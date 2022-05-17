مصر.. ممرض يدعي أنه طبيب ليتحسس جسد مريضة بعد وضع الكريمات عليها!

وطن– شهدت مصر، حادثة تحرش جديدة أثارت الجدل، حين قام ممرض بالادعاء أنه طبيب، ليقوم بلمس فتاة مريضة من أجزاء حساسة في جسدها.

صورة أشعة قلب

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24″، حدثت الواقعة في أحد المستشفيات بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الضحية ( 18 عاماً)، دخلت المستشفى لعمل صورة أشعة للقلب “إيكو“، داخل غرفة الإشاعة.

ودخل على الفتاة المريضة شخص وطلب منها خلع ملابسها العلوية. ثم قام بوضع كريمات وتحسس منطقة صدرها، وبعد عمل الإشاعة أخبرها بحملها.

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صراخ الفتاة فضح الممرض

وأوضحت التحريات الأولية أن السيدة خلعت ملابسها لإجراء الكشف، ولامس المتهم مناطق حساسة في جسدها. وصرخت الفتاة في وجهه ليدخل الطبيب، وتكتشف أنه الممرض وليس مسئولا عن الكشف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى معهد القلب يفيد بوقوع حالة تحرش جنسي من قبل ممرض داخل مستشفى.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة منزل، 18 عاما، حامل.

وبتقنين الإجراءات، وفحص الكاميرات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتحرش، وتبين أنه ممرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

التحرش بسائحات أجنبيات بمنطقة الأهرامات

وكانت منطقة الاهرامات بالجيزة، قد شهدت مؤخراً، واقعة تحرش مثيرة للاشمئزاز وتسببت بحالة غضب على مواقع التواصل بعد ان نشرت صحيفة “الوفد” المصرية مقطع يوثق لحظة تحرش جماعي بعدد من السائحات .

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بعض السائحات الاجنبيات وهن يتعرضن لممارسات بذيئة وملامسة أجسادهن، وتصويرهن دون إرادتهن من قبل السكان المحليين، لا سيما الشباب من صغار السن.

وتحدث مصور مقطع الفيديو، عن تعرض السائحات للتحرش، ومحاولة الصبية التقاط الصور التذكارية معهن، إلى جانب فوضى الشبان خلف السائحات.

وأعرب مصور المقطع عن غضبه من عدم وجود أفراد أمن لمتابعة الموقف، والتصدي لتلك الممارسات. مطالبًا بتداول الفيديو حتى يصل إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على أمل أن يأخذ الأخير ما يلزم لإيقاف تلك السلوكيات والممارسات.

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