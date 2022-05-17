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يعقوب بوشهري في أول ظهور بعد الإفراج عنه بقضية الخمور المُهربة ورسالة حول الرجولة (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
يعقوب بوشهري في أول ظهور بعد الإفراج عنه بقضية الخمور المُهربة ورسالة حول الرجولة (فيديو) watanserb.com

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة خروج مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري  من مقر النيابة،  في قضية الخمور التي تم ضبطها على متن يخته.

رسالة صارمة من يعقوب بوشهري

وظهر يعقوب بالفيديو وهو بين أصدقائه الذين كانوا ينتظرونه خارج مقر النيابة. واستقبلوه بالأحضان والقبلات والتهنئة بالسلامة.

 

كما نشر يعقوب صورته عبر حسابه على “سناب شات” لحظة خروجه، معقباً: “ان لم تكن شجاعا جسورا في مواجهة مصيرك مهما كانت تلك العواقب فليس لك مكان بين الرجال”.

وكانت النيابة العامة في الكويت، قد أخلت أمس الإثنين، سبيل بوشهري، بعد التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

قائد اليخت هو المتهم الأول

وقررت النيابة إخلاء سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار). وذلك بعد اعتراف قائد اليخت الفلبيني، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة.

وأكد محامي بوشهري، الدكتور حسين العبدالله، أنه حضر كافة التحقيقات مع موكله.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة. وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك”.

وأضاف العبدالله في تغريدة أخرى: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار وبأنها تعود له”.

حساب شاهين يكشف كواليس التحقيق

وكان حساب “شاهين” الكويتي قد كشف في وقت سابق كواليس تحقيقات النيابة مع يعقوب.

وقال حساب “شاهين”، إن يعقوب بوشهري وصل إلى الكويت على متن الخطوط البريطانية في تمام الساعة 6.10 صباحاً.

وتابع: “تم أخذ الشهير إلى غرفة التحقيق في المطار، وتم التحقيق معه حتى الساعة 2 ظهراً. ثم تم إرساله إلى النيابة لإجراء التحقيق معه”.

وأوضح الحساب أنه تمت مواجهة الشهير الكويتي بأقوال السائق والمواطن اللذان كانا على متن اليخت، وأنكر جميع أقوالهم.

هندسة ديكور طائرات ويخوت

وأردف: “تبين أن المواطن الذي كان على متن اليخت، دكتور في هندسة ديكور الطائرات واليخوت”.

وأوضح “شاهين”، أن المواطن تخصصه ديكور، معقباً: “بعد التحقيق تبين أن بوشهري استعان به لإخفاء الكمية في ديكور اليخت”.

واستطرد الحساب: “عند سؤال الشهير عن سبب مرافقة المواطن المتخصص في الديكورات، رد قائلاً: “لأنه فنان في ديكورات اليخوت”.

ارتباط واشتباه

وعند سؤال بوشهري، إذا ما كانت هذه الإجابة تعتبر إقرار ضمني. خصوصاً أن الكمية وجدت في ديكور اليخوت، صمت قليلاً ثم قال: “استعنت به لتصميم ديكور اليخت فقط ولا أعلم عن شيء”.

وبعد تحقيقات ماراثونية لساعات، صدر قرار بحبس الشهير  قبل إطلاق سراحه أمس بكفالة مالية إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور الحكم.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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