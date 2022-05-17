خطاب جمال مبارك من الإمارات برعاية ابن زايد.. هل أعطت أمريكا الضوء الأخضر لرحيل السيسي؟

وطن – يتصدر اسم جمال مبارك، محركات البحث ومواقع التواصل في مصر والوطن العربي منذ ساعات، عقب نشر النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، بيانا بالفيديو شمل عدة رسائل مباشرة وأخرى مبهمة.

ظهور جمال مبارك في الإمارات وخطابه المفاجئ

خطاب جمال مبارك الذي تزامن مع تواجده وشقيقه علاء في الإمارات، لتأدية واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد، أوضح فيه جمال أنه أصدره لإعلان براءة والده حسني مبارك وجميع أسرته من كل التهم التي أدينوا بها سابقا.

إلا أن العديد من المحللين والشخصيات العامة، رأوا أن هذا البيان لا يقتصر على مجرد ما أعلنه جمال.

لافتين إلى أن هناك “وراء الأكمة ما ورائها“، بحسب وصفهم مشيرين لأهداف ورسائل غير مباشرة من وراء هذا الخطاب المفاجئ.

رسالة للغرب من الإمارات وبرعاية ابن زايد

وظهر جمال مبارك وهو يعلن في خطاب له وجهه باللغة الإنجليزية، براءة أسرته من كل التهم التي نسبت إليهم ورفع الحجز عن ثرواتهم، كما وجه كلمة لوالده الراحل حسني مبارك.

دلوات اقدر اقولك ان في فعلاً صراع اجنحة وحرب تكسير عظام داخل النظام.

في ناس داخل النظام استشعرت الخطر بقرب نهايه النظام الحالي.

وبدات بتقديم بديل يضمن لهم البقاء.

ظهور #جمال_مبارك ف الامارات.

وظهوره الان وهو يتحدث الانجليزية في رساله واضحه للغرب دليل علي مايدار الان ف الخفاء. pic.twitter.com/CeTBblKRwi — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) May 17, 2022

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخطاب نجل مبارك، ولكن غالبية التعليقات تجاهلت ما ذكره جمال بشأن براءة عائلته.

وركزت تلك التعليقات على تحليل الهدف من هذا الظهور المفاجئ، وفي هذا التوقيت تحديدا وخاصة أنه تزامن مع لقائه حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

ورأى البعض أن ظهور جمال مبارك في الإمارات، ثم ظهوره الآن وهو يتحدث الإنجليزية في رسالة واضحة للغرب، هي “دليل علي ما يدار الآن في الخفاء“.

كلمة #جمال_مبارك من أبو ظبي

تبدو وكأنها خطاب ترشيح مصر#جمال_مبارك_رئيسا_للجمهوريةpic.twitter.com/icSLTsklDD — 𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔢𝔡 𝔈ℨ𝔷𝔞𝔱 (@_3ezt) May 17, 2022

“ جمال مبارك رئيسا للجمهورية “

والمثير للجدل أكثر هو تصدر وسم بعنوان “جمال مبارك رئيسا للجمهورية“، التريند المصري بتويتر، ما دفع البعض للقول بأن “معركة تكسير العظام” بدأت بين النظام القديم ورجال مبارك، وبين نظام السيسي.

وفي تحليله لهذا الخطاب من وجهة نظره، قال الإعلامي المصري البارز أسامة جاويش، إن بيان جمال مبارك باللغة الإنجليزية وخطابه للخارج هو “رسالة قوية من قطاع مؤثر من بقايا دولة مبارك لرأس السلطة الحالي.”

كيف سيتعامل السيسي مع جمال مبارك؟

وأوضح أنه لا يعتقد أن السيسي سيتعامل بهدوء مع ظهور جمال مبارك المفاجئ وبهذا الشكل المعد بشكل قوي.

بيان #جمال_مبارك باللغة الإنجليزية وخطابه للخارج هو رسالة قوية من قطاع مؤثر من بقايا دولة مبارك لرأس السلطة الحالي لا أعتقد ان #السيسي سيتعامل بهدوء مع ظهور جمال مبارك المفاجئ وبهذا الشكل المعد بشكل قوي اتوقع خطاب غاضب يهدد فيه بأن من يريد حكم مصر سيتخلص من الجيش قبل السيسي pic.twitter.com/78MzKbuIC7 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) May 17, 2022

كما توقع “جاويش” خروج عبدالفتاح السيسي بخطاب غاضب، يهدد فيه بأن “من يريد حكم مصر سيتخلص من الجيش قبل السيسي” حسب وصفه.

فيما دون الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل:”بأسرع مما نتوقع.. جمال مبارك من أبوظبي يبث كلمة يدافع فيها عن جرائم وفساد العائلة!”

محمد بن زايد وصناعة القرار المصري

وأكد “أبوخليل” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على أن “خروج علاء وجمال من مصر، يؤكد مدى تأثير محمد بن زايد شخصياً في صناعة القرار في مصر.”

بأسرع مما نتوقع..جمال مبارك من أبوظبي

يبث كلمة يدافع فيها عن جرائم وفساد العائلة!

خروج علاء وجمال من مصر يؤكد مدى تأثير محمد بن زايد شخصياً في صناعة القرار في مصر…!

هل ستكتمل القصة ويشكل علاء وجمال صداع للسيسي ونظامه..أم الإتفاق باللعب في مساحة تبيض سمعة مبارك وعصابته فقط ؟! pic.twitter.com/8sxt6fDvuT — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 17, 2022

هل ستكتمل القصة ويشكل علاء وجمال صداع للسيسي ونظامه .. أم الإتفاق باللعب في مساحة تبيض سمعة مبارك وعصابته فقط ؟ !”

