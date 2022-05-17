ديبالا يرحل رسمياً عن صفوف يوفنتوس .. وهذه وجهته المقبلة

وطن- رحل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 28 عاماً، عن صفوف نادي يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي، عقب فشل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع إدارة السيدة العجوز الإيطالي.

وودع ديبالا جماهير يوفنتوس خلال مباراته الأخيرة مع الفريق أمام منافسه لاتسيو، ضمن منافسات الجولة ال37 ما قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

رحيل باولو ديبالا

وقال الأرجنتيني ديبالا في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” من الصعب العثور على الكلمات المناسبة لتحيتك، فهناك سنوات عديدة ومشاعر كثيرة، كما وأعتقدت أنني سأبقى سوياً حتى لسنوات أكثر. لكن القدر يضعنا على مسارات مختلفة”.

Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi. — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022

وأضاف ديبالا، ” لن أنسى أبداً كل شيء جعلتني أجربه، كل مباراة وكل هدف، معك كبرت وتعلمت وعشت وحلمت. لقد مرت 7 سنوات من السحر و12 لقباً و115 هدفاً لن يسلبها أحد منا مطلقاً، شكراً لدعمكم لي في الأوقات الصعبة”.

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كما وأردف، ” شكراً لأولئك الذي رافقوني على مر السنين، من الأول إلى اليوم الأخير، من المشجعين إلى الأشخاص الذين يعملون داخل النادي. الجميع والزملاء في الفريق والموظفين والمدربين”.

وختم تغريدته، ” كان ارتداء هذا القميص المهم مع شارة الكابتن مع أعظم فخر في حياتي.. وأمل أن أظهره لأولادي وأحفادي يوماً ما”.

مسيرته مع يوفنتوس

وانضم باولو ديبالا إلى صفوف نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز” في صيف عام 2015، قادماً من فريق باليرمو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. شارك مع الفريق في 291 مباراة. في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 115 هدفاً، وصناعة 48 تمريرة حاسمة.

اللاعبين والجماهير لم تنسى منح ديبالا الوداع الذي يستحق 💔 pic.twitter.com/vuCyR77nNH — Curva Juventus (@CurvaJ) May 16, 2022

كما وتوج ب12 لقباً مع اليوفي على مدار 7 سنوات كاملة. قضاها داخل صفوف النادي الإيطالي، كان أبرزها تحقيق لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي.

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خيارات ديبالا

وفي سياق متصل، فقد كشفت صحيفة “ميرو” البريطانية، بأن النجم الأرجنتيني ديبالا من المحتمل رحيله إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، الذي يسعى للحصول على خدماته. في ظل احتياج المدفعجية للاعب خط وسط يمتلك المستوى والمهارات العالية.

وبينت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، يعد من أبرز المرشحين للتعاقد .مع باولو ديبالا، حيث أن الفريق مقبل إلى مشروع رياضي مع المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج، مع إحتمالية رحيل الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط الفريق.

بكاء باولو ديبالا 🥺 : • كما قال مؤخرًا " أنا لم أرد الرحيل "

pic.twitter.com/ijo7RJy63O — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) May 16, 2022

كما وتابعت، ” ربما ينتقل ديبالا خارج أوروبا بعد رحيله عن يوفنتوس، بالانضمام إلى الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم، لكن هذا الخيار يبقى ضعيفاً في ظل المنافسة القوية. بين أرسنال ومانشستر يونايتد للتعاقد معه”.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي. المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برصيد 70 نقطة. بعد تعادله الإيجابي في المباراة الأخيرة أمام لاتسيو بهدفين لكليهما.

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