مدن أمريكية يمكنك العيش فيها بعد التقاعد بـ2000 دولار شهريًا

وطن – نشر موقع “GOBankingRates” الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله قائمة بها أفضل المدن في الولايات المتحدة يمكن أن يقيم فيها من يحالون على التقاعد، حيث تؤمن هذه المدن فرص الحياة الكريمة بتكلفة منخفضة جداً.

في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط ​​تكلفة النفقات الشهرية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 1،982.25 دولارًا أمريكيًا، وذلك فقًا لدراسة أجراها الموقع.

وإذا كانت ميزانيتك لا تتجاوز 2000 دولار شهريًا، فتابع قراءة هذا التقرير لأنه توجد الكثير من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

12. لينكولن، نبراسكا

النفقات الشهرية: 878.24 1 دولار

تتصدر تكاليف الرعاية الصحية الشهرية في ولاية نبراسكا القائمة بـ537.11 دولارًا. بسعر 940 دولارًا شهريًا، فإن إيجار غرفة نوم واحدة هو أيضًا ثاني أغلى تكلفة، ولكن قد يكون يستحق هذا، حيث سجلت الولاية المراتب الاولى كأفضل المدن الصالحة للعيش بعد التقاعد.

11. دي موين، آيوا

النفقات الشهرية: 1،820.63 دولار

حصلت مدينة دي موين على ثاني أعلى تصنيف للعيش بعد التقاعد، لكن متوسط ​​الإيجار فيها يبلغ 930 دولارًا في الشهر فيما يبلغ متوسط ​​تكاليف الرعاية الصحية الشهرية 495.27 دولارًا.

10. جرينسبورو، نورث كارولينا

النفقات الشهرية: 779.02 دولار

تعد مدينة جرينسبورو مكان رائع لتكوين صداقات جديدة، ذلك أن 16٪ من سكانها يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر. ومع ذلك، فإن متوسط ​​تكاليف الرعاية الصحية الشهرية عند 484.48 دولار.

9. أوكلاهوما سيتي

النفقات الشهرية: 1725.63 دولار

قد يكون من الممتع العيش في ولاية أوكلاهوما الامريكية، لكن تكاليف الرعاية الصحية تعد ثاني أغلى تكلفة في القائمة، بمتوسط ​​505.62 دولارًا أمريكيًا في الشهر. ومع ذلك، فإن الإيجار الشهري يقدر بـ​​830 دولارًا.

8. كوربوس كريستي، تكساس

النفقات الشهرية: 1718.34 دولار

يبلغ أعمار سكان مدينة كوربوس كريستي 65 عامًا أو أكثر.

كما تبلغ تكاليف الرعاية الصحية في هذه المدينة 436.16 دولارًا في الشهر.

7. إنديانابوليس

النفقات الشهرية: 709.95 1 دولار

بسعر 950 دولارًا أمريكيًا في الشهر، يكون متوسط الإيجار في مدينة إنديانابوليس هو الأعلى في هذه القائمة.

6. كولومبوس، أوهايو

النفقات الشهرية: 1،680.50 دولار

إن تكاليف الرعاية الصحية الشهرية في كولومبوس تجعلها في الواقع من بين أكثر المدن التي يحلو فيها العيش بمتوسط 373.61 دولارًا. ومع ذلك، فإن تكاليف البقالة هي الأغلى في القائمة، حيث تبلغ 406.89 دولار شهريًا.

5. سينسيناتي

النفقات الشهرية: 1640.38 دولار

تعد تكاليف البقالة في مدينة سينسيناتي ثاني أعلى تكلفة في القائمة، بمتوسط 401.95 دولارًا شهريًا. ومع ذلك، بمتوسط شهري قدره 368.43 دولارًا، تمتلك المدينة ثاني أقل نفقات في الرعاية الصحية الشهرية.

4. توكسون، أريزونا

النفقات الشهرية: 1،584.91 دولار

تكاليف الرعاية الصحية في مدينة توكسون هي الأرخص في القائمة، بمتوسط 351.60 دولارًا شهريًا فقط. كما يبلغ عمر خمس السكان أيضًا 65 عامًا أو أكثر مما يجعلها مكانًا رائعًا للتواصل الاجتماعي.

3. إل باسو، تكساس

النفقات الشهرية: 1،562.92 دولار

عند العيش في مدينة إل باسو، ستستمتع بإيجارات منخفضة، فبمقابل 810 دولارات شهريًا يمكنك استئجار غرفة نوم واحدة، كما أن تكاليف الرعاية الصحية هي أيضًا رخيصة، بمتوسط شهري قدره 374.04 دولارًا.

2. لوبوك، تكساس

النفقات الشهرية: 1،520.60 دولار

يبلغ متوسط الإيجار في مدينة لوبوك 690 دولارًا فقط في الشهر. كما تبلغ تكاليف الرعاية الصحية في هذه المدينة بـ452.12 دولار.

1. شريفيبورت، لويزيانا

النفقات الشهرية: 1498.65 دولار

بمتوسط شهري قدره 374.77 دولارًا، تعد مستلزمات البقالة في شريفبورت هي الأقل تكلفة في القائمة. كما أن الإيجار في هذه المدينة يبلغ 730 دولارًا في الشهر.

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