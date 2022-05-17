يعقوب بوشهري في أول ظهور بعد الإفراج عنه بقضية الخمور المُهربة ورسالة حول الرجولة (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة خروج مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري من مقر النيابة، في قضية الخمور التي تم ضبطها على متن يخته.

رسالة صارمة من يعقوب بوشهري

وظهر يعقوب بالفيديو وهو بين أصدقائه الذين كانوا ينتظرونه خارج مقر النيابة. واستقبلوه بالأحضان والقبلات والتهنئة بالسلامة.

كما نشر يعقوب صورته عبر حسابه على “سناب شات” لحظة خروجه، معقباً: “ان لم تكن شجاعا جسورا في مواجهة مصيرك مهما كانت تلك العواقب فليس لك مكان بين الرجال”.

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أخلت أمس الإثنين، سبيل بوشهري، بعد التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

قائد اليخت هو المتهم الأول

وقررت النيابة إخلاء سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار). وذلك بعد اعتراف قائد اليخت الفلبيني، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة.

وأكد محامي بوشهري، الدكتور حسين العبدالله، أنه حضر كافة التحقيقات مع موكله.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة. وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك”.

النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة ٥ الاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والاستاذ فايز الدوسري لكل جلسات التحقيق ولم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب بثلاث مرات امام جهة التحقيقات بذلك — د.حسين العبدالله🇰🇼 (@halabdullah) May 16, 2022

وأضاف العبدالله في تغريدة أخرى: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبأنها تعود له”.

واليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية امام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم اكد المتهم على عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبانها تعود له وهو ما يؤكد صدق اقوال يعقوب بعدم صلته وبثقته بعدالة القضاء الكويتي بعد عودته مباشرة الى البلاد — د.حسين العبدالله🇰🇼 (@halabdullah) May 16, 2022

وكان حساب “شاهين” الكويتي قد كشف في وقت سابق كواليس تحقيقات النيابة مع يعقوب.

وقال حساب “شاهين”، إن يعقوب بوشهري وصل إلى الكويت على متن الخطوط البريطانية في تمام الساعة 6.10 صباحاً.

وتابع: “تم أخذ الشهير إلى غرفة التحقيق في المطار، وتم التحقيق معه حتى الساعة 2 ظهراً. ثم تم إرساله إلى النيابة لإجراء التحقيق معه”.

وأوضح الحساب أنه تمت مواجهة الشهير الكويتي بأقوال السائق والمواطن اللذان كانا على متن اليخت، وأنكر جميع أقوالهم.

هندسة ديكور طائرات ويخوت

وأردف: “تبين أن المواطن الذي كان على متن اليخت، دكتور في هندسة ديكور الطائرات واليخوت”.

وأوضح “شاهين”، أن المواطن تخصصه ديكور، معقباً: “بعد التحقيق تبين أن بوشهري استعان به لإخفاء الكمية في ديكور اليخت”.

واستطرد الحساب: “عند سؤال الشهير عن سبب مرافقة المواطن المتخصص في الديكورات، رد قائلاً: “لأنه فنان في ديكورات اليخوت”.

ارتباط واشتباه

وعند سؤال بوشهري، إذا ما كانت هذه الإجابة تعتبر إقرار ضمني. خصوصاً أن الكمية وجدت في ديكور اليخوت، صمت قليلاً ثم قال: “استعنت به لتصميم ديكور اليخت فقط ولا أعلم عن شيء”.

وبعد تحقيقات ماراثونية لساعات، صدر قرار بحبس الشهير قبل إطلاق سراحه أمس بكفالة مالية إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور الحكم.

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