هل صدر ضوء أخضر أمريكي برحيل السيسي؟

آخرون ذهبوا للقول بأنه ربما صدر الضوء الأخضر من أمريكا المتحكمة بالنظام الدولي لرحيل السيسي، حيث أنه أصبح خطرا على النظام العالمي بسبب سياساته التي تهدد بانفجار شعبي في مصر قد يضر بمصالح أمريكا.

#جمال_مبارك هيكون هو الدمية الجديدة

في يد أمريكا واليهو•د

بعد ما يكون #السيسي أنهى جميع إجراءات

بيع أصول #مصر لليهو•د بشكل رسمي . — Chico.again (@Chico_again2022) May 17, 2022

ودعم هؤلاء وجهة نظرهم بصدور خطاب جمال مبارك هذا، بالتزامن مع زيارته للإمارات ولقائه محمد بن زايد، أحد أذرع مخططات أمريكا السرية في المنطقة، متسائلين هل جاء كل هذا مصادفة؟

جمال مبارك كان بيقابل سيناتور امريكا في مجلس الشيوخ ومحبوب امريكيا ومن إسرائيل ومن الامارات والسعودية ودول الخليج والطريق ممهد له للدخول الي قصر الاتحادية قريبا بعد ان قام السيسي الفاشل بتحويل مصر الي سيرلانكا جديدة واغراقها بالديون #مستريح_الاتحاديه pic.twitter.com/YDZlMcYsxw — خالد نيويورك (@KhaledEibid) May 17, 2022

ودون ناشط باسم خالد ما نصه:”إدارة امريكا كانت عايزة جمال مبارك،

السيسي الفاشل عمل انقلاب وأوباما رفض إلحاح السيسي بالذهاب إلى البيت الأبيض ورفض منحه الأباتشي.”

وأضاف موضحا:”ونتيناهو أقنع أوباما بأن منع الاباتشي عن الفاشل السيسي يضر بأمن إسرائيل، فقام اوباما بالسماح بعد الحظر.. أمريكا غير مقتنعة أن السيسي يملك كفاءة للادارة.”

ادارة امريكا كانت عايزة جمال مبارك

السيسي الفاشل عمل انقلاب واوباما رفض إلحاح السيسي بالذهاب الي البيت الابيض ورفض منحه الاباتشي

ونتيناهو اقنع اوباما بان منع الاباتشي عن الفاشل السيسي يضر بامن إسرائيل فقام اوباما بالسماح بعد الحظر

امريكا غير مقتنعة ان السيسي يملك كفاءة للادارة. pic.twitter.com/FmFDsHQMdC — خالد نيويورك (@KhaledEibid) May 17, 2022

مصر على فوهة بركان

وتعيش مصر الآن فعليا على فوهة بركان ـ بحسب وصف نشطاء ـ قد يثور في أي لحظة ودون إنذار، وأرجعوا ذلك لتردي الوضع الاقتصادي بشكل كارثي وغلاء المعيشة ما زاد من معدلات الفقر والبطالة والجريمة.

وذلك فضلا عن المناخ الحقوقي السام حيث تضج معتقلات السيسي بآلاف المعتقلين السياسيين، وباتت المعارضة معدومة تماما ولا يوجد حتى “معارضة مصطنعة” كما كان يحدث أيام مبارك.

ظهور جمال مبارك بهذه الثقة، هو إحدى نتائج المحاكمات الغير عادلة له ولأسرته!

فما الصلة بين تصدير الغاز لاسرائيل وقتل المتظاهرين وقضايا الفساد لتضم بقضية واحدة وقت الثورة؟!

المحاكمة الظالمة لا تدين الأبرياء فقط ، بل وتبرئ المجرمين.

حكم ٣٠ سنة بالطوارئ وتزوير انتخابات، وبرئ!

عبث — Gamal Eid (@gamaleid) May 17, 2022

وعلق ناشط باسم علاء بيومي:”شاهدت دقائق قليلة من خطاب جمال مبارك الموجه للخارج دفاعا عن سمعة أسرته، وأكثر ما لفت تظري هو أن الخطاب مكتوب بشكل جيد، وأن جمال مبارك يتحدث الانجليزية بإتقان وطلاقة، وأن لديه قدرة خطابية عالية.”

وتابع:”واضح جدا الإعداد له ولقدراته الخطابية والفكرية.”

فيما غرد آخر:”تخيل يا مؤمن إن السيسي وصل بينا لمرحة إنه جعلنا نقول (جمال مبارك رئيسا للجمهورية).. وهي دي أول شهادات نجاح الثورة المضادة، إنك تتمني رجوع الجلاد عشان أرحم من الجزار.. علي العموم لم نشوف ما ستئول إليه الأيام.”

وقالت أحلام عبر الوسم:”اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين.”

من حلم 25 يناير إلى كابوس العسكر مجددا

وسخر آخر من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي ونشر صورة له مع الوسم الذي تصدر التريند المصري، وعلق بقوله:”قسما بالله اللي هيقول جمال مبارك رئيسا للجمهورية لهشيله من بطاقة التموين.”

قسما بالله اللي هيقول #جمال_مبارك_رئيسا_للجمهورية لهشيله من بطاقة التومين pic.twitter.com/HcAVdKAkUQ — الله غالب (@medo19019) May 17, 2022

وتعيش مصر حاليا بحسب محللين فترة من أصعب الفترات في تاريخها، بعدما وأد السيسي أول تجربة للحكم المدني الديمقراطي في البلاد عبر انقلابه الذي قاده ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتحول فجأة حلم المصريين عقب ثورة 25 يناير بالحرية والعدالة الاجتماعية، إلى كابوس تمثل في عودة نظام العسكر وبصورة أشرس بكثير مما كان عليها أيام المخلوع حسني مبارك.