ياسمين صبري عارية الظهر في “الهليكوبتر” لتستمتع بمنزلها الثاني! (فيديو)

وطن– شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها بصور وفيديوهات جديدة، لرحلتها الأولى بعد الطلاق من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

منزلي الثاني

وظهرت ياسمين صبري بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي تستمتع بمشاهدة المحيط الهندي من السماء.

حيث كانت ياسمين تجلس في طائرة “هيلوكابتر”، ولم يتبين ماذا ترتدي، سوى أنها أزياء باللون الأبيض وبدون أكمام، حيث كان ظهرها وأكتافها مكشوفين.

وعلقت ياسمين: “المحيط الهندي منزلي الثاني”.

ياسمين صبري بعد الطلاق

وجاءت التعليقات على صور ياسمين كالتالي: “صرتي تضحكي حالك برافو”.

وكتب آخر: “هي الناس بتحلو كدا بعد الطلاق؟”.

وسخر متابع بالقول: “ابو هشيمه وينك تعال شوف الحلال ضاع”.

وكتبت ناشطة: “مين بصدق انو هاي ملهاش شهر مطلقة”.

بينما طرحت أخرى سؤالاً: “خلصت عدة الطلاق؟”.

أحمد أبو هشيمة يثير الجدل بأول ظهور بعد انفصاله عن ياسمين صبري

جزر موريشيوس

وقبلها بيومين، ظهرت ياسمين في مقطع فيديو وهي تسير على ممشى خشبي على الشاطئ وأبرزت جمال الطبيعة من حولها.

وتقضي ياسمين فترة نقاهة واستجمام بعد الطلاق، في ​جزر موريشيوس التي تقع في وسط المحيط الهندي، وتبعد عن مدغشقر حوالى 860 كيلومترا.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وتضم جزر موريشيوس مجمعات سياحية فخمة، وهي ذات طقس معتدل لأنها جزر استوائية فتكون دافئة طوال السنة. الأمر الذي جعلها مقصداً للسياح من جميع أنحاء العالم.

خطة فنية جديدة لياسمين

وفي سياق آخر، قررت ياسمين أن تتأنى في ظهورها على صعيد الدراما سواء السينمائية أم التلفزيونية.

ونقلت مجلة “فوشيا”، من مصدر مقرب للفنانة ، أنها أجّلت خوض أولى بطولاتها المطلقة من خلال فيلم ”شغل عصابات“.

وأشار المصدر إلى أن ياسمين قررت أن تدرج هذا العمل في خطتها بعد مسلسل ”الشادر“، وفيلمها السينمائي مع أحمد عز ”صقر المحروسة“.

وأكد المصدر أن ياسمين ، ترغب في أن تظهر للجمهور في ثوب جديد حتى تحصل على جماهيرية أكبر على صعيد التمثيل بظهورها مع أحمد عز. والذي الذي يعد من أبرز الوجوه السينمائية على الساحة الفنية حالي، وبعدها تخوض البطولة المطلقة.

وقال المصدر إن ظهور ياسمين في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ”فرصة تانية“ كبطولة مطلقة لها لم ينل النجاح المطلوب.

لذلك قررت الفنانة ألا تقع في ذات الأزمة من خلال عمل سينمائي بمفردها. قررت تكثيف عملها على فيلمها مع أحمد عز ومسلسلها مع أشرف عبدالباقي أولا.

وشدد المصدر على أن ياسمين لم تخرج الفيلم من حساباتها، ولكنها ترغب في خوض التجربة. خاصة وأن الفيلم يمثل لونا جديدا عليها .

حيث يدور الفيلم في إطار ”لايت كوميدي“ مع بعض الأحداث الاجتماعية التي ستجذب جمهور السينما.

وكشف المصدر أن الفيلم من المنتظر تصويره مع نهاية هذا العام على أن يطرح في عيد الفطر في العام المقبل.

وأوضح المصدر أن ياسمين قررت خوض المنافسة في دراما رمضان المقبل 2023 أيضا من خلال مسلسل ”دنيا”، وأنه فكرتها الخاصة.