ديبالا يرحل رسمياً عن صفوف يوفنتوس .. وهذه وجهته المقبلة

وطن- رحل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 28 عاماً، عن صفوف نادي يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي، عقب فشل التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع إدارة السيدة العجوز الإيطالي.

وودع ديبالا جماهير يوفنتوس خلال مباراته الأخيرة مع الفريق أمام منافسه لاتسيو، ضمن منافسات الجولة ال37 ما قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

وقال الأرجنتيني ديبالا في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” من الصعب العثور على الكلمات المناسبة لتحيتك، فهناك سنوات عديدة ومشاعر كثيرة، كما وأعتقدت أنني سأبقى سوياً حتى لسنوات أكثر. لكن القدر يضعنا على مسارات مختلفة”.

Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi.

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 15, 2022