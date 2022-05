موعد فرانكفورت ورينجرز في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

وطن – يستضيف ملعب “رامون سانشيز” في إسبانيا، موعد مباراة فرانكفورت ورينجرز، الأربعاء، المثيرة والقوية في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الأسكتلندي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث القمة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي بين فرانكفورت ورينجرز، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports“، الرياضية القطرية.

كما وستنقل وقائع أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD1″، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة فرانكفورت الألماني ورينجرز الأسكتلندي، عبر شبكة قنوات” beIN Sports”، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ووصل فريق آينتراخت فرانكفورت إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة له في المسابقات الأوروبية، فقد تلقى الخسارة في نهائي كأس أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني عام 1960، إلا أنه نجح في الفوز على مونشغلادباخ في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980.

كما ويعد فريق رينجرز الأسكتلندي أول فريق يصل إلى نهائي المسابقات الأوروبية خمسة مرات في تاريخه، وهو ما يعادل ما وصلت إليه الفرق الأسكتلندية جميعاً. بالإضافة إلى أنه أول فريق يصل إلى النهائي على الرغم من خسارته في أول مباراتين بالمسابقة هذا الموسم.

وسيكون ثالث نهائي أوروبي يقام في مدينة إشبيلية الإسبانية، فقد شهد الأول فوز ستيوا بوخاريست الروماني على برشلونة بركلات الترجيح عام 1986.

💙 Ahead of the #UEL final in Seville, @aaronramsey has spoken to fans as part of the club’s Team Talk initiative which encourages local men to discuss mental health issues.

Learn More 👇 | @RFC_Charity

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 17, 2022