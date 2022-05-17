“مستريح الاتحادية” يتصدر التريند.. لماذا أطلق المصريون على السيسي هذا اللقب؟

وطن – خلال ساعات قليلة وبين ليلة وضحاها أصبح وسم بعنوان “مستريح الاتحادية“، الوسم رقم 1 بالتريند المصري على تويتر، حيث أطلق المصريون هذا اللقب على رئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وعبر الوسم الذي تصدر مواقع التواصل، ربط النشطاء بين عبدالفتاح السيسي الذي يريد بيع أصول مصر، و”مستريح أسوان” الذي نهب أموال الأهالي في صعيد مصر وأحدثت قصته ضجة كبيرة بالبلاد.

#مستريح_الإتحادية سيبيع مصر كلها. وسيرهنها للخارج وسيرحل إلى الإمارات عندما تحين ساعته، لتبقى مصر لعقود تسدد فواتير فترته الانقلابية. pic.twitter.com/2BBeqKqmXX — نحو الحرية (@hureyaksa) May 17, 2022

واستغل النشطاء واقعة “مستريح أسوان” الذي تم القبض عليه قبل يومين، وتمت مصادرة أمواله لنصبه على المواطنين وسرقته أموالا طائلة منهم بزعم استثمارها، لمهاجمة النظام المصري وفضح فساد السيسي وحاشيته.

الإعلامي المصري أسامة جاويش، كتب في هذا السياق: “مستريح الاتحادية أو السيسي، هو حالة الفساد والفشل والنصب الكبرى التي تعاني منها مصر.”

انا عامل قصور رئاسية وهعمل

باع اصول الدولة المصرية

تنازل عن تيران وصنافير

هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته

هتدفع يعني هتدفع

معنديش حاجة ببلاش #مستريح_الاتحاديه أو السيسي هو حالة الفساد والفشل والنصب الكبرى التي تعاني منها مصر pic.twitter.com/17h3cJXxCY — Osama Gaweesh (@osgaweesh) May 17, 2022

وسخر الناشطون عبر الوسم من السيسي، واتهموه “بالنصب” على الشعب المصري كله وسرقة أمواله وبيع الدولة، على خلاف “مستريح أسوان” الذي نصب على عدد محدود من الأهالي.

أنت منين يا عنتر؟ أنا من البلد التى فيها #مستريح_أسوان بيتاجر في المواشي و #مستريح_الاتحادية حاكم شوية مواشي pic.twitter.com/ClpgiYr9qP — عُسْبُرُ (@Tariq_9090) May 16, 2022

وكتب أحد النشطاء كاشفا عن حجم الفساد داخل الدولة: “ضم سبع مواني تحت شركة واحدة تمهيدا لبيعها مش أمن قومي، ترك إثيوبيا تبني سد وتتحكم في نهر النيل مش أمن قومي.”

وأضاف:”التنازل عن جزر تيران وصنافير الاستراتيجية للسعودية مش أمن قومي، التنازل عن الحدود البحرية لليونان.قبرص الكيان مش أمن قومي

طب ايه الأمن القومي.قمر الوكالة؟!”

ضم سبع مواني تحت شركة واحدة تمهيدا لبيعها مش أمن قومي

ترك إثيوبيا تبني سد و تتحكم في نهر النيل مش أمن قومي

التنازل عن جزر تيران وصنافير الاستراتيجية للسعودية مش أمن قومي

التنازل عن الحدود البحرية لليونان.قبرص الكيان مش أمن قومي

طب ايه الأمن القومي.قمر الوكالة؟!#مستريح_الاتحاديه — المواطن مصرى (@Mseb51388320) May 17, 2022

وقال نور عن السيسي: “ده المستريح الحقيقى مش بتاع أسوان.”

وكان السيسي أصدر قرارا في العام 2016 صدم جميع المصريين، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في ملابسات غامضة بشأن هذا الأمر الذي تسبب بخروج تظاهرات شعبية غاضبة وقتها.

ورد السيسي على هذه التظاهرات باعتقال عدد كبير من المتظاهرين، حتى أن آخر سجناء قضية “تيران وصنافير” لم يخرج من المعتقل سوى يوم، الأحد، وهو الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم، بعد قضائه 5 سنوات عقوبة في سجون النظام.

5 سنين ضاعوا من عمرهم

عشان رفضوا بيع ارضهم

وكل اللي حارق دمهم

ان الخاين بلحه العميل

شغال متاجر في شعبهم#مستريح_الاتحادية pic.twitter.com/f4rMq1YwIa — مغرد الثورة💪 (@KhawaterAhmad) May 16, 2022

مغردة باسم “بوسي” دونت عبر وسم “مستريح الاتحادية”: “بيتعامل مع مصر كأنها عربية خردة، وبيبيع فيها قطعة قطعة ولا حياة للجيش أو الشعب.”

ووصل الدين الخارجي لمصر في عهد السيسي، لأرقام كارثية ستدفع ضريبتها الأجيال القادمة، حيث اعتمد السيسي منذ انقلابه وسيطرته على الحكم على القروض والاستدانة من الخارج للإنفاق على مشاريعه وخططه عديمة الجدوى.

وحاليا أوصل السيسي الاقتصاد المصري لمرحلة غير مسبوقة من الانهيار، لدرجة أنه بدأ ببيع شركات القطاع العام التي دمرها، وينتقل حاليا لبيع شركات الجيش وطرحها في البورصة.

وتتهم منظمات حقوقية نظام عبدالفتاح السيسي، بانتهاج سياسات قمعية ضد معارضيه حيث يقبع في معتقلاته أكثر من 65 ألف معتقل سياسي.

"الأول أغني الناس"

🤔

مش دا بردو نفس أسلوب مستريح اسوان لما وعد الناس انه هيغنيهم ؟!!! #مستريح_الاتحادية pic.twitter.com/DMeJhRC0DZ — ﮼وضوح (@Eriel_224) May 16, 2022

وتوفي الكثير منهم داخل المعتقلات جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وكان أبرز تلك الوفيات مؤخرا للباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، التي انتشرت قصته المأسآوية بالصحافة العالمية.

وقارنت مها بين السيسي “مستريح الاتحادية” وبين “مستريح اسوان” بقولها: “الناس اللي باعت أرضها وكل ما تملك علشان تستثمره مع مستريح أسوان، الناس دي عملت كده برضاهم وكامل إرادتهم.”

مضيفة: “لكن في ناس تانية مستريح الاتحادية بياخد فلوسهم ومنازلهم وأرضهم غصب عنهم.”

الناس اللي باعت ارضها وكل ماتملك علشان

تستثمره مع مستريح اسوان

الناس دي عملت كده برضاهم وكامل ارادتهم

لكن في ناس تاني #مستريح_الاتحادية بياخد فلوسهم ومنازلهم وارضهم غصب عنهم — كتكوتة (مها) (@Maha_De_Ana) May 16, 2022

ويشار إلى أن عبدالفتاح السيسي، وأد أول تجربة حكم ديمقراطية في تاريخ مصر، في العام 2013 عندما كان وزيرا للدفاع بانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي.

ولا يزال شبح هذا الانقلاب يطارد السيسي حتى بعد 9 سنوات من تنفيذه ووفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

هو الشيخ خليفه ماسبليش حاجه فى الوصيه قبل مايموت 😂😂#مستريح_الإتحادية pic.twitter.com/LJrZAJHoWn — (البديل) Nour (@nour60077472) May 16, 2022

حيث ينفق ملايين الجنيهات على أعمال درامية بهدف تلميع صورته، ومحو تاريخه الملطخ بدماء المصريين، وكان آخر تلك الأعمال التي تشرف عليها المخابرات وتدعمها هي مسلسل “الاختيار3“.

ورغم الانفاق الهائل على المسلسل والميزانية المفتوحة التي رصدت لأجله، فقد جاء بنتائج عكسية تماما صدمت السيسي والقائمين على المسلسل.

اقرأ أيضا: