يعقوب بوشهري يروي موقفاً حدث معه أثناء تواجده بالسجن الانفرادي أرعب الحارس (فيديو)

وطن– روى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتي يعقوب بوشهري، كواليس احتجازه في السجن خلال التحقيقات في قضية خمور اليخت، قبل إطلاق سراح بكفالة مالية.

يعقوب يتحدث مع نفسه

وقال يعقوب بفيديو نشره عبر حسابه على “سناب شات”: “هناك في هذا باريس.. يراقبونك.. وتخيلت كاميرا المراقبة سناب شات”.

وانفجر يعقوب من الضحك وهو يستطرد ما حدث معه، مطلقاً على السجن اسم “باريس”.

أشار يعقوب إلى أنه بدأ ينظر إلى الكاميرا ويتحدث كنوع من الدعاية، ليتفاجأ بالحارس يسأله إذا كان يريد شيء أو ينقله إلى المستشفى.

7 أيام سجن انفرادي

ورد يعقوب على الحارس بالقول: “لا ما فيني شيء.. أتحدث حتى لا أفقد مهاراتي “.

وأوضح يعقوب في فيديو آخر، أنه قضى 7 أيام في السجن الانفرادي، ولم يكن يعلم ما الذي يجري خارج السجن.

وهو الأمر الذي جعله يشعر بالقهر، ويقعد النية على مقاضاة كل من أساء إليه.

إخلاء سبيل يعقوب بوشهري

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أخلت الأثنين الماضي، سبيل بوشهري، بعد التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

وقررت النيابة إخلاء سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار). وذلك بعد اعتراف قائد اليخت الفلبيني، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة.

وأكد محامي بوشهري، الدكتور حسين العبدالله، أنه حضر كافة التحقيقات مع موكله.

اتهام الفلبيني بالقضية

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة. وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك”.

وأضاف العبدالله في تغريدة أخرى: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبأنها تعود له”.

جاء ذلك بعد قضية العثور على 700 زجاجة خمرة، على متن يخت خاص تعود ملكيته له، بينما يتواجد هو خارج البلاد.

وأصدرت الإدارة العامة للجمارك بياناً يوضح أنه ضبط الخمور داخل يخت يستقله مواطن ومقيم.

وكانت البداية بورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي. وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية.

وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.