجن الانفرادي أرعب الحارس (فيديو) watanserb.com
يعقوب بوشهري

وطن– روى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتي يعقوب بوشهري، كواليس احتجازه في السجن خلال التحقيقات في قضية خمور اليخت، قبل إطلاق سراح بكفالة مالية.

يعقوب يتحدث مع نفسه

وقال يعقوب بفيديو نشره عبر حسابه على “سناب شات”: “هناك في هذا باريس.. يراقبونك.. وتخيلت كاميرا المراقبة سناب شات”.

وانفجر يعقوب من الضحك وهو يستطرد ما حدث معه، مطلقاً على السجن اسم “باريس”.

أشار يعقوب إلى أنه بدأ ينظر إلى الكاميرا ويتحدث كنوع من الدعاية، ليتفاجأ بالحارس يسأله إذا كان يريد شيء أو ينقله إلى المستشفى.

7 أيام سجن انفرادي

ورد يعقوب على الحارس بالقول: “لا ما فيني شيء.. أتحدث حتى لا أفقد مهاراتي “.

وأوضح يعقوب في فيديو آخر، أنه قضى 7 أيام في السجن الانفرادي،  ولم يكن يعلم ما الذي يجري خارج السجن.

وهو الأمر الذي جعله يشعر بالقهر، ويقعد النية على مقاضاة كل من أساء إليه.

إخلاء سبيل يعقوب بوشهري

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أخلت الأثنين الماضي، سبيل بوشهري، بعد التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

وقررت النيابة إخلاء سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار). وذلك بعد اعتراف قائد اليخت الفلبيني، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة.

وأكد محامي بوشهري، الدكتور حسين العبدالله، أنه حضر كافة التحقيقات مع موكله.

اتهام الفلبيني بالقضية

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة. وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك”.

وأضاف العبدالله في تغريدة أخرى: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبأنها تعود له”.

جاء ذلك بعد قضية العثور على 700 زجاجة خمرة، على متن يخت خاص تعود ملكيته له، بينما يتواجد هو خارج البلاد.

وأصدرت الإدارة العامة للجمارك بياناً يوضح أنه ضبط الخمور داخل يخت يستقله مواطن ومقيم.

وكانت البداية بورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي. وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية.

وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يعقوب بوشهري في أول ظهور بعد الإفراج عنه بقضية الخمور المُهربة ورسالة حول الرجولة (فيديو)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

يعقوب بوشهري في أول ظهور بعد الإفراج عنه بقضية الخمور المُهربة ورسالة حول الرجولة (فيديو)

حياتنا

مفاجآت في قضية الكويتي يعقوب بوشهري.. هل استعان بمهندس ديكور لإخفاء الخمور المُهربة؟

حياتنا

بعد فضيحة يعقوب بوشهري في يخته الخاص.. السلطات الكويتية تُصدر أمراً عاجلاً بحقه!

حياتنا

فاطمة الأنصاري تحسم أنباء طلاقها من يعقوب بوشهري والجمهور يشيد بطريقتها!

حياتنا

طلاق فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري “ترند” بعد الحرب الكلامية!

حياتنا

انفصال يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري .. فيديو لفوز الفهد يثير جدلاً!

حياتنا

أنباء عن انفصال يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري.. ماهي الحقيقة؟ (فيديو)

حياتنا

يعقوب بوشهري بريء من غسيل الأموال وتم رفع التجميد عن حساباته وإلغاء أمر منعه من السفر

حياتنا

تطور جديد في قضية عبودكا نجم السوشيال ميديا الكويتي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

صخرة فضائية في مصر قد تكون أول دليل ملموس على انفجار “المستعر الأعظم”

غضب شعبي يجبر السيسي على إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة

“انقذوا ماري مجدي” يتصدر مصر بعد انتشار فيديو مروع لمُدمن وزوجته (شاهد)

حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

السعودية وسام مونس السويملي تنجو من اغتصاب والدها لتعيش مأساة أكبر في ألمانيا (فيديو)

سيارة فنانة لبنانية تتعرض لرصاصة قاتلة احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات النيابية (شاهد)

مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا