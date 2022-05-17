مصر.. نجل برلماني شهير يقتل عامل نظافة بوحشية

وطن– ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمصر، القبض على نجل برلماني شهير مع آخرين، بتهمة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة.

عامل النظافة وجد هاتفه وأخذه

وكشفت التحقيقات الأولية بحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24“، أن نجل عضو مجلس النواب محمد السيد الحسيني، عن حزب مستقبل وطن بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة.

فتوجه المتهم برفقة نجل عمه، إلى أحد الأكشاك بالمنطقة، التي فَقدَ بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة.

وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل النظافة على الهاتف. واعتدى المتهم ونجل عمه على العامل بالضرب، حتى لقي مصرعه.

تجمع دموي بسبب الضرب قتل العامل

وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهمين؛ وباستكمال الفحص تبين وجود نجل عضو مجلس النواب والاثنين الآخرين بمكان الواقعة.

كما تبين أيضاً شروع أصحاب الواقعة في التعدي على عامل النظافة الذي لفظ أنفاسه متأثرًا بالضرب بعد الاعتداء عليه .

وقال شهود عيان إن نجل البرلماني الحالي بمجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، تعدى بالضرب على العامل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بتجمع دموي.

وعلى الفور تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا بالواقعة، حيث وصل العامل إلى المستشفى منذ يومين. وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، والحراسة المشددة؛ حتى فارق الحياة صباح اليوم.

الجيزة في مقدمة جرائم القتل

الجدير بالذكر أن محافظتا الجيزة والقاهرة تصدرتا قائمة المحافظات الأعلى في نسبة الجرائم بواقع 16 جريمة قتل.

هذا وقد كشفت دراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل في مصر.

كما أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نسبة 92% من هذه الجرائم ترتكب بدافع العرض والشرف.

وتحتل مصر بشكل عام المركز الثالث عربيا والـ24 عالميا في جرائم القتل، بحسب تصنيف “ناميبو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول.

